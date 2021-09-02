РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11839 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
8 951 48
вакцина (3815) исследование (566) карантин (16730) наука (694) COVID-19 (18600) коронавирус (17042) Pfizer (180) Moderna (58)

COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование

После полной вакцинации препаратом Moderna (Spikevax) организм вырабатывает более чем в два раза больше антител против коронавируса, чем после Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые, которые напрямую сравнивали гуморальный иммунный ответ на прививки от COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

В исследовании участвовали 1647 медиков: 688 человек были привиты "модерной" (средний возраст 43,2 года; 76,7% женщин; 21,8% ранее были инфицированы) и 959 – "пфайзером" (44,7 года; 84,9% и 13,2% соответственно).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полностью вакцинированные люди вдвое реже болеют длительным COVID-19, - ученые

Среднегеометрический титр антител у первых был 3836 единиц/мл по сравнению с 1444 у людей с "пфайзером". При этом ранее инфицированные были с куда более высокими титрами – 9461, чем не заражавшиеся до вакцинации – 1613.

В обеих группах у вакцинированных "модерной" были более высокие титры по сравнению с "пфайзером": ранее неинфицированные – 2881 vs 1108, ранее инфицированные – 10 708 vs 8174.

COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование 01

Авторы отметили, что уровни антител отрицательно коррелировали с возрастом у ранее неинфицированных, и были самыми высокими среди участников до 35 лет.

Во всех возрастах ранее неинфицированные, привитые "модерной", имели более высокие титры по сравнению с привитыми "пфайзером".

Антитела – только один из важных компонентов иммунного ответа наряду с клеточным. Авторы не проверяли, как различия в титрах влияют на эффективность защиты, и также не проверяли уровни конкретно нейтрализующих вирус антител – только суммарные (то есть, нейтрализующие + связывающие). Бельгийцы подчеркивают: неясно, как такие различия между вакцинами отражаются на их эффективности, и исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнаруженные в Японии в вакцине Moderna примеси оказались нержавеющей сталью

Ученые полагают, что разницу можно объяснить более высоким содержанием иммуногена – мРНК – в дозе "модерны" по сравнению с "пфайзером", а также более длительным интервалом между дозами (четыре недели против трех).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
И антитела от Модерны непростые, а из нержавеющей стали
показать весь комментарий
02.09.2021 11:26
+8
Хто ширнувся Кайзером виригуйте назад і бігом по Модерну.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:14
+6
Антиваксеры! Конские таблетки от глистов - ваше всё! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2744
показать весь комментарий
02.09.2021 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто ширнувся Кайзером виригуйте назад і бігом по Модерну.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:14 Ответить
Навряд чи хтось буде вести себе як ти, коли ти бачиш їжу смачнішу за ту, яку ти вже з'їв.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:53 Ответить
"кто-то" "кому-то" заплатил побольше COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 3609

Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые Источник: https://censor.net/ru/n3285924\\\\\\\\\\\\\\\

Ну... там и до британских мУченых недалеко COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 2776
Институт после исследований внезапно станет ..... более престижным)
показать весь комментарий
02.09.2021 11:15 Ответить
а спуднєг? гдє жи спуднєг?
показать весь комментарий
02.09.2021 11:18 Ответить
Рассиянские спутнеги - на дне моря-окияна. Там же, где захоронили химоружие. Что о многом каг-бы немекает... COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 7777
показать весь комментарий
02.09.2021 12:08 Ответить
новых сказок подвезли. выгружай
показать весь комментарий
02.09.2021 11:19 Ответить
Теперь понятно почему ветеринар из файзера,своей болтушкой не хотел ширяться, модерну ждал)))
показать весь комментарий
02.09.2021 11:21 Ответить
Дебільні антиваксери набігли. В 2019 році так зебіли робили
показать весь комментарий
02.09.2021 11:23 Ответить
Быстро же они заказали нужное "исследование", после недавних сообщений о смерти людей вакцинированных Модерной.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:26 Ответить
И антитела от Модерны непростые, а из нержавеющей стали
показать весь комментарий
02.09.2021 11:26 Ответить
Там у антител еще яйца есть железные.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:29 Ответить
Антиваксеры! Конские таблетки от глистов - ваше всё! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2744
показать весь комментарий
02.09.2021 11:33 Ответить
Это точно глядя на эффект от вакцинирования хотя бы в Израиле. Или вы думаете что таблетки от глистов все таки эффективнее?
показать весь комментарий
02.09.2021 11:44 Ответить
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных? COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 1342
показать весь комментарий
02.09.2021 11:46 Ответить
Такая же как и до вакцинации.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:49 Ответить
А ссылочку на сравнительную статистику, откуда ты почерпнул эти данные, приведи COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 3313
показать весь комментарий
02.09.2021 11:49 Ответить
Только после того как вы ссылочкой опровергните.
показать весь комментарий
02.09.2021 11:51 Ответить
Так ты ничего не предоставил, значит и опровергать нечего! Поздравляю тебя, кацап соврамши COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2762
показать весь комментарий
02.09.2021 11:52 Ответить
У нищих слуг нет, хехехе COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 5451
показать весь комментарий
02.09.2021 11:59 Ответить
Помогаешь кацапу слиться? Сливайтесь оба COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 6287
показать весь комментарий
02.09.2021 12:00 Ответить
Так и вы ничего не представили ну и далее по тексту. Так что примите таблеточку.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:01 Ответить
Т.е. всё, что ты заявил - пустой трёп галимого кацапа COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 5455
показать весь комментарий
02.09.2021 12:01 Ответить
Это все ваши ссылки? Только на кацапов? Не интересует.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:05 Ответить
Какие ссылки, лапоть? Ты только проблеял что-то нечленораздельное, и тут же принялся сливаться COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 3076
показать весь комментарий
02.09.2021 12:07 Ответить
Ну раз ты лапоть слился то пока, ешь таблеточки или заходите когда что то, кроме глупости в голове у вас какие то аргументы появятся.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:13 Ответить
Из тебя, кацап, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4564
показать весь комментарий
02.09.2021 12:23 Ответить
Війна «ссилак».
показать весь комментарий
02.09.2021 12:45 Ответить
Та какая там "война"! кацап об@ср@лся на взлёте COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 7522
показать весь комментарий
02.09.2021 12:52 Ответить
Они на зиму запасаются медом, лимонами и парацетамолом.
А еще есть зебилы, которые верят в лечебную силу водки и самогона с хреном и чесноком.
Удачи им в переползании с кровати до туалета, квест им понравится.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:31 Ответить
"Кожна жаба своє болото хвалить", - українське прислів'я.

исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови. Источник: https://censor.net/ru/n3285924
показать весь комментарий
02.09.2021 11:39 Ответить
Очередные картинки...ни о чем... COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 443
показать весь комментарий
02.09.2021 11:53 Ответить
Я верю только британским ученым.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:00 Ответить
Сообщение ниже от британских учёных. Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182%.
показать весь комментарий
02.09.2021 13:23 Ответить
Чіпувався Модерною 2 рази. Після першої ніяких признаків, тільки біль в місці уколу. Після другої - дві доби трохи ломило і була слабкість.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:14 Ответить
В мене батя вчора укололся другой дозой Модерни.Каже вночi була температура 37.6,слабкiсть так,головокружiння,апатия.Пiсля першой,також без смптомiв,рука трохи болiла.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:27 Ответить
После второй дозы на 3 день было 38.3 потом на второй день было 37, показали демо-версию как антиваксеры будут мучатся по 3 недели, если не склеят ласты в первую неделю.
показать весь комментарий
02.09.2021 12:33 Ответить
Все бегом колоться всем по кругу, а то пандемия наступает, колоть сразу в мозг надо, если он там найдется у добровольцев то..
показать весь комментарий
02.09.2021 12:38 Ответить
Пусть проверят "Шатл-Ви".
показать весь комментарий
02.09.2021 12:43 Ответить
тю...
А я, дурак, Пфайзером укололся.
Хотя мог на Модерну. Там жлоб на дверях поначалу выкрикивал:
- Кто на Модерну? - 15 человек!
показать весь комментарий
02.09.2021 12:43 Ответить
Печальные новости для молодых прививенцев.
Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182% По данным общественного здравоохранения Британии, риск смерти от Covid-19 увеличивается до 182% для полностью вакцинированных людей в возрасте до 50 лет. Данные ясно показывают, что инъекции Covid-19 действительно эффективны. Но только для увеличения риска смерти.
dailyexpose.co.uk/2021/08/28/risk-of-death-due-to-covid-19-increases-by-182-percent-for-fully-vaccinated-under-50s/
показать весь комментарий
02.09.2021 13:21 Ответить
Пускай грамотно итерпретировать данные научатся. Среди невакцинированных заболевают практически все, кто был в контакте с больным. А среди вакцинированных заболевают люди с ослабленной имунной системой, которая не смогла выработать достаточно антител для предотвращения заболевания. Понятно, что такие люди несколько тяжелее болеют, чем среднестатистические.
показать весь комментарий
02.09.2021 13:54 Ответить
Так жижка и предназначалась прежде всего для людей с ослабленной иммунной системой. Но как видим оказалась бесполезной. А всего скорее имеет и негативную эффективность.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:11 Ответить
Ты снова врешь.
"4.1 Показання
Комірнаті показано для активної імунізації для профілактики інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2, в осіб віком від 16 років і старше."
стр. 16
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/A7ADD1D1B11FD3F2C22586850038D747/$file/UA185920101_AFC3.pdf
показать весь комментарий
02.09.2021 18:22 Ответить
Так и вкалывай 3-ю дозу, если уже 16 исполнилось. Один знакомый чуть после второй не сдох.
показать весь комментарий
02.09.2021 18:29 Ответить
Обычная реклама, как зубной пасты или шампуня
показать весь комментарий
02.09.2021 15:26 Ответить
Агрессивная реклама ...даже картинки пришпандорили.
показать весь комментарий
02.09.2021 17:56 Ответить
Отлично! Значит я сделал правильный выбор! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 9553
показать весь комментарий
02.09.2021 21:43 Ответить
 
 