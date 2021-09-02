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Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Фармкомпанія Pfizer і заявила про нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Pfizer заявила, що в її останньому дослідженні на середній і пізній стадії братимуть участь 1140 негоспіталізованих дорослих з діагнозом "коронавірусна інфекція", які не схильні до ризику важкого захворювання. Пацієнти, які беруть участь у випробуванні, отримають таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низьку дозу ритонавіру, старих ліків, широко використовуваних в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.

Препарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

Читайте також: COVID-вакцина Moderna дає вдвічі більше антитіл, ніж Pfizer, - дослідження

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Пойду-ка я за своим "Пфайзером- 40 об.", многократно испытанным, у меня тут дождь намечается...
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02.09.2021 15:25
+10
В дождь хорошо себя зарекомендовал "Пфайзер с мёдом и перцем". Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 249
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02.09.2021 15:30
+8
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1707
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02.09.2021 15:45
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Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 9666 пфайзер наш!
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02.09.2021 15:23 Відповісти
Пойду-ка я за своим "Пфайзером- 40 об.", многократно испытанным, у меня тут дождь намечается...
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02.09.2021 15:25 Відповісти
В дождь хорошо себя зарекомендовал "Пфайзер с мёдом и перцем". Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 249
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02.09.2021 15:30 Відповісти
Тогда уж медовуху сразу)
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02.09.2021 15:32 Відповісти
Градус не тот.
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02.09.2021 15:33 Відповісти
Да и КАК "Пфайзер медовУха" УПОТРЕБЛЯТЬ ПОД САЛО С ЧЕСНОЧКОМ? МОВЕТОН.
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02.09.2021 15:35 Відповісти
В Вашем совете ведь тоже содерзжится мёд) Ладно бы с перцем, но с мёдом и сало с чесноком... Холодца бы с хреном, ото да. Только чистая водочка, никаких мёда и перца. Перец можно и на подоконнике срезать и вприкусочку да с борщом)
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02.09.2021 15:38 Відповісти
Пані та панове! Дотерпіть до п"ятниці! Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 4430
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02.09.2021 15:41 Відповісти
Тоже хороший вариант. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 8231
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02.09.2021 15:42 Відповісти
І ще: при вакцинації головне - не передозувати, бо буде вава.)))
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Грамм 300 Боржоми за полчаса до ну и грамм 500 через час после вакцинации. Возможен и даже рекомендован панкреатин 8000 во время вакцинации. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 8297
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02.09.2021 15:58 Відповісти
рекомендую Расторопшу. чистит печень от всяких пфайзеров.
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02.09.2021 16:06 Відповісти
Кулєгі, вибачте, що втручаюсь у професіональний дискус, але мікстуру з квашеної капусти ніхто не відміняв. Вимиває з печінки все, інколи навіть з печінкою. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 7378
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02.09.2021 16:10 Відповісти
Ни в коем случае. Ни боже мой. Это отдельный курс. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 6806
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02.09.2021 16:15 Відповісти
а! так вот почему болеют после третьей вакцины!
расторопши надо меньше жрать...
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02.09.2021 16:19 Відповісти
А как же КОВИД? Он ждать пятницы не будет!))
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02.09.2021 15:43 Відповісти
Їжте ковідло - це вареня без запаху і смаку. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1882
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02.09.2021 15:48 Відповісти
А шо це?
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02.09.2021 16:00 Відповісти
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 5725
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02.09.2021 16:06 Відповісти
MedoVuxa - звучить як вакцина. PervaX - взагалі не підкопаєшся. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 7519
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02.09.2021 15:36 Відповісти
И под икорочку красную.
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02.09.2021 16:15 Відповісти
Пфайзер-40 без світлого Астразенека-4,6 - гроші на вітер. Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 7192
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02.09.2021 15:34 Відповісти
Попрошу не смешивать вакцины.
Вы же надеюсь не русский.
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02.09.2021 15:43 Відповісти
Я русский...здав на три. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 5034
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02.09.2021 15:46 Відповісти
я на п'ять. не розумiю, я ще руський, чи вже нi?
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02.09.2021 16:12 Відповісти
широко используемого в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции


Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 9885 Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 4261 Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 3905 зешебись, точно пол планеты хотят выпилить.
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02.09.2021 15:25 Відповісти
файзерным тромбозом)....
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02.09.2021 15:34 Відповісти
твердотопливный вариант,
глотнул , подержал и выплюнул, а
сертификат - получай !
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02.09.2021 15:26 Відповісти
Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 4025
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02.09.2021 15:29 Відповісти
Нет, лучше на олигархах. Кошки не при чем.
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02.09.2021 15:31 Відповісти
А кошки не настоящие! Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 3046
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02.09.2021 15:33 Відповісти
Но они такие милые) Все. И даже не настоящие)
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02.09.2021 15:39 Відповісти
Хе-хе. Среди антиваксеров в тренде прекрасные конские таблетки от глистов Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 824
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02.09.2021 15:31 Відповісти
Золотые времена для фармомафии наступили...
Разогнали истерию...и теперь кролики в очередь выстраиваются что бы в испытаниях поучаствовать..
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02.09.2021 15:32 Відповісти
Тут палка о двух концах: эксперименты могут привести к появлению более тяжелых форм вирусов, например, представь ВИЧ, который передается воздушно-капельным путем Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1117
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Эксперименты запретить. Ученых в костер. Колдуны однако.
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02.09.2021 16:19 Відповісти
Домашненькая, родимая лечит и защищает намного эффективнее!
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02.09.2021 15:32 Відповісти
токо сразу- у люлю,
за руля нэ сидай !
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02.09.2021 15:41 Відповісти
испытывать нужно сперва на крысах . дальше на москалях а если не передохнут то потом уже и на людях можно Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 9095
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02.09.2021 15:34 Відповісти
Больше пользы от лекарства, если передохнут.
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02.09.2021 15:37 Відповісти
тут как ни крути а любой результат испытаний годится Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 6986
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02.09.2021 15:39 Відповісти
Увы..Вчерашняя новость на Цензоре:
Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко
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02.09.2021 16:41 Відповісти
Вакцинированный Израиль не долго радовался победе над коронавирусом... Pfizer начала испытания таблеток от COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2976
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02.09.2021 15:35 Відповісти
У вакцинації найголовніше не кількість заражень,а кількість важкого протікання хвороби і смертність. Ніхто не казав, що після вакцинації не підхопиш заразу, просто хвороба протікатиме легше і кількість летальності скоротиться в десятки разів.
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02.09.2021 15:40 Відповісти
Точно-точно не говорили? А теперь токо в десятки раз?

Кстате по Израилю чойто не особо заметно - по суточной смертности сегодня нас чуть не обскакали в абсолютном количестве.
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02.09.2021 15:48 Відповісти
А Швеция без вакцин долго выеживалась? Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 8079
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02.09.2021 15:43 Відповісти
Ты зачем Валере про те таблетки от глистов рассказал? Он теперь с них слезть не может и все ветки уже забрызгал Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 8041
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02.09.2021 16:33 Відповісти
Он парень любознательный, мог и сам прочитать. Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2263
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02.09.2021 16:44 Відповісти
Они не радуются. Они вакцинируются. Третий раз.
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02.09.2021 16:21 Відповісти
Этот третий можно считать первым.
А четвёртый - вторым.
И так далее.
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02.09.2021 16:31 Відповісти
Ты считаешь, они делают.
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02.09.2021 17:36 Відповісти
Говорят, экс-СБУшник Нагрёбный и его партнёр из того же заведения Дмитрук предпочитают лечение в позе 69 проверенным кадровым препаратом "смокчилац"
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02.09.2021 15:37 Відповісти
тільки наявність ефективного лікування зможе повернути нам наше минуле життя
одним щепленням цього не домогтися
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02.09.2021 15:39 Відповісти
Ничего уже не вернётся назад - поцоны из бигфармы вошли во вкус
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02.09.2021 15:49 Відповісти
з цією тупою маячнею не до мене
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02.09.2021 15:50 Відповісти
Можна, стоячи під дощем, вперто стверджувати, що його немає. Але сухішим від цього не станеш.
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02.09.2021 19:25 Відповісти
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 1707
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02.09.2021 15:45 Відповісти
Щас тебе Валера раскажет Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 3996
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02.09.2021 15:46 Відповісти
Это элементарно. Ты вместо того, чтобы свернуть к аптеке и купить маски, свернул не туда и накупил трусов.
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02.09.2021 15:55 Відповісти
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 3037
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02.09.2021 16:01 Відповісти
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2412 Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 8412 Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 2412
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02.09.2021 16:12 Відповісти
Зато человек теперь в трусах. О как.
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02.09.2021 19:26 Відповісти
Вы полагаете, он пошел в аптеку без трусов, но на полдороги одумался? Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 9448
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02.09.2021 23:30 Відповісти
Ну не знаю. А с чего Вы взяли что он шел в аптеку?
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02.09.2021 23:38 Відповісти
Фарм фирмы зарабатывают триллионы наверное на производстве вакцин. Фарм фирмы могут создавать вирусы и потом продавать лекарства от этих болезней и зарабатывать. Это фарм-терроризм.
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02.09.2021 16:29 Відповісти
Украине нужно подать в международный суд на Китай и отсудить компенсацию за причиненные убытки из за коронавируса.
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02.09.2021 16:30 Відповісти
Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 5200Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 5357Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях - Цензор.НЕТ 5357
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02.09.2021 16:34 Відповісти
получат таблетки Pfizer, известные как PF-07321332, и низкую дозу ритонавира

Как же тогда понять от чего вылечится/помрёт человек? От новинки или от анти-вич старья??
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02.09.2021 16:56 Відповісти
Я думаю, ритонавир дадут контрольной группе, как референс-препарат, вместо плацебо.
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02.09.2021 16:59 Відповісти
От этих таблеток тоже пипирка торчать будет, как и от сердечных препаратов компании Пфайзер?
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02.09.2021 17:20 Відповісти
Интересно, а эти таблетки антиваксеры так же предадут анафеме ?
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02.09.2021 17:57 Відповісти
А чем экспериментальные таблетки хуже/лучше экспериментальных вакцин? Такой же черт в мешке.
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02.09.2021 19:28 Відповісти
Так их пока испытывают, и никому не продают, а уже черт в мешке. А почему не спасительный шанс? В будущем, после успешных испытаний, и всех разрешений.
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02.09.2021 20:03 Відповісти
Не пройдет и полгода как продавать будут. Так и с вакцинами было.
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02.09.2021 20:26 Відповісти
Ivermectin , HCQ доступны и эффективны .
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02.09.2021 20:27 Відповісти
Таблетки уже есть .Ivermectin , HCQ Файзер пытаеться догнать телегу видя нееффективность вакцинирования .
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02.09.2021 20:29 Відповісти
 
 