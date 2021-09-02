Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
Фармкомпания Pfizer и заявила о новых испытаниях своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Pfizer заявила, что в ее последнем исследовании на средней и поздней стадии будут участвовать 1140 негоспитализированных взрослых с диагнозом коронавирусная инфекция, которые не подвержены риску тяжелого заболевания. Пациенты, участвующие в испытании, получат таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкую дозу ритонавира, старого лекарства, широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
Препарат Pfizer предназначен для блокирования активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.
Топ комментарии
+11 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий02.09.2021 15:25
+10 Старый зольдат
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+8 Eugen Mk
показать весь комментарий02.09.2021 15:45
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расторопши надо меньше жрать...
Вы же надеюсь не русский.
зешебись, точно пол планеты хотят выпилить.
глотнул , подержал и выплюнул, а
сертификат - получай !
Разогнали истерию...и теперь кролики в очередь выстраиваются что бы в испытаниях поучаствовать..
за руля нэ сидай !
Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко
Кстате по Израилю чойто не особо заметно - по суточной смертности сегодня нас чуть не обскакали в абсолютном количестве.
А четвёртый - вторым.
И так далее.
одним щепленням цього не домогтися
Как же тогда понять от чего вылечится/помрёт человек? От новинки или от анти-вич старья??