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Новини
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В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ

В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ

В Україні в межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я вперше провели посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, донором стала 40-річна жінка.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, родичі померлої надали дозвіл на трансплантацію печінки, серця та нирок. Підбір пари "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна інформаційна система трансплантації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті медики вперше провели родинну трансплантацію нирки, - МОЗ. ФОТОрепортаж

Трансплантацію серця зробили в Інституті серця, нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу і Київської обласної лікарні.

Стан усіх реципієнтів стабільний.

Автор: 

МОЗ (5390) трансплантація (118)


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Топ коментарі
+4
Дурак ?
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03.09.2021 14:47
+2
Молодці. Приватну медицини потрібно розвивати
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03.09.2021 15:09
+1
новость просто круто - непонятно выжил ли кто либо.
посмертно можно и мозг пересадить же таким образом
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03.09.2021 14:46
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цена?
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03.09.2021 14:44 Відповісти
За хорошие деньги, родственники разрешили распотрошить умершую, выняли из неё почти все внутренние органы на продажу - почки, печень, сердце.
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03.09.2021 14:47 Відповісти
Дурак ?
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03.09.2021 14:47 Відповісти
сердце печень почки и аккуратно складывал это в мешочки
заворачивал фуражку с башкой и далее - гениталии
заворачивал с сандалями и что б избавится от опасного груза
пошел и выбросил мусора в мусор
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03.09.2021 15:06 Відповісти
дааа???
а вы в курсе шо надо до часа времени, надо контейнеры, надо бригаду, надо шоб бригада потом не присела вна зону, надо то шо вы написал - докУменты, надо шоб бригада своевременно подъехала, надо физрастворы и спец поддерживающие устройства для изъятых органов, надо много чего еще, я просто разговорился.... не, вроде же не солгал, или вы возразишь?
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03.09.2021 18:05 Відповісти
Какая разница ? Сколько стоит жизнь ?
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03.09.2021 14:47 Відповісти
твоя - ни копейки
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03.09.2021 14:49 Відповісти
новость просто круто - непонятно выжил ли кто либо.
посмертно можно и мозг пересадить же таким образом
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03.09.2021 14:46 Відповісти
мы никогда этого не узнаем - выжил ли пациент после пересадки, врачи всегда с помпой,
" врач-от-бога, золотые руки" , сообщают о своих "успешных операциях"., а потом судьба этих оперированных неизвестна, тишина.
знаю случай, как женщине сделали операцию по пересадке печени, раструбили на всю страну,
а потом случайно, через 4 месяца узнаю, что женщина умерла - написала ее дочь об этом.
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03.09.2021 17:46 Відповісти

там поддерживать тоже нужно, как его - ну, лекарства давать против отторжения, тоже та еще "радость".
думаю что иммунитет от этого становится как Ленин - настолько же дряхлым.
так шо погибла она вполне возможно от насморка ибо организм тупо не мог побороть даже это.
я так думаю. наверное это логично.
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03.09.2021 18:01 Відповісти
Это правда, почти нет инфы об отторжениях, случайно попалась статья, так вот так описывают то, что не расскащавают пациентам перед трансплантацией и вот в этих так называемых новостях об успешных трансплантациях. А правда в том, что действительно после трансплантации надо принимать лекарства от отторжения органов, что позволяет прожить пациэнту максимум ещё пару лет. И эта терапия просто заменяет смертельную болезнь на очень тяжёлую хрогисескую, что в итоге приводит к смерти, только мучений больше. Такая очень тяжёлая терапия доставляет пациентам страдания, и в итога приводит к отказу перксаженого органа и смерти, или снова надо пересаживать. Но об этом не пишут, тк трансплантация стала индустрией, благодаря которой врачи получают очень большие доходы. Поэтому и приняли законы, которые запрещают разглашение информации о доноре! Трансплантация это не панацея, это просто продление агонии. Ну и бешеные доходы, которые в том числе влекут преступления в виде незаконного изьятия органов
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22.09.2021 00:02 Відповісти
"лаконичная" формулировка: стабильное,
читай стабильно тяжелое!
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03.09.2021 15:05 Відповісти
Молодці. Приватну медицини потрібно розвивати
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03.09.2021 15:09 Відповісти
 
 