В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ
В Україні в межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я вперше провели посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у відомстві.
Згідно з повідомленням, донором стала 40-річна жінка.
За інформацією Українського центру трансплант-координації, родичі померлої надали дозвіл на трансплантацію печінки, серця та нирок. Підбір пари "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна інформаційна система трансплантації.
Трансплантацію серця зробили в Інституті серця, нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу і Київської обласної лікарні.
Стан усіх реципієнтів стабільний.
Топ коментарі
+4 Envoy
показати весь коментар03.09.2021 14:47
+2 SergTranscarpathian
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+1 Yuriy Smith
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заворачивал фуражку с башкой и далее - гениталии
заворачивал с сандалями и что б избавится от опасного груза
пошел и выбросил мусора в мусор
а вы в курсе шо надо до часа времени, надо контейнеры, надо бригаду, надо шоб бригада потом не присела вна зону, надо то шо вы написал - докУменты, надо шоб бригада своевременно подъехала, надо физрастворы и спец поддерживающие устройства для изъятых органов, надо много чего еще, я просто разговорился.... не, вроде же не солгал, или вы возразишь?
посмертно можно и мозг пересадить же таким образом
" врач-от-бога, золотые руки" , сообщают о своих "успешных операциях"., а потом судьба этих оперированных неизвестна, тишина.
знаю случай, как женщине сделали операцию по пересадке печени, раструбили на всю страну,
а потом случайно, через 4 месяца узнаю, что женщина умерла - написала ее дочь об этом.
там поддерживать тоже нужно, как его - ну, лекарства давать против отторжения, тоже та еще "радость".
думаю что иммунитет от этого становится как Ленин - настолько же дряхлым.
так шо погибла она вполне возможно от насморка ибо организм тупо не мог побороть даже это.
я так думаю. наверное это логично.
читай стабильно тяжелое!