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COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Після повної вакцинації препаратом Moderna (Spikevax) організм виробляє понад удвічі більше антитіл проти коронавірусу, ніж після Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Про це в JAMA пишуть бельгійські вчені, які безпосередньо порівнювали гуморальну імунну відповідь на щеплення від COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У дослідженні брали участь 1647 медиків: 688 осіб були щеплені "модерною" (середній вік 43,2 роки; 76,7% жінок; 21,8% раніше були інфіковані) і 959 – "пфайзером" (44,7; 84,9 % і 13,2% відповідно).

Середньогеометричний титр антитіл у перших був ~3836 одиниць/мл проти 1444 у людей із "пфайзером". Водночас раніше інфіковані були з більш високими титрами – 9461, ніж ті, що не заражалися до вакцинації – 1613.

В обох групах у вакцинованих "модерною" були більш високі титри проти "пфайзера": раніше неінфіковані – 2881 vs 1108, раніше інфіковані – 10 708 vs 8174.

COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження 01

Автори зазначили, що рівень антитіл негативно корелював із віком у раніше неінфікованих, і був найвищим серед учасників до 35 років.

Люди різного віку серед раніше неінфікованих, щеплені "модерною", мали більш високі титри проти щеплених "пфайзером".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повністю вакциновані люди вдвічі рідше хворіють на тривалий COVID-19, - вчені

Антитіла – один із важливих компонентів імунної відповіді разом із клітинним. Автори не перевіряли, як відмінності в титрах впливають на ефективність захисту, і також не перевіряли рівні нейтралізуючих антитіл – тільки сумарні (тобто, ті, що нейтралізують + ті, що зв'язують вірус). Бельгійці підкреслюють: незрозуміло, як такі відмінності між вакцинами відбиваються на їхній ефективності, і дослідження не відповідає на питання, а) яка вакцина ефективніша від зараження/хвороби, б) антитіла після якої довше залишаються в крові.

Вчені вважають, що різницю можна пояснити більш високим вмістом імуногена – мРНК – в дозі "модерни" проти "пфайзера", а також тривалішим інтервалом між дозами (чотири тижні проти трьох).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
И антитела от Модерны непростые, а из нержавеющей стали
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02.09.2021 11:26
+8
Хто ширнувся Кайзером виригуйте назад і бігом по Модерну.
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02.09.2021 11:14
+6
Антиваксеры! Конские таблетки от глистов - ваше всё! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2744
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02.09.2021 11:33
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Хто ширнувся Кайзером виригуйте назад і бігом по Модерну.
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02.09.2021 11:14 Відповісти
Навряд чи хтось буде вести себе як ти, коли ти бачиш їжу смачнішу за ту, яку ти вже з'їв.
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02.09.2021 11:53 Відповісти
"кто-то" "кому-то" заплатил побольше COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 3609

Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые Источник: https://censor.net/ru/n3285924\\\\\\\\\\\\\\\

Ну... там и до британских мУченых недалеко COVID-вакцина Moderna дает вдвое больше антител, чем Pfizer, - исследование - Цензор.НЕТ 2776
Институт после исследований внезапно станет ..... более престижным)
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02.09.2021 11:15 Відповісти
а спуднєг? гдє жи спуднєг?
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02.09.2021 11:18 Відповісти
Рассиянские спутнеги - на дне моря-окияна. Там же, где захоронили химоружие. Что о многом каг-бы немекает... COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 7777
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02.09.2021 12:08 Відповісти
новых сказок подвезли. выгружай
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02.09.2021 11:19 Відповісти
Теперь понятно почему ветеринар из файзера,своей болтушкой не хотел ширяться, модерну ждал)))
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02.09.2021 11:21 Відповісти
Дебільні антиваксери набігли. В 2019 році так зебіли робили
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02.09.2021 11:23 Відповісти
Быстро же они заказали нужное "исследование", после недавних сообщений о смерти людей вакцинированных Модерной.
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02.09.2021 11:26 Відповісти
И антитела от Модерны непростые, а из нержавеющей стали
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02.09.2021 11:26 Відповісти
Там у антител еще яйца есть железные.
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02.09.2021 12:29 Відповісти
Антиваксеры! Конские таблетки от глистов - ваше всё! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2744
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02.09.2021 11:33 Відповісти
Это точно глядя на эффект от вакцинирования хотя бы в Израиле. Или вы думаете что таблетки от глистов все таки эффективнее?
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02.09.2021 11:44 Відповісти
И какая смертность от КОВИДа в Израиле среди полностью вакцинированных? COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 1342
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02.09.2021 11:46 Відповісти
Такая же как и до вакцинации.
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02.09.2021 11:49 Відповісти
А ссылочку на сравнительную статистику, откуда ты почерпнул эти данные, приведи COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 3313
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02.09.2021 11:49 Відповісти
Только после того как вы ссылочкой опровергните.
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02.09.2021 11:51 Відповісти
Так ты ничего не предоставил, значит и опровергать нечего! Поздравляю тебя, кацап соврамши COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 2762
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02.09.2021 11:52 Відповісти
У нищих слуг нет, хехехе COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 5451
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02.09.2021 11:59 Відповісти
Помогаешь кацапу слиться? Сливайтесь оба COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 6287
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02.09.2021 12:00 Відповісти
Так и вы ничего не представили ну и далее по тексту. Так что примите таблеточку.
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02.09.2021 12:01 Відповісти
Т.е. всё, что ты заявил - пустой трёп галимого кацапа COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 5455
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02.09.2021 12:01 Відповісти
Это все ваши ссылки? Только на кацапов? Не интересует.
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02.09.2021 12:05 Відповісти
Какие ссылки, лапоть? Ты только проблеял что-то нечленораздельное, и тут же принялся сливаться COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 3076
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02.09.2021 12:07 Відповісти
Ну раз ты лапоть слился то пока, ешь таблеточки или заходите когда что то, кроме глупости в голове у вас какие то аргументы появятся.
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02.09.2021 12:13 Відповісти
Из тебя, кацап, стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 4564
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02.09.2021 12:23 Відповісти
Війна «ссилак».
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02.09.2021 12:45 Відповісти
Та какая там "война"! кацап об@ср@лся на взлёте COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 7522
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02.09.2021 12:52 Відповісти
Они на зиму запасаются медом, лимонами и парацетамолом.
А еще есть зебилы, которые верят в лечебную силу водки и самогона с хреном и чесноком.
Удачи им в переползании с кровати до туалета, квест им понравится.
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02.09.2021 12:31 Відповісти
"Кожна жаба своє болото хвалить", - українське прислів'я.

исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови. Источник: https://censor.net/ru/n3285924
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02.09.2021 11:39 Відповісти
Очередные картинки...ни о чем... COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 443
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02.09.2021 11:53 Відповісти
Я верю только британским ученым.
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02.09.2021 12:00 Відповісти
Сообщение ниже от британских учёных. Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182%.
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02.09.2021 13:23 Відповісти
Чіпувався Модерною 2 рази. Після першої ніяких признаків, тільки біль в місці уколу. Після другої - дві доби трохи ломило і була слабкість.
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02.09.2021 12:14 Відповісти
В мене батя вчора укололся другой дозой Модерни.Каже вночi була температура 37.6,слабкiсть так,головокружiння,апатия.Пiсля першой,також без смптомiв,рука трохи болiла.
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02.09.2021 12:27 Відповісти
После второй дозы на 3 день было 38.3 потом на второй день было 37, показали демо-версию как антиваксеры будут мучатся по 3 недели, если не склеят ласты в первую неделю.
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02.09.2021 12:33 Відповісти
Все бегом колоться всем по кругу, а то пандемия наступает, колоть сразу в мозг надо, если он там найдется у добровольцев то..
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02.09.2021 12:38 Відповісти
Пусть проверят "Шатл-Ви".
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02.09.2021 12:43 Відповісти
тю...
А я, дурак, Пфайзером укололся.
Хотя мог на Модерну. Там жлоб на дверях поначалу выкрикивал:
- Кто на Модерну? - 15 человек!
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02.09.2021 12:43 Відповісти
Печальные новости для молодых прививенцев.
Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182% По данным общественного здравоохранения Британии, риск смерти от Covid-19 увеличивается до 182% для полностью вакцинированных людей в возрасте до 50 лет. Данные ясно показывают, что инъекции Covid-19 действительно эффективны. Но только для увеличения риска смерти.
dailyexpose.co.uk/2021/08/28/risk-of-death-due-to-covid-19-increases-by-182-percent-for-fully-vaccinated-under-50s/
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02.09.2021 13:21 Відповісти
Пускай грамотно итерпретировать данные научатся. Среди невакцинированных заболевают практически все, кто был в контакте с больным. А среди вакцинированных заболевают люди с ослабленной имунной системой, которая не смогла выработать достаточно антител для предотвращения заболевания. Понятно, что такие люди несколько тяжелее болеют, чем среднестатистические.
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02.09.2021 13:54 Відповісти
Так жижка и предназначалась прежде всего для людей с ослабленной иммунной системой. Но как видим оказалась бесполезной. А всего скорее имеет и негативную эффективность.
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02.09.2021 18:11 Відповісти
Ты снова врешь.
"4.1 Показання
Комірнаті показано для активної імунізації для профілактики інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2, в осіб віком від 16 років і старше."
стр. 16
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/A7ADD1D1B11FD3F2C22586850038D747/$file/UA185920101_AFC3.pdf
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02.09.2021 18:22 Відповісти
Так и вкалывай 3-ю дозу, если уже 16 исполнилось. Один знакомый чуть после второй не сдох.
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02.09.2021 18:29 Відповісти
Обычная реклама, как зубной пасты или шампуня
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02.09.2021 15:26 Відповісти
Агрессивная реклама ...даже картинки пришпандорили.
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02.09.2021 17:56 Відповісти
Отлично! Значит я сделал правильный выбор! COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження - Цензор.НЕТ 9553
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02.09.2021 21:43 Відповісти
 
 