COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование
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После полной вакцинации препаратом Moderna (Spikevax) организм вырабатывает более чем в два раза больше антител против коронавируса, чем после Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые, которые напрямую сравнивали гуморальный иммунный ответ на прививки от COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
В исследовании участвовали 1647 медиков: 688 человек были привиты "модерной" (средний возраст 43,2 года; 76,7% женщин; 21,8% ранее были инфицированы) и 959 – "пфайзером" (44,7 года; 84,9% и 13,2% соответственно).
Среднегеометрический титр антител у первых был 3836 единиц/мл по сравнению с 1444 у людей с "пфайзером". При этом ранее инфицированные были с куда более высокими титрами – 9461, чем не заражавшиеся до вакцинации – 1613.
В обеих группах у вакцинированных "модерной" были более высокие титры по сравнению с "пфайзером": ранее неинфицированные – 2881 vs 1108, ранее инфицированные – 10 708 vs 8174.
Авторы отметили, что уровни антител отрицательно коррелировали с возрастом у ранее неинфицированных, и были самыми высокими среди участников до 35 лет.
Во всех возрастах ранее неинфицированные, привитые "модерной", имели более высокие титры по сравнению с привитыми "пфайзером".
Антитела – только один из важных компонентов иммунного ответа наряду с клеточным. Авторы не проверяли, как различия в титрах влияют на эффективность защиты, и также не проверяли уровни конкретно нейтрализующих вирус антител – только суммарные (то есть, нейтрализующие + связывающие). Бельгийцы подчеркивают: неясно, как такие различия между вакцинами отражаются на их эффективности, и исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови.
Ученые полагают, что разницу можно объяснить более высоким содержанием иммуногена – мРНК – в дозе "модерны" по сравнению с "пфайзером", а также более длительным интервалом между дозами (четыре недели против трех).
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Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые Источник: https://censor.net/ru/n3285924\\\\\\\\\\\\\\\
Ну... там и до британских мУченых недалеко
Институт после исследований внезапно станет ..... более престижным)
А еще есть зебилы, которые верят в лечебную силу водки и самогона с хреном и чесноком.
Удачи им в переползании с кровати до туалета, квест им понравится.
исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови. Источник: https://censor.net/ru/n3285924
А я, дурак, Пфайзером укололся.
Хотя мог на Модерну. Там жлоб на дверях поначалу выкрикивал:
- Кто на Модерну? - 15 человек!
Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182% По данным общественного здравоохранения Британии, риск смерти от Covid-19 увеличивается до 182% для полностью вакцинированных людей в возрасте до 50 лет. Данные ясно показывают, что инъекции Covid-19 действительно эффективны. Но только для увеличения риска смерти.
dailyexpose.co.uk/2021/08/28/risk-of-death-due-to-covid-19-increases-by-182-percent-for-fully-vaccinated-under-50s/
"4.1 Показання
Комірнаті показано для активної імунізації для профілактики інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2, в осіб віком від 16 років і старше."
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http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/A7ADD1D1B11FD3F2C22586850038D747/$file/UA185920101_AFC3.pdf