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Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что "нет острой необходимости" в бустерной дозе вакцины против коронавируса на основе текущих данных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Доказательства, основанные на эффективности вакцины и продолжительности защиты, показывают, что все вакцины, разрешенные в ЕС / ЕЭЗ, сейчас имеют высокую защиту от госпитализации, тяжелого течения болезни и смерти, связанной с COVID-19", - говорится в заявлении ECDC.

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Агентство также подчеркнуло, что почти одна треть взрослых в возрасте старше 18 лет в ЕС и ЕЭЗ до сих пор не полностью вакцинированы.

"В этой ситуации приоритетом сейчас должна быть вакцинация всех лиц, имеющих право на это и еще не прошедших курс вакцинации", - заявили в центре.

ЕС объявил во вторник, что 70% взрослых в блоке полностью вакцинированы.

Бустерные дозы стали очень спорными в богатых странах, учитывая, что большинство населения мира еще не получило первой дозы. Всемирная организация здравоохранения попросила богатые страны повременить с третьей дозой до конца сентября.

ECDC также подчеркнул, что видит разницу между третьей дозой для всех и для тех, кто имеет иммунодефицит. Дополнительные прививки "уже должны быть рассмотрены для людей с сильно ослабленной иммунной системой как часть их первичной вакцинации, если они не достигают должного уровня защиты от стандартной первичной вакцинации", - говорится в сообщении. Аналогичную позицию в своем объявлении в этот вечер выразила независимая британская комиссия по вакцинам.

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ECDC добавил, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы "в качестве предупредительной меры".
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Топ комментарии
+8
Это почему же? ЧЕм больше вакцЫны вколоть тем лутьше!!!
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02.09.2021 15:49
+6
необходимость в третьей такая же как в первой
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02.09.2021 15:58
+6
ну шо вакцино-наркоман, уже ломка началась и хочешь срочно и 3-ю дозу!!! Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 6768
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02.09.2021 16:25
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Это почему же? ЧЕм больше вакцЫны вколоть тем лутьше!!!
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02.09.2021 15:49 Ответить
Потомушта 30% "имеют право" но косят. Вот как их отловят, тогда и остальным по третьей.
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02.09.2021 16:09 Ответить
не..это просто 3-й дозы не будут колоть, а будут колоть сразу 4-ю и 5-ю...ну и дальше по списку Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 3431
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02.09.2021 16:22 Ответить
Т.е. - бесполезна? Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 5156
Нужно снова первую колоть? Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 5496
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02.09.2021 15:49 Ответить
Нет, просто в богатых странах типа США, Германии (ну и огласите весь список пожалуйста) решили колоть по третьему разу (дайте мне таблеток от жадности да па больше), но ВООЗ хочет чиппировать проколоть большую часть населения Земли, но мощностей, когда зажравшиеся буржуи в порыве жадности начинают колоть себе 3-4-5 дозы, не хватает. Вот они и просят сначала, нас, жебраков и нищих проколоть, а потом и по третьей. Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 6886
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02.09.2021 15:53 Ответить
Мнение ботвы не интересует (на будущее). Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 9031
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02.09.2021 15:55 Ответить
сам ты ботва Необходимость в третьей дозе COVID-вакцины отсутствует, - Европейский центр профилактики и контроля заболеваний - Цензор.НЕТ 9184
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02.09.2021 15:56 Ответить
А привыкание уже с третьей начинается?
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02.09.2021 15:56 Ответить
Привыкание вдалбливается в бошку прямо через телевизор. Многим нравицца.
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02.09.2021 16:06 Ответить
необходимость в третьей такая же как в первой
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02.09.2021 15:58 Ответить
Хе-хе. антиваксеры подсели на конские таблетки от глистов и без них теперь больше не могут Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 4042 Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 931
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02.09.2021 16:19 Ответить
ну шо вакцино-наркоман, уже ломка началась и хочешь срочно и 3-ю дозу!!! Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 6768
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02.09.2021 16:25 Ответить
Жри конскую таблетку и не чавкай Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5768
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02.09.2021 16:43 Ответить
да уж... тебе уже поможет только эвтаназия цианидом...ну шоб пА быстрому... Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 1030
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02.09.2021 23:41 Ответить
Я смотрю, ты обижен Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5685
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03.09.2021 08:40 Ответить
А шо по его постам не видно? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 9390
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02.09.2021 19:20 Ответить
Точно не нужна третья доза? Это огорчает! А мне- нужна. У меня уже две успешно прошли, по 100 грамм каждая. Щас паузу выдерживаю. Всё как МОЗ рекомендует! А местный Валера, который Греф, меня антиваксером числит. А зря!
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02.09.2021 16:22 Ответить
Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 5995
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02.09.2021 16:28 Ответить
Интересная формулировка --- имеют право на вакцинацию)
Из всех прав, для нас важнейшим является право на вакцинацию
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02.09.2021 16:37 Ответить
ECDC добавил, что пожилым людям, особенно тем, кто проживает в домах ухода, могут быть назначены дополнительные дозы "в качестве меры пресечения".
Источник: https://censor.net/ru/n3285996

А по какой статье Уголовного кодекса?? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 8340
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02.09.2021 16:43 Ответить
Ух, как! Самое интересное оказалось в конце. Не дочитал я... А зря!
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02.09.2021 16:52 Ответить
А що, словосполучення "запобіжний захід" Ви ніде, крім кримінального кодексу не бачили? Необхідності у третій дозі COVID-вакцини немає, - Європейський центр профілактики та контролю захворювань - Цензор.НЕТ 8481
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03.09.2021 11:04 Ответить
 
 