COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Після повної вакцинації препаратом Moderna (Spikevax) організм виробляє понад удвічі більше антитіл проти коронавірусу, ніж після Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
Про це в JAMA пишуть бельгійські вчені, які безпосередньо порівнювали гуморальну імунну відповідь на щеплення від COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
У дослідженні брали участь 1647 медиків: 688 осіб були щеплені "модерною" (середній вік 43,2 роки; 76,7% жінок; 21,8% раніше були інфіковані) і 959 – "пфайзером" (44,7; 84,9 % і 13,2% відповідно).
Середньогеометричний титр антитіл у перших був ~3836 одиниць/мл проти 1444 у людей із "пфайзером". Водночас раніше інфіковані були з більш високими титрами – 9461, ніж ті, що не заражалися до вакцинації – 1613.
В обох групах у вакцинованих "модерною" були більш високі титри проти "пфайзера": раніше неінфіковані – 2881 vs 1108, раніше інфіковані – 10 708 vs 8174.
Автори зазначили, що рівень антитіл негативно корелював із віком у раніше неінфікованих, і був найвищим серед учасників до 35 років.
Люди різного віку серед раніше неінфікованих, щеплені "модерною", мали більш високі титри проти щеплених "пфайзером".
Антитіла – один із важливих компонентів імунної відповіді разом із клітинним. Автори не перевіряли, як відмінності в титрах впливають на ефективність захисту, і також не перевіряли рівні нейтралізуючих антитіл – тільки сумарні (тобто, ті, що нейтралізують + ті, що зв'язують вірус). Бельгійці підкреслюють: незрозуміло, як такі відмінності між вакцинами відбиваються на їхній ефективності, і дослідження не відповідає на питання, а) яка вакцина ефективніша від зараження/хвороби, б) антитіла після якої довше залишаються в крові.
Вчені вважають, що різницю можна пояснити більш високим вмістом імуногена – мРНК – в дозі "модерни" проти "пфайзера", а також тривалішим інтервалом між дозами (чотири тижні проти трьох).
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Об этом в JAMA пишут бельгийские ученые Источник: https://censor.net/ru/n3285924\\\\\\\\\\\\\\\
Ну... там и до британских мУченых недалеко
Институт после исследований внезапно станет ..... более престижным)
А еще есть зебилы, которые верят в лечебную силу водки и самогона с хреном и чесноком.
Удачи им в переползании с кровати до туалета, квест им понравится.
исследование не отвечает на вопросы, а) какая вакцина более эффективна от заражения/болезни, б) антитела после какой дольше остаются в крови. Источник: https://censor.net/ru/n3285924
А я, дурак, Пфайзером укололся.
Хотя мог на Модерну. Там жлоб на дверях поначалу выкрикивал:
- Кто на Модерну? - 15 человек!
Вакцинация увеличивает риск смерти лиц до 50 на 182% По данным общественного здравоохранения Британии, риск смерти от Covid-19 увеличивается до 182% для полностью вакцинированных людей в возрасте до 50 лет. Данные ясно показывают, что инъекции Covid-19 действительно эффективны. Но только для увеличения риска смерти.
dailyexpose.co.uk/2021/08/28/risk-of-death-due-to-covid-19-increases-by-182-percent-for-fully-vaccinated-under-50s/
"4.1 Показання
Комірнаті показано для активної імунізації для профілактики інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-CoV-2, в осіб віком від 16 років і старше."
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http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/A7ADD1D1B11FD3F2C22586850038D747/$file/UA185920101_AFC3.pdf