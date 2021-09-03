Вантажівка в'їхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо людей загинули внаслідок ДТП у містечку Рудки Самбірського району Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, аварія сталася сьогодні приблизно о 16:20 по вул. Самбірській у містечку Рудки.

"Як попередньо встановили співробітники поліції, водій тягача "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав у продуктовий магазин" - зазначено в повідомленні поліції.

У результаті на місці аварії загинули водій вантажівки і дві жінки. Також неповнолітню дівчинку-пішохода з травмами доставили до лікарні, де вона померла від отриманих ушкоджень. Особи загиблих встановлюються.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.





