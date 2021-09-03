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Новини Коронавірус і карантин
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Область стрімко наближається до помаранчевої зони адаптивного карантину, - голова Чернівецької ОДА Осачук. ВIДЕО

Область стрімко наближається до помаранчевої зони адаптивного карантину, - голова Чернівецької ОДА Осачук. ВIДЕО

Чернівецька область може скоро опинитися в "помаранчевій" зоні адаптивного карантину. В регіоні спостерігається стрімке погіршення ситуації з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, розміщеному у Фейсбуці.

"За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до "помаранчевої" зони. Тільки державна комісія ТЕБ та НС може визначати зональність і переводити країну з однієї зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через "жовту" й опинитися відразу в "помаранчевій" зоні", - сказав голова області.

Водночас він не сказав, чи планує область самостійно вводити обмеження карантину, які відповідали б "помаранчевій" зоні, до того, як це рішення прийме Державна комісія ТЕБ та НС.

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Буковина (846) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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Область стремительно приближается к оранжевой зоне адаптивного карантина, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Это и есть оценка твоей работы в области.
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03.09.2021 17:29 Відповісти
Нічого дивного. Я коли сходжу з горба у магазини у Путилі, що на Буковині, то єдиний у масці. І не то, що вона мені потрібна, бо отримав дві давки Астразенеки у Польщі перед відпусткою, але хочу показати гуцулам приклад... І ніц з тего... Мушу і сам маску знімати, щоб не виокремлюватися і не послужити обєктом якоїсь терористочної атаки з боку адепта РПЦ на платформі КПСС, яке тут залізло людям у голови...
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03.09.2021 17:51 Відповісти
чого вона завжди перша із короновірусом?
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03.09.2021 17:55 Відповісти
Предлагаю "посадить" показательно. Дабы вам, Радуцкий , не пришлось своим примером новый шаблон госдепа США для украинских коррупционно-паразитирующих схем и структур заземлять.
( Эй, Монастырский, мне тыкнуть пальцем в шаблон или рюкзачок с опытом откроеш?)
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03.09.2021 19:01 Відповісти
 
 