Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях

Фармкомпанія Pfizer і заявила про нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Pfizer заявила, що в її останньому дослідженні на середній і пізній стадії братимуть участь 1140 негоспіталізованих дорослих з діагнозом "коронавірусна інфекція", які не схильні до ризику важкого захворювання. Пацієнти, які беруть участь у випробуванні, отримають таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низьку дозу ритонавіру, старих ліків, широко використовуваних в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.

Препарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.

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