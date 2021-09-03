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Новини ДТП
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Вантажівка в'їхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо людей загинули внаслідок ДТП у містечку Рудки Самбірського району Львівської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Як зазначено в повідомленні, аварія сталася сьогодні приблизно о 16:20 по вул. Самбірській у містечку Рудки.

"Як попередньо встановили співробітники поліції, водій тягача "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав у продуктовий магазин" - зазначено в повідомленні поліції.

У результаті на місці аварії загинули водій вантажівки і дві жінки. Також неповнолітню дівчинку-пішохода з травмами доставили до лікарні, де вона померла від отриманих ушкоджень. Особи загиблих встановлюються.

На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Вантажівка вїхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих 01
Вантажівка вїхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих 02
Вантажівка вїхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих 03

ДТП (4465) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+15
Меня всегда спрашивают: почему вы в океане можете столкнуться? Они не понимают, что тормозной путь супертанкера, например: 10 км. А диаметр разворота/циркуляции- около 4 км. И это- уже судьба, если шо... от тебя- ничего не зависит.

Я к тому, что груженая фура на суше- это тоже супертанкер. Понятно- местного масштаба.
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03.09.2021 19:04
+12
"Грузовик выехал в магазин" - это как?

Редакторы, вы там определитесь - он въехал в магазин, или выехал из магазина.
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03.09.2021 18:53
+12
Самий центр. Навпроти автовокзалу. Закритий поворот. Напевне була велика швидкість. Я не розумію, як таке могло статися перед цим місцем є затяжний пологий спуск. І два пішоходні переходи із зебрами і знаками. Тму або гальма відмовили, або з водієм щось сталося - мікроінфаркт, чи інсульт.
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03.09.2021 18:55
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03.09.2021 18:53 Відповісти
произошло в 16.20
а грузовикам ездить разрешено только ночью
причина ДТП проста - не выспался
в нормальных странах на грузовики ставят специальный прибор, который за этим следит и полиция это проверяет
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03.09.2021 20:01 Відповісти
дядя ти дурак ?
почитай спочатку правила, а потім "умнічай"
зараз температура опустилась, отож обмеження по руху вдень не діють.
п.с. "порожня" фура може і вілтку у спеку коли хоче ганяти, це так для вашого розвитку.
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03.09.2021 20:23 Відповісти
"гонять как хочет" никто не имеет права.
тут совсем небольшой поворот. Фура в него попросту не вписала из-за скорости. Машина вроде хорошая.
Тупо не скинул скорость при въезде в ПГТ..
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03.09.2021 20:30 Відповісти
произошло в 16.20
а грузовикам ездить разрешено только ночью

я мав на увазі часові рамки при температурі, якщо не помиляюсь вище 27. Та і то якщо навантаження на вісь менше за 7т то можна і в жару.
А дописувач плутає часові обмеження водія за баранкою, так наче ніде в світі фури вдень не їздять.
Цікаво він в тій Європі був, що так впевнено пише .
Ну не знаю, водій же не смертник щоб у поворот як на боліді влітати,... машина може і хороша та знаючи як у нас роблять ТО могли і гальма відмовити.
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03.09.2021 21:52 Відповісти
В Європі фури їздять і в День, і в ночі. Заборона на рух вантаживок є в деяких країнах на вихідні і не на всіх машрутах.
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04.09.2021 09:12 Відповісти
Ось тут ясно видно, що у нього відмовили гальма, а не заснув він. Бо маневрував, аби не в'їхати в міроавтобус. https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
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04.09.2021 00:40 Відповісти
Видно, що він дійсно маневрував, щоб не в'їхати у білий мікробус, але не видно, що у нього відмовили гальма. Здається, причина того, що він не впорався з керуванням, - саме у маневруванні. А ось причинами того, що довелось маневрувати, може бути або перевищення водієм вантажівки швидкості, або те, що водій мікробуса не пропустив вантажівку, перетинаючи головну дорогу.
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04.09.2021 15:57 Відповісти
Там видно гальмівний шлях - так що не гальма відмовили, а відчуття самозбереження
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04.09.2021 18:11 Відповісти
к бабке не ходи - превышение скорости...
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03.09.2021 20:29 Відповісти
Страшно жаль людей, погибших в мирном городе в самой будничной обстановке: пошли за покупками в маленький спокойный магазин и погибли ужасной смертью. Особенно сердце сжимается от того, что погиб в мучениях ребёнок, девочка-школьница. Самое страшное человеческое горе - это хоронить свое дитя... Пусть Господь упокоит эту чистую детскую душу в селении праведных.
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04.09.2021 06:05 Відповісти
"Грузовик выехал в магазин" - это как?

Редакторы, вы там определитесь - он въехал в магазин, или выехал из магазина.
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03.09.2021 18:53 Відповісти
то по злов'янськи...
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03.09.2021 19:21 Відповісти
Не кипятитесь, это просто начинают сказываться проблемы с русской грамматикой. Через 10 лет вы еще не такое прочитаете......
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03.09.2021 23:25 Відповісти
Ну например такое - "Жена трупа заявила следующее")))
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03.09.2021 23:30 Відповісти
Да я спокойнее сытого удава, просто было бы интересно за работой редакторов понаблюдать. ))
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03.09.2021 23:44 Відповісти
ПыСы. Если обратить время (вместо t записать -t), то выйдет все верно....Как-то так....
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03.09.2021 23:28 Відповісти
У них, корректоров, в наличии машины времени явно не хватает. ))
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03.09.2021 23:46 Відповісти
Читай українську версію і буде тобі щастя
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04.09.2021 00:14 Відповісти
Самий центр. Навпроти автовокзалу. Закритий поворот. Напевне була велика швидкість. Я не розумію, як таке могло статися перед цим місцем є затяжний пологий спуск. І два пішоходні переходи із зебрами і знаками. Тму або гальма відмовили, або з водієм щось сталося - мікроінфаркт, чи інсульт.
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03.09.2021 18:55 Відповісти
У нас прямой из-за узкой дороги в один и тот же дом дважды въезжали, не могли разминутся. Один раз ЗИЛ, второй раз троллейбус. Правда без жертв обошлось.
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03.09.2021 19:01 Відповісти
В одном селе ЗИЛ остановился в сантиметре от стола, за которым мужик какраз поднес ложку борща ко рту.
В такой позе сидел несколько минут.
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03.09.2021 19:08 Відповісти
Повезло несказанно, видно мужик в рубашке родился.
Ну а то что в шоке был, так то вполне закономерно.
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03.09.2021 19:22 Відповісти
Вчера проезжал мимо.
Снесли тот дом на последнем повороте в сторону пещер с.Крывче.
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03.09.2021 19:52 Відповісти
Видимо от греха подальше. )
А у нас тот "невезучий" дом под магазин переоборудовали.
Вот такие разные судьбы. )
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03.09.2021 20:03 Відповісти
тю, у нас на светофоре - поворот. Поворачивают и на 80 км, и смотря в телефон, и одной рукой рулит, голова в телефоне, набирает сообщение на мессенджере..
причин - десятки.
А главная - одна: БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
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03.09.2021 20:31 Відповісти
По иронии судьбы тот дом тоже на перекрёстке со светофором. )
Правда на том участке никто на больших скоростях не ездит, себе дороже. Это старый город, улицы узкие, встречные разъезжаются с трудом, да и то иногда на тротуар выезжают. Больше всего бесит, что некоторые индивидуумы ещё "умудряются" парковаться на этих улицах, половина авто на тротуаре, половина на дороге. Так что ни транспорту проехать, ни пешеходам пройти.
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03.09.2021 20:43 Відповісти
Дізнався деякі подробиці від воді'в, які там проїжджали. У тягача відмовили гальма. Як я писав, перед цим місцем затяжний пологий спуск. Водій кричав і мвюазав руками, щоб повідомити людей. Подавав сигнали. Зрозуміли не всі. Коли зайшов у поворот, можливо відмовила і гідравліка. Тягвч врізався у магазин і перекинувся.
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03.09.2021 20:40 Відповісти
Так, ось тут відео. Бо маневрував, аби не в'їхати в міроавтобус... https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
Але схоже, що він перевернувся ще до в'їзду в крамницю, внаслідок повороту.
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04.09.2021 00:45 Відповісти
Жахливо.
І сам загинув, і люди.
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04.09.2021 04:14 Відповісти
На фурах стоять барабанні гальма які повинні самоблокуватись у разі відмови гідравліки
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04.09.2021 18:13 Відповісти
Да тормоза скорей всего, он всю дорогу ехал и сигналил
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03.09.2021 20:43 Відповісти
Теж така думка. Не впорався з керуванням, бо можливо стало погано.
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04.09.2021 09:05 Відповісти
Мама мила раму...
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03.09.2021 18:57 Відповісти
Жуть...
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03.09.2021 19:04 Відповісти
Меня всегда спрашивают: почему вы в океане можете столкнуться? Они не понимают, что тормозной путь супертанкера, например: 10 км. А диаметр разворота/циркуляции- около 4 км. И это- уже судьба, если шо... от тебя- ничего не зависит.

Я к тому, что груженая фура на суше- это тоже супертанкер. Понятно- местного масштаба.
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03.09.2021 19:04 Відповісти
физика однако..ну а тут водятел при положении телеграфа ППХ положил руля на левый борт...
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03.09.2021 19:32 Відповісти
Ну, если так... у нас нет инфы, с мостика, верно?
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03.09.2021 19:47 Відповісти
на видео не видно было стопов да и скорость ого-го....
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03.09.2021 23:32 Відповісти
это если не тормозить
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03.09.2021 20:28 Відповісти
Ну, было - во Львове трамвай заехал в универмаг.
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03.09.2021 19:05 Відповісти
колись і в школу...при совдепії...
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03.09.2021 19:23 Відповісти
Так гнать на перекрестке, где даже светофоров нет.
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03.09.2021 19:05 Відповісти
Скорее всего отказ тормозов. На фурах такое нередко бывает.
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03.09.2021 19:23 Відповісти
на таких фурах - не бывает.
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03.09.2021 20:32 Відповісти
чушь не лепи
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03.09.2021 21:11 Відповісти
Ну там ще ретарда є.
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04.09.2021 09:06 Відповісти
Так у нас в Одессе грузовики да миксеры летают, как подорванные: миксер на Красном кресте завалился - ну и что? строимся! а остальное...
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03.09.2021 19:06 Відповісти
Повторю свой позавчерашний коммент:
Водил грузовиков и мотоциклистов без глушителя - "непременно вешать!" (с)
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03.09.2021 19:12 Відповісти
Ну мотоциклистов понятно.
А веревку кто тебе подвозить будет?
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03.09.2021 19:31 Відповісти
Автору слов в кавычках подводами подвозили, мне достаточно легковушки...
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03.09.2021 19:38 Відповісти
а остальным? Грузовики для того и придумали, чтобы всем хватило
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03.09.2021 19:50 Відповісти
Главная мысль моего первого поста - иронична. Я называю самых мерзких на дорогах нарушителей ПДД. И самых адских в плане последствий. На 3-м месте алкаши.....
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03.09.2021 20:03 Відповісти
таксистов забыл или они не в списке, т.к. ты их расчленять живьем предлагаешь?
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03.09.2021 20:33 Відповісти
Таксисты платят налоги?
"Я плачу и решаю, что делать!"(цитата из Ва-банк-2)
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03.09.2021 20:56 Відповісти
Дорогой Ты, я наглухо лишен чувства юмора.
А посему главную мысль твоего поста я не уловил, уж не обессудь
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03.09.2021 22:29 Відповісти
Що робити з дописувачами дурних коментарів?
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04.09.2021 12:00 Відповісти
Аргументированно возражать.
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04.09.2021 13:28 Відповісти
Чому бути, того не минути.
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03.09.2021 19:28 Відповісти
то есть ПДД написали зря?
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03.09.2021 20:33 Відповісти
Боярка нынче в моде за рулем. Отрубите руки водиле
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03.09.2021 19:30 Відповісти
а смысл?
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03.09.2021 19:32 Відповісти
Фаталити
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03.09.2021 19:33 Відповісти
Дык поединка не было. Был несчастный случай
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03.09.2021 22:08 Відповісти
Он погиб, на рабочем месте.
И всеми силами старался предотвратить. Читайте комент выше,от свидетелей происшествия
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03.09.2021 21:25 Відповісти
Не пиши херню. Гальма відмовили і це на фідео ясно видно: https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
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04.09.2021 00:47 Відповісти
а звідки тоді гальмівні сліди?
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04.09.2021 18:15 Відповісти
співчуття родинам загиблих...
жах
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03.09.2021 20:07 Відповісти
Зі ствердженням,що всі дальнобої тридвараси,не погоджуються тільки тридвараси.
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03.09.2021 20:24 Відповісти
Человек вышел за покупками . А грузовик - выехал . Логично .
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03.09.2021 20:34 Відповісти
У нас тут є поселення, називається Погоріловка. Туди коротка дорога через річку понтонним містком. Довгим шляхом занадто далеко, раза в три.
Так ось, вантажопід'ємність понтона максимум 10 тон. А фури в 30-40 тон пруть туди кожного дня. Добре, коли воно порожнє, а коли навантажене.... Новини вже навіть не оповіщають по НП по тому мосту. Там вже завузили в'їзд, що б фіри не влазили. Так ні, лізуть суки. Учора тілько; один поліз, пробив бак, паливо вилилось. заліз на понтон і потопив його. Добу довбня витягували. І так там постійно.
Ну куди, куди довбофуройоби ті лізуть, а??? А лізуть же дурні. Знають, що не можна, та лізуть.
Таке відчуття, що в якомусь інституті транспорту є факультет довбойобів і там черга на вступ не зменшується з року в рік. Ну реально стільки придурків за кермом фіровозів, жах просто.
Коли по трасі зустрінеш чемного водія на фурі, то чес слово, хочеться зупинитись і обійняти його, бо таких дуже мало вже.
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03.09.2021 21:13 Відповісти
А ще помітив, що фур на дорогах наших зараз вже не менше легкових. Куди і хто всі ці вантажі возить у нас?
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04.09.2021 11:27 Відповісти
Жах
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03.09.2021 21:15 Відповісти
Ой-йой!
Не знаю механіку цих машин, але якщо відмовили гальма на спуску чи реально знизити швидкість перемиканням передач. З 3- на 1?
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03.09.2021 22:05 Відповісти
Там не снижать надо(все равно КП не синхронизируешь если машина покатилась), а выключать двигатель на передаче)
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03.09.2021 22:12 Відповісти
В этом месте просится установка отбойника. Вина властей и ГАИ очевидна.
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03.09.2021 22:31 Відповісти
Тут выход один. Продаются (на окружной) огромные булыжники. Нужно купить и паложить перед входом в магазин.....
У нас так в селе одному мужику постоянно забор сносили. Так он положил огромный камень.
Теперь все ездят, притормаживают так аккуратненько и поворачивают...И тут понятно, что свой чиряк на жопе важнее 100 жизней китайцев погибших при наводнении...
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Він очевидно пробував вивернути, коли перевернув напівпричеп.
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04.09.2021 00:26 Відповісти
Як же так ?
Горе, та й годі.
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04.09.2021 04:11 Відповісти
Грузовик выехал в магазин на Львовщине. Цензор это как он вЫехал с разгону или по энерции ?
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04.09.2021 06:55 Відповісти
А какого буя такие большие фуры ездят по узким улочкам городков? Это однозначно должно быть запрещено. Большегрузы должны разгружаться/загружаться на складах за городом. А по городу развозка должна осуществляться уже небольшими машинами
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04.09.2021 08:13 Відповісти
Ваші бажання відрізняються від реалій життя. В Європі і на великих складах вивантажуються, і в вузьких вулицях.
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04.09.2021 09:09 Відповісти
все нормально вiн написав - на вузьких вулицях невеликими машинами.
Де Ви бачили на вузьких вулицях в Европi великi фури?
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06.09.2021 19:05 Відповісти
Особливо бачів в Італії та Франції. А також де я міг таке зустріти це Данія, Германія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Австрія, Швейцарія, Литва, Польша, Чехія, Венгрія.
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06.09.2021 21:04 Відповісти
Траси не повинні проходити через міста і села... В Європі автобани і об'їзні дороги, тому там такого би не сталося
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04.09.2021 11:24 Відповісти
Прикро за всіх.
Звісно, винний водій. Вчасно не скинув швидкість і понеслось..
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04.09.2021 15:15 Відповісти
 
 