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Минздрав (4829) трансплантация (152)

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике, - Минздрав

В Украине в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, донором стала 40 летняя женщина.

По информации Украинского центра трансплант-координации, родственники умершей дали разрешение на проведение трансплантации печени, сердца и почек. Подбор пары "донор - реципиент" осуществила Единая государственная информационная система по трансплантации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье медики впервые провели родственную трансплантацию почки, - Минздрав. ФОТОрепортаж

Трансплантацию сердца провели в Институте сердца, почки получили пациенты клиник Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы.

Состояние всех реципиентов стабильное.
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Топ комментарии
+4
Дурак ?
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03.09.2021 14:47
+2
Молодці. Приватну медицини потрібно розвивати
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03.09.2021 15:09
+1
Какая разница ? Сколько стоит жизнь ?
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03.09.2021 14:47
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цена?
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03.09.2021 14:44 Ответить
За хорошие деньги, родственники разрешили распотрошить умершую, выняли из неё почти все внутренние органы на продажу - почки, печень, сердце.
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03.09.2021 14:47 Ответить
Дурак ?
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03.09.2021 14:47 Ответить
сердце печень почки и аккуратно складывал это в мешочки
заворачивал фуражку с башкой и далее - гениталии
заворачивал с сандалями и что б избавится от опасного груза
пошел и выбросил мусора в мусор
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03.09.2021 15:06 Ответить
дааа???
а вы в курсе шо надо до часа времени, надо контейнеры, надо бригаду, надо шоб бригада потом не присела вна зону, надо то шо вы написал - докУменты, надо шоб бригада своевременно подъехала, надо физрастворы и спец поддерживающие устройства для изъятых органов, надо много чего еще, я просто разговорился.... не, вроде же не солгал, или вы возразишь?
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03.09.2021 18:05 Ответить
Какая разница ? Сколько стоит жизнь ?
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03.09.2021 14:47 Ответить
твоя - ни копейки
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03.09.2021 14:49 Ответить
новость просто круто - непонятно выжил ли кто либо.
посмертно можно и мозг пересадить же таким образом
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03.09.2021 14:46 Ответить
мы никогда этого не узнаем - выжил ли пациент после пересадки, врачи всегда с помпой,
" врач-от-бога, золотые руки" , сообщают о своих "успешных операциях"., а потом судьба этих оперированных неизвестна, тишина.
знаю случай, как женщине сделали операцию по пересадке печени, раструбили на всю страну,
а потом случайно, через 4 месяца узнаю, что женщина умерла - написала ее дочь об этом.
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03.09.2021 17:46 Ответить
В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ - Цензор.НЕТ 109
там поддерживать тоже нужно, как его - ну, лекарства давать против отторжения, тоже та еще "радость".
думаю что иммунитет от этого становится как Ленин - настолько же дряхлым.
так шо погибла она вполне возможно от насморка ибо организм тупо не мог побороть даже это.
я так думаю. наверное это логично.
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03.09.2021 18:01 Ответить
Это правда, почти нет инфы об отторжениях, случайно попалась статья, так вот так описывают то, что не расскащавают пациентам перед трансплантацией и вот в этих так называемых новостях об успешных трансплантациях. А правда в том, что действительно после трансплантации надо принимать лекарства от отторжения органов, что позволяет прожить пациэнту максимум ещё пару лет. И эта терапия просто заменяет смертельную болезнь на очень тяжёлую хрогисескую, что в итоге приводит к смерти, только мучений больше. Такая очень тяжёлая терапия доставляет пациентам страдания, и в итога приводит к отказу перксаженого органа и смерти, или снова надо пересаживать. Но об этом не пишут, тк трансплантация стала индустрией, благодаря которой врачи получают очень большие доходы. Поэтому и приняли законы, которые запрещают разглашение информации о доноре! Трансплантация это не панацея, это просто продление агонии. Ну и бешеные доходы, которые в том числе влекут преступления в виде незаконного изьятия органов
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22.09.2021 00:02 Ответить
"лаконичная" формулировка: стабильное,
читай стабильно тяжелое!
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03.09.2021 15:05 Ответить
Молодці. Приватну медицини потрібно розвивати
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03.09.2021 15:09 Ответить
 
 