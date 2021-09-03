Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Молдове невакцинированных учителей обязали регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет. Решение поддержала президент Майя Санду.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
По словам Санду, учителя должны снизить риск заражения детей в школе.
"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - отметила она.
Она добавила, что безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.
При этом она уточнила, что невакцинированных учителей не будут увольнять, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.
Пожалуйста, подождите...
И сертификат на желтой бумаге есть...и в дие уже все есть..... и все это удовольствие мне обошлось в 700 грн....
Так что надо будет выехать...выеду...
А вот в Дии тебя нет. Тут ты лукавишь. Что бы попасть в Дию, надо внести данные в электронный медицинский реестр(это когда вакцину кололи), а потом уже в Дию. 700 гривасов стоит только тот туалетный папир , которым ты хвалишься. А вот , что бы нахимичить в электронных реестрах, тут уж поболе будет.
Ну и на послед. Выехать то ты канечна можешь. Попытаться. А вот куда ты вьедешь? Большой вопрос. Можно сказать ЛОТЕРЕЯ.😁
Но человек может заразится через час после теста.... и он уже становится распространителем вируса....
Следовательно тесты абсолютно бессмыслены...
А не зварили за рік експериментальне незрозуміло шо?
З якого дива Президент - Скоромох підписав закон про зняття відповідальності з виробників за побічні наслідки?
И если бы ты не выеживался, высмеивая Valery Greff и то, что я ему лайк поставил, возможно я и не нашел бы этой публикации...
Doctors dismayed by patients who fear coronavirus vaccines but clamor for unproven ivermectin. Oklahoma doctor Matthew Payne regularly encounters covid-19 patients in his hospital who say they had feared coronavirus vaccines and thought they had found a safer approach - taking ivermectin, a medicine long used to kill parasites in animals and humans. "There is surprise and shock when they initially get sick and have to come to the hospital," said Payne, a hospitalist at Stillwater Medical Center. "They'll say, 'I'm not sure why I feel so bad. I was taking the ivermectin,' and I will say, 'It doesn't do any good.' "
Вы на сайте один из немногих ,которые дебатируют ,скажем так ,всерьёз ,имея запас
определённых знаний по теме вакцинации .
Поэтому буду искренне благодарна если скажите своё мнение о том ,что чего я никак
не могу понять и обосновать
В школьные годы меня (болела простудными заболеваниями ) и одноклассников
имеющих или какие -то патологические заболевания или временные проблемы со
здоровьем ,как правило ,освобождали от прививок ,некоторых на длительное
время ,других на период даже самого лёгкого заболевания.
Гораздо позже то же самое было ,когда учился мой сын .
Сейчас ,я так понимаю ,всё с точностьюдо наоборот . Так называемым ,группам риска
настоятельно советуют вакцинироваться в первую очередь .
Я предполагаю ,что Вы сошлётесь на решение семейного врача .
Но их уровень ,как правило ,очень низкий . Это бывшие участковые врачи ,которые ранее ,
в лучшем случае могли определить тяжесть заболевания и отправить в больницу ,
снимая этим с себя всякую ответственность .
Сейчас полагаться на их знания и компетентность ,себя не уважать .
Да ,ранее освобождение от прививок давали ,тоже как правило ,врачи -специалисты ,
а не участковые .
Почему же такой разный подход к вакцинации в отношении групп риска ?
Ну и есть разное протекание болезней после вакцинации. При кори до 72 часов после контакта с зараженным привика дает положительный эффект, если такое проделать с гриппом и прививкой от него - то будет хуже.
Люди, которые не могут получить вакцину
При вакцинации данным препаратом, с внимание отнеситесь к пунктам ниже. Если Вы считаете, что любое из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.
• Люди с явными признаками лихорадки (*1)
• Люди, страдающие серьезными острыми заболеваниями
• Люди с тяжелой гиперчувствительностью (*2) к любому из ингредиентов настоящей вакцины в анамнезе
• Люди, не подпадающие под вышеописанные категории, состояние которых делает их непригодными для вакцинации