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Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Невакцинированных учителей в Молдове обязали сдавать платные тесты на коронавирус

В Молдове невакцинированных учителей обязали регулярно сдавать тесты на COVID-19 за свой счет. Решение поддержала президент Майя Санду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

По словам Санду, учителя должны снизить риск заражения детей в школе.

"Я считаю, что это (тесты за свой счет, - ред.) правильное решение. Потому что есть вакцины, и я призываю всех вакцинироваться, так как ситуация очень сложная. Мы ежедневно слышим о том, как люди, которые еще 10 дней назад были здоровы, умирают", - отметила она.

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Она добавила, что безопасность детей в школах является важной задачей государства. Кроме того, Санду подчеркнула, что на лечение больных коронавирусом медицинская система тратит много денег, которых не хватает на лечение людей с другими заболеваниями.

При этом она уточнила, что невакцинированных учителей не будут увольнять, как об этом заявляла премьер Наталья Гаврилица.

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Топ комментарии
+11
на домах звезды пока не рисуем, не?...
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03.09.2021 13:20
+9
Так вакциновані теж передають вірус, і теж можуть заразити. Я б запитав де логіка?
Але вона є - правда зовсім не стосується здоров'я
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03.09.2021 13:25
+5
Всё правильно, пару месяцев посливают деньги на тесты и пойдут потихоньку ручейком прививаться. С антиваксерами только так. Заставлять прививки делать нельзя, а вот деньгами наказывать можно и нужно. Раз по другому не понимают.
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03.09.2021 13:10
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Ну и ладно. Попробуй выехать куда нибудь. Загранпаспорт есть?
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03.09.2021 14:44 Ответить
Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1403 Есть....

И сертификат на желтой бумаге есть...и в дие уже все есть..... и все это удовольствие мне обошлось в 700 грн....
Так что надо будет выехать...выеду...
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03.09.2021 14:46 Ответить
Ты же не вакцинирован. Значит есть у тебя только липа, а не сертификат.
А вот в Дии тебя нет. Тут ты лукавишь. Что бы попасть в Дию, надо внести данные в электронный медицинский реестр(это когда вакцину кололи), а потом уже в Дию. 700 гривасов стоит только тот туалетный папир , которым ты хвалишься. А вот , что бы нахимичить в электронных реестрах, тут уж поболе будет.
Ну и на послед. Выехать то ты канечна можешь. Попытаться. А вот куда ты вьедешь? Большой вопрос. Можно сказать ЛОТЕРЕЯ.😁
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03.09.2021 15:29 Ответить
Забули написати, регулярно - це як часто? Якшо не кожного дня, а краще - двічи-тричі на добу, то логіки в цих діях нема.
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03.09.2021 13:25 Ответить
Так тест действителен 72 часа. Какие могут быть вопросы?
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03.09.2021 13:47 Ответить
Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 5175 Тест может быть действителен сколько угодно....

Но человек может заразится через час после теста.... и он уже становится распространителем вируса....
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03.09.2021 13:54 Ответить
Ну поспорь с МОЗ Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1856 Они установили действительность ПЦР теста в течение 72 часов Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 7055
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03.09.2021 13:56 Ответить
Ну и молодцы что установили.....они могли бы и 100 часов установить...это бы ничего не изменило... Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 3890
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03.09.2021 13:58 Ответить
Так человек спросил не про твои фантазии, а как часто нужно проходить тест, чтоб результаты были ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ с точки зрения закона Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1919
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03.09.2021 14:01 Ответить
Ты настолько туп ...что не понял того...что человек как раз и говорил о том...что тесты ничего не дадут...так как тест раз в 72 часа бессмыслен...
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03.09.2021 14:05 Ответить
Ты на столько туп, что не понял того, что ПО ЗАКОНУ тест действителен 72 часа и, если нужно продлить его действие ПО ЗАКОНУ следует сделать еще один тест Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 3631
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03.09.2021 14:14 Ответить
Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 2935По закону да....Но это не отменяет того факта что через час после теста человек уже может заразится и начать переносить и распространять вирус....

Следовательно тесты абсолютно бессмыслены...
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03.09.2021 14:23 Ответить
"По закону да" - ну так и о чем ты споришь? Иди с Законом поспорь Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 9741
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03.09.2021 14:24 Ответить
Зачем мне с ним спорить то?? Бессмысленность прививок от этого смысла не обретет...
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03.09.2021 14:27 Ответить
Тут про тесты говорят, а ты всё прививками возбуждён Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 1112
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03.09.2021 14:29 Ответить
И то и другое не имеет смысла.... Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 4789
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03.09.2021 14:35 Ответить
Ну попробуй без теста выехать за границу Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 7221
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03.09.2021 14:37 Ответить
Так он уже собрался. Ехать. С сертификатом- ЛИПОЙ за 700-ть гривасов.😁
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03.09.2021 15:44 Ответить
А ти думаєш, з якими тестами ми за кордон їздемо?
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03.09.2021 17:37 Ответить
И куда же ты ездил?
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03.09.2021 19:37 Ответить
Тебе воно іпе?
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03.09.2021 20:16 Ответить
Теперь понятно куда ты ездил.😀
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03.09.2021 20:43 Ответить
Може, ще розповісти, де тести нормальні роблять?
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03.09.2021 21:06 Ответить
Зачем? Оно же тебе свербит пока трется.😀
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03.09.2021 21:58 Ответить
Взагалі це порушення конституційних прав. В суд
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03.09.2021 13:45 Ответить
А почему обязательные прививки от гепатита В, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита не являются нарушением конституционных прав и никто из-за них не судится?
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03.09.2021 13:51 Ответить
Може тому, що пройшли цикл виготовлення та перевірки за 10 років? Як то має бути?
А не зварили за рік експериментальне незрозуміло шо?
З якого дива Президент - Скоромох підписав закон про зняття відповідальності з виробників за побічні наслідки?
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03.09.2021 13:56 Ответить
А кто сказал, что 10 лет достаточно для проверки всех побочек и вреда? Надо 30 лет на каждое из трех поколений испытуемых! Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 6141 Кроме того, вакцинирование от КОВИДа в Украине не есть принудительным. Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 144 Все мракобесы могут совершенно свободно не вакцинироваться, болеть и умирать в любое удобное для них время Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 7913
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03.09.2021 14:00 Ответить
В суды не хотят. Там им ловить нечего. А вот помитинговать как во Франции желтые жакеты, или в соцсетях поплакаться, самэ то.
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03.09.2021 13:56 Ответить
мне прививка не нужна..............................................доктор памаги , умираю!
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03.09.2021 14:10 Ответить
Да и с прививкой при заражении дельтой доктор может понадобится.... Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 6942
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03.09.2021 14:26 Ответить
І без бздельти. Спробуй до кардіолога попасти день-в-день, або хоча б наступного дня, як раніше. Легше інфаркту дочекатись.
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03.09.2021 17:42 Ответить
Особо перепуганный прививочник выгляди вот так...
Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 238
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03.09.2021 14:39 Ответить
Это твои фантазии. А вот реалии. Вашингтон Пост пишет о том, что антиваксеры таки жрут таблетки от лошадиных глистов аки лошади. Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 8965
И если бы ты не выеживался, высмеивая Valery Greff и то, что я ему лайк поставил, возможно я и не нашел бы этой публикации...

Doctors dismayed by patients who fear coronavirus vaccines but clamor for unproven ivermectin. Oklahoma doctor Matthew Payne regularly encounters covid-19 patients in his hospital who say they had feared coronavirus vaccines and thought they had found a safer approach - taking ivermectin, a medicine long used to kill parasites in animals and humans. "There is surprise and shock when they initially get sick and have to come to the hospital," said Payne, a hospitalist at Stillwater Medical Center. "They'll say, 'I'm not sure why I feel so bad. I was taking the ivermectin,' and I will say, 'It doesn't do any good.' "
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03.09.2021 18:51 Ответить
Я не по комменту и не с претензией на противостояние .
Вы на сайте один из немногих ,которые дебатируют ,скажем так ,всерьёз ,имея запас
определённых знаний по теме вакцинации .
Поэтому буду искренне благодарна если скажите своё мнение о том ,что чего я никак
не могу понять и обосновать
В школьные годы меня (болела простудными заболеваниями ) и одноклассников
имеющих или какие -то патологические заболевания или временные проблемы со
здоровьем ,как правило ,освобождали от прививок ,некоторых на длительное
время ,других на период даже самого лёгкого заболевания.
Гораздо позже то же самое было ,когда учился мой сын .
Сейчас ,я так понимаю ,всё с точностьюдо наоборот . Так называемым ,группам риска
настоятельно советуют вакцинироваться в первую очередь .
Я предполагаю ,что Вы сошлётесь на решение семейного врача .
Но их уровень ,как правило ,очень низкий . Это бывшие участковые врачи ,которые ранее ,
в лучшем случае могли определить тяжесть заболевания и отправить в больницу ,
снимая этим с себя всякую ответственность .
Сейчас полагаться на их знания и компетентность ,себя не уважать .
Да ,ранее освобождение от прививок давали ,тоже как правило ,врачи -специалисты ,
а не участковые .
Почему же такой разный подход к вакцинации в отношении групп риска ?
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04.09.2021 17:33 Ответить
Об этом коротко рассказать сложно. Обратите внимание на карту обязательных прививок Украины (я не знаю Ваш возраст, но на всякий случай замечу, что советская не сильно от нее отличалась)
Невакцинованих вчителів у Молдові зобов'язали здавати платні тести на коронавірус - Цензор.НЕТ 2102
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04.09.2021 19:14 Ответить
В школе дети получают 2-ю дозу КПК, 5-ю и 6-ю от дифтерии и столбняка и 5-ю и 6-ю от полиомиелита. Перенос их на несколько месяцев или даже на год не особо принципиален в плане риска заболеть - у организма антитела уже есть, риск от отсрочки меньше риска, по сравнению с ситуацией, если вдруг совпадет начало гриппа или пневмонии с вакцинацией.
Ну и есть разное протекание болезней после вакцинации. При кори до 72 часов после контакта с зараженным привика дает положительный эффект, если такое проделать с гриппом и прививкой от него - то будет хуже.
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04.09.2021 19:24 Ответить
А противопоказания к вакцине комирнати (Пфайзер) вот такие
Люди, которые не могут получить вакцину
При вакцинации данным препаратом, с внимание отнеситесь к пунктам ниже. Если Вы считаете, что любое из нижеперечисленных условий применимо к Вам, то обязательно сообщите об этом врачу на предварительной консультации.
• Люди с явными признаками лихорадки (*1)
• Люди, страдающие серьезными острыми заболеваниями
• Люди с тяжелой гиперчувствительностью (*2) к любому из ингредиентов настоящей вакцины в анамнезе
• Люди, не подпадающие под вышеописанные категории, состояние которых делает их непригодными для вакцинации
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04.09.2021 19:47 Ответить
Спасибо .
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04.09.2021 21:17 Ответить
Пожалуйста.
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04.09.2021 21:56 Ответить
Что они ищут?
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03.09.2021 16:14 Ответить
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