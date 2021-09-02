COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Після повної вакцинації препаратом Moderna (Spikevax) організм виробляє понад удвічі більше антитіл проти коронавірусу, ніж після Pfizer-BioNTech (Comirnaty).

Про це в JAMA пишуть бельгійські вчені, які безпосередньо порівнювали гуморальну імунну відповідь на щеплення від COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У дослідженні брали участь 1647 медиків: 688 осіб були щеплені "модерною" (середній вік 43,2 роки; 76,7% жінок; 21,8% раніше були інфіковані) і 959 – "пфайзером" (44,7; 84,9 % і 13,2% відповідно).

Середньогеометричний титр антитіл у перших був ~3836 одиниць/мл проти 1444 у людей із "пфайзером". Водночас раніше інфіковані були з більш високими титрами – 9461, ніж ті, що не заражалися до вакцинації – 1613.

В обох групах у вакцинованих "модерною" були більш високі титри проти "пфайзера": раніше неінфіковані – 2881 vs 1108, раніше інфіковані – 10 708 vs 8174.

Автори зазначили, що рівень антитіл негативно корелював із віком у раніше неінфікованих, і був найвищим серед учасників до 35 років.

Люди різного віку серед раніше неінфікованих, щеплені "модерною", мали більш високі титри проти щеплених "пфайзером".

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Антитіла – один із важливих компонентів імунної відповіді разом із клітинним. Автори не перевіряли, як відмінності в титрах впливають на ефективність захисту, і також не перевіряли рівні нейтралізуючих антитіл – тільки сумарні (тобто, ті, що нейтралізують + ті, що зв'язують вірус). Бельгійці підкреслюють: незрозуміло, як такі відмінності між вакцинами відбиваються на їхній ефективності, і дослідження не відповідає на питання, а) яка вакцина ефективніша від зараження/хвороби, б) антитіла після якої довше залишаються в крові.

Вчені вважають, що різницю можна пояснити більш високим вмістом імуногена – мРНК – в дозі "модерни" проти "пфайзера", а також тривалішим інтервалом між дозами (чотири тижні проти трьох).