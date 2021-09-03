В Украине впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине в рамках пилотного проекта Министерства здравоохранения впервые провели посмертную трансплантацию печени в частной клинике.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в ведомстве.
Согласно сообщению, донором стала 40 летняя женщина.
По информации Украинского центра трансплант-координации, родственники умершей дали разрешение на проведение трансплантации печени, сердца и почек. Подбор пары "донор - реципиент" осуществила Единая государственная информационная система по трансплантации.
Трансплантацию сердца провели в Институте сердца, почки получили пациенты клиник Киевского городского центра нефрологии и диализа и Киевской областной больницы.
Состояние всех реципиентов стабильное.
Пожалуйста, подождите...
заворачивал фуражку с башкой и далее - гениталии
заворачивал с сандалями и что б избавится от опасного груза
пошел и выбросил мусора в мусор
а вы в курсе шо надо до часа времени, надо контейнеры, надо бригаду, надо шоб бригада потом не присела вна зону, надо то шо вы написал - докУменты, надо шоб бригада своевременно подъехала, надо физрастворы и спец поддерживающие устройства для изъятых органов, надо много чего еще, я просто разговорился.... не, вроде же не солгал, или вы возразишь?
посмертно можно и мозг пересадить же таким образом
" врач-от-бога, золотые руки" , сообщают о своих "успешных операциях"., а потом судьба этих оперированных неизвестна, тишина.
знаю случай, как женщине сделали операцию по пересадке печени, раструбили на всю страну,
а потом случайно, через 4 месяца узнаю, что женщина умерла - написала ее дочь об этом.
там поддерживать тоже нужно, как его - ну, лекарства давать против отторжения, тоже та еще "радость".
думаю что иммунитет от этого становится как Ленин - настолько же дряхлым.
так шо погибла она вполне возможно от насморка ибо организм тупо не мог побороть даже это.
я так думаю. наверное это логично.
читай стабильно тяжелое!