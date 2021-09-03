Вантажівка в'їхала в магазин на Львівщині - 4 загиблих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Четверо людей загинули внаслідок ДТП у містечку Рудки Самбірського району Львівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Як зазначено в повідомленні, аварія сталася сьогодні приблизно о 16:20 по вул. Самбірській у містечку Рудки.
"Як попередньо встановили співробітники поліції, водій тягача "Рено" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору і в'їхав у продуктовий магазин" - зазначено в повідомленні поліції.
У результаті на місці аварії загинули водій вантажівки і дві жінки. Також неповнолітню дівчинку-пішохода з травмами доставили до лікарні, де вона померла від отриманих ушкоджень. Особи загиблих встановлюються.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
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а грузовикам ездить разрешено только ночью
причина ДТП проста - не выспался
в нормальных странах на грузовики ставят специальный прибор, который за этим следит и полиция это проверяет
почитай спочатку правила, а потім "умнічай"
зараз температура опустилась, отож обмеження по руху вдень не діють.
п.с. "порожня" фура може і вілтку у спеку коли хоче ганяти, це так для вашого розвитку.
тут совсем небольшой поворот. Фура в него попросту не вписала из-за скорости. Машина вроде хорошая.
Тупо не скинул скорость при въезде в ПГТ..
а грузовикам ездить разрешено только ночью
я мав на увазі часові рамки при температурі, якщо не помиляюсь вище 27. Та і то якщо навантаження на вісь менше за 7т то можна і в жару.
А дописувач плутає часові обмеження водія за баранкою, так наче ніде в світі фури вдень не їздять.
Цікаво він в тій Європі був, що так впевнено пише .
Ну не знаю, водій же не смертник щоб у поворот як на боліді влітати,... машина може і хороша та знаючи як у нас роблять ТО могли і гальма відмовити.
Редакторы, вы там определитесь - он въехал в магазин, или выехал из магазина.
В такой позе сидел несколько минут.
Ну а то что в шоке был, так то вполне закономерно.
Снесли тот дом на последнем повороте в сторону пещер с.Крывче.
А у нас тот "невезучий" дом под магазин переоборудовали.
Вот такие разные судьбы. )
причин - десятки.
А главная - одна: БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
Правда на том участке никто на больших скоростях не ездит, себе дороже. Это старый город, улицы узкие, встречные разъезжаются с трудом, да и то иногда на тротуар выезжают. Больше всего бесит, что некоторые индивидуумы ещё "умудряются" парковаться на этих улицах, половина авто на тротуаре, половина на дороге. Так что ни транспорту проехать, ни пешеходам пройти.
Але схоже, що він перевернувся ще до в'їзду в крамницю, внаслідок повороту.
І сам загинув, і люди.
Я к тому, что груженая фура на суше- это тоже супертанкер. Понятно- местного масштаба.
Водил грузовиков и мотоциклистов без глушителя - "непременно вешать!" (с)
А веревку кто тебе подвозить будет?
"Я плачу и решаю, что делать!"(цитата из Ва-банк-2)
А посему главную мысль твоего поста я не уловил, уж не обессудь
И всеми силами старался предотвратить. Читайте комент выше,от свидетелей происшествия
жах
Так ось, вантажопід'ємність понтона максимум 10 тон. А фури в 30-40 тон пруть туди кожного дня. Добре, коли воно порожнє, а коли навантажене.... Новини вже навіть не оповіщають по НП по тому мосту. Там вже завузили в'їзд, що б фіри не влазили. Так ні, лізуть суки. Учора тілько; один поліз, пробив бак, паливо вилилось. заліз на понтон і потопив його. Добу довбня витягували. І так там постійно.
Ну куди, куди довбофуройоби ті лізуть, а??? А лізуть же дурні. Знають, що не можна, та лізуть.
Таке відчуття, що в якомусь інституті транспорту є факультет довбойобів і там черга на вступ не зменшується з року в рік. Ну реально стільки придурків за кермом фіровозів, жах просто.
Коли по трасі зустрінеш чемного водія на фурі, то чес слово, хочеться зупинитись і обійняти його, бо таких дуже мало вже.
Не знаю механіку цих машин, але якщо відмовили гальма на спуску чи реально знизити швидкість перемиканням передач. З 3- на 1?
У нас так в селе одному мужику постоянно забор сносили. Так он положил огромный камень.
Теперь все ездят, притормаживают так аккуратненько и поворачивают...И тут понятно, что свой чиряк на жопе важнее 100 жизней китайцев погибших при наводнении...
Горе, та й годі.
Де Ви бачили на вузьких вулицях в Европi великi фури?
Звісно, винний водій. Вчасно не скинув швидкість і понеслось..