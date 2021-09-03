Ротація бойовиків розпочалася на Донбасі, - ГУР Міноборони

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку вересня окупанти почали ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Для підвищення бойових можливостей підрозділів, призначених для ротації, противником проведено заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання щодо коригування вогню артилерії з використанням безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків і розрахунків протитанкових ракетних комплексів для спричинення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікаційного обладнання і провокування вогню.