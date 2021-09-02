Pfizer розпочала випробування таблеток від COVID-19 на людях
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Фармкомпанія Pfizer і заявила про нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Pfizer заявила, що в її останньому дослідженні на середній і пізній стадії братимуть участь 1140 негоспіталізованих дорослих з діагнозом "коронавірусна інфекція", які не схильні до ризику важкого захворювання. Пацієнти, які беруть участь у випробуванні, отримають таблетки Pfizer, відомі як PF-07321332, і низьку дозу ритонавіру, старих ліків, широко використовуваних в комбінованому лікуванні ВІЛ-інфекції.
Препарат Pfizer призначений для блокування активності ключового ферменту, необхідного для розмноження коронавірусу.
Топ коментарі
+11 Андрей Нешевченко
показати весь коментар02.09.2021 15:25
+10 Старый зольдат
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+8 Eugen Mk
показати весь коментар02.09.2021 15:45
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Будь ласка, зачекайте...
расторопши надо меньше жрать...
Вы же надеюсь не русский.
зешебись, точно пол планеты хотят выпилить.
глотнул , подержал и выплюнул, а
сертификат - получай !
Разогнали истерию...и теперь кролики в очередь выстраиваются что бы в испытаниях поучаствовать..
за руля нэ сидай !
Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко
Кстате по Израилю чойто не особо заметно - по суточной смертности сегодня нас чуть не обскакали в абсолютном количестве.
А четвёртый - вторым.
И так далее.
одним щепленням цього не домогтися
Как же тогда понять от чего вылечится/помрёт человек? От новинки или от анти-вич старья??