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Новини Агресія Росії проти України
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Ротація бойовиків розпочалася на Донбасі, - ГУР Міноборони

Ротація бойовиків розпочалася на Донбасі, - ГУР Міноборони

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати готовність до застосування оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ГУР Міноборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"З початку вересня окупанти почали ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК. Для підвищення бойових можливостей підрозділів, призначених для ротації, противником проведено заходи бойового злагодження рот у сформованих батальйонних тактичних групах, тактико-спеціальні навчання щодо коригування вогню артилерії з використанням безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, окупанти продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських розрахунків і розрахунків протитанкових ракетних комплексів для спричинення втрат особовому складу Об'єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікаційного обладнання і провокування вогню.

Автор: 

бойовик (3414) розвідка (3856) ротація (78) тероризм (2865) Донбас (22354)


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Шахтарів бурятів, міняють на комбайнерів чувашів і мордвинів?
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03.09.2021 13:54 Відповісти
Чаваш это не нассыя, а должность - реестровое войско, а черемис - временное войско. Так шо усё это мардва.
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03.09.2021 14:21 Відповісти
Можно и у....ь
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03.09.2021 13:56 Відповісти
Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!!))))
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03.09.2021 14:02 Відповісти
 
 