Область стрімко наближається до помаранчевої зони адаптивного карантину, - голова Чернівецької ОДА Осачук. ВIДЕО

Чернівецька область може скоро опинитися в "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. В регіоні спостерігається стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, розміщеному у Фейсбуці.

"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність і переводити країну з однієї зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" й опинитися відразу в "помаранчевій" зоні", - сказав голова області.

Водночас він не сказав, чи планує область самостійно вводити обмеження карантину, які відповідали б "помаранчевій" зоні, до того, як це рішення прийме Державна комісія ТЕБ та НС.

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