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Новости ДТП
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Грузовик выехал в магазин на Львовщине - 4 погибших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо людей погибли в результате ДТП в городке Рудки Самборского района Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, авария произошла сегодня приблизительно в 16:20 по ул. Самборской в городке Рудки.

"Как предварительно установили сотрудники полиции, водитель тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин" - указано в сообщении полиции.

В результате на месте аварии погибли водитель грузовика и две женщины. Также несовершеннолетнюю девочку-пешехода с травмами доставили в больницу, где она скончалась от полученных повреждений. Личности погибших устанавливаются.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

Грузовик выехал в магазин на Львовщине - 4 погибших 01
Грузовик выехал в магазин на Львовщине - 4 погибших 02
Грузовик выехал в магазин на Львовщине - 4 погибших 03

Автор: 

ДТП (7671) Львовская область (2896)


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Топ комментарии
+15
Меня всегда спрашивают: почему вы в океане можете столкнуться? Они не понимают, что тормозной путь супертанкера, например: 10 км. А диаметр разворота/циркуляции- около 4 км. И это- уже судьба, если шо... от тебя- ничего не зависит.

Я к тому, что груженая фура на суше- это тоже супертанкер. Понятно- местного масштаба.
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03.09.2021 19:04
+12
"Грузовик выехал в магазин" - это как?

Редакторы, вы там определитесь - он въехал в магазин, или выехал из магазина.
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03.09.2021 18:53
+12
Самий центр. Навпроти автовокзалу. Закритий поворот. Напевне була велика швидкість. Я не розумію, як таке могло статися перед цим місцем є затяжний пологий спуск. І два пішоходні переходи із зебрами і знаками. Тму або гальма відмовили, або з водієм щось сталося - мікроінфаркт, чи інсульт.
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03.09.2021 18:55
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Правила форума Совет форумчан
питарас водятел ...
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03.09.2021 18:53 Ответить
произошло в 16.20
а грузовикам ездить разрешено только ночью
причина ДТП проста - не выспался
в нормальных странах на грузовики ставят специальный прибор, который за этим следит и полиция это проверяет
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03.09.2021 20:01 Ответить
дядя ти дурак ?
почитай спочатку правила, а потім "умнічай"
зараз температура опустилась, отож обмеження по руху вдень не діють.
п.с. "порожня" фура може і вілтку у спеку коли хоче ганяти, це так для вашого розвитку.
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03.09.2021 20:23 Ответить
"гонять как хочет" никто не имеет права.
тут совсем небольшой поворот. Фура в него попросту не вписала из-за скорости. Машина вроде хорошая.
Тупо не скинул скорость при въезде в ПГТ..
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03.09.2021 20:30 Ответить
произошло в 16.20
а грузовикам ездить разрешено только ночью

я мав на увазі часові рамки при температурі, якщо не помиляюсь вище 27. Та і то якщо навантаження на вісь менше за 7т то можна і в жару.
А дописувач плутає часові обмеження водія за баранкою, так наче ніде в світі фури вдень не їздять.
Цікаво він в тій Європі був, що так впевнено пише .
Ну не знаю, водій же не смертник щоб у поворот як на боліді влітати,... машина може і хороша та знаючи як у нас роблять ТО могли і гальма відмовити.
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03.09.2021 21:52 Ответить
В Європі фури їздять і в День, і в ночі. Заборона на рух вантаживок є в деяких країнах на вихідні і не на всіх машрутах.
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04.09.2021 09:12 Ответить
Ось тут ясно видно, що у нього відмовили гальма, а не заснув він. Бо маневрував, аби не в'їхати в міроавтобус. https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
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04.09.2021 00:40 Ответить
Видно, що він дійсно маневрував, щоб не в'їхати у білий мікробус, але не видно, що у нього відмовили гальма. Здається, причина того, що він не впорався з керуванням, - саме у маневруванні. А ось причинами того, що довелось маневрувати, може бути або перевищення водієм вантажівки швидкості, або те, що водій мікробуса не пропустив вантажівку, перетинаючи головну дорогу.
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04.09.2021 15:57 Ответить
Там видно гальмівний шлях - так що не гальма відмовили, а відчуття самозбереження
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04.09.2021 18:11 Ответить
к бабке не ходи - превышение скорости...
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03.09.2021 20:29 Ответить
Страшно жаль людей, погибших в мирном городе в самой будничной обстановке: пошли за покупками в маленький спокойный магазин и погибли ужасной смертью. Особенно сердце сжимается от того, что погиб в мучениях ребёнок, девочка-школьница. Самое страшное человеческое горе - это хоронить свое дитя... Пусть Господь упокоит эту чистую детскую душу в селении праведных.
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04.09.2021 06:05 Ответить
"Грузовик выехал в магазин" - это как?

Редакторы, вы там определитесь - он въехал в магазин, или выехал из магазина.
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03.09.2021 18:53 Ответить
то по злов'янськи...
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03.09.2021 19:21 Ответить
Не кипятитесь, это просто начинают сказываться проблемы с русской грамматикой. Через 10 лет вы еще не такое прочитаете......
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03.09.2021 23:25 Ответить
Ну например такое - "Жена трупа заявила следующее")))
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03.09.2021 23:30 Ответить
Да я спокойнее сытого удава, просто было бы интересно за работой редакторов понаблюдать. ))
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03.09.2021 23:44 Ответить
ПыСы. Если обратить время (вместо t записать -t), то выйдет все верно....Как-то так....
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03.09.2021 23:28 Ответить
У них, корректоров, в наличии машины времени явно не хватает. ))
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03.09.2021 23:46 Ответить
Читай українську версію і буде тобі щастя
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04.09.2021 00:14 Ответить
Самий центр. Навпроти автовокзалу. Закритий поворот. Напевне була велика швидкість. Я не розумію, як таке могло статися перед цим місцем є затяжний пологий спуск. І два пішоходні переходи із зебрами і знаками. Тму або гальма відмовили, або з водієм щось сталося - мікроінфаркт, чи інсульт.
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03.09.2021 18:55 Ответить
У нас прямой из-за узкой дороги в один и тот же дом дважды въезжали, не могли разминутся. Один раз ЗИЛ, второй раз троллейбус. Правда без жертв обошлось.
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03.09.2021 19:01 Ответить
В одном селе ЗИЛ остановился в сантиметре от стола, за которым мужик какраз поднес ложку борща ко рту.
В такой позе сидел несколько минут.
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03.09.2021 19:08 Ответить
Повезло несказанно, видно мужик в рубашке родился.
Ну а то что в шоке был, так то вполне закономерно.
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03.09.2021 19:22 Ответить
Вчера проезжал мимо.
Снесли тот дом на последнем повороте в сторону пещер с.Крывче.
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03.09.2021 19:52 Ответить
Видимо от греха подальше. )
А у нас тот "невезучий" дом под магазин переоборудовали.
Вот такие разные судьбы. )
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03.09.2021 20:03 Ответить
тю, у нас на светофоре - поворот. Поворачивают и на 80 км, и смотря в телефон, и одной рукой рулит, голова в телефоне, набирает сообщение на мессенджере..
причин - десятки.
А главная - одна: БЕЗНАКАЗАННОСТЬ.
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03.09.2021 20:31 Ответить
По иронии судьбы тот дом тоже на перекрёстке со светофором. )
Правда на том участке никто на больших скоростях не ездит, себе дороже. Это старый город, улицы узкие, встречные разъезжаются с трудом, да и то иногда на тротуар выезжают. Больше всего бесит, что некоторые индивидуумы ещё "умудряются" парковаться на этих улицах, половина авто на тротуаре, половина на дороге. Так что ни транспорту проехать, ни пешеходам пройти.
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03.09.2021 20:43 Ответить
Дізнався деякі подробиці від воді'в, які там проїжджали. У тягача відмовили гальма. Як я писав, перед цим місцем затяжний пологий спуск. Водій кричав і мвюазав руками, щоб повідомити людей. Подавав сигнали. Зрозуміли не всі. Коли зайшов у поворот, можливо відмовила і гідравліка. Тягвч врізався у магазин і перекинувся.
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03.09.2021 20:40 Ответить
Так, ось тут відео. Бо маневрував, аби не в'їхати в міроавтобус... https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
Але схоже, що він перевернувся ще до в'їзду в крамницю, внаслідок повороту.
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04.09.2021 00:45 Ответить
Жахливо.
І сам загинув, і люди.
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04.09.2021 04:14 Ответить
На фурах стоять барабанні гальма які повинні самоблокуватись у разі відмови гідравліки
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04.09.2021 18:13 Ответить
Да тормоза скорей всего, он всю дорогу ехал и сигналил
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03.09.2021 20:43 Ответить
Теж така думка. Не впорався з керуванням, бо можливо стало погано.
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04.09.2021 09:05 Ответить
Мама мила раму...
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03.09.2021 18:57 Ответить
Жуть...
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03.09.2021 19:04 Ответить
Меня всегда спрашивают: почему вы в океане можете столкнуться? Они не понимают, что тормозной путь супертанкера, например: 10 км. А диаметр разворота/циркуляции- около 4 км. И это- уже судьба, если шо... от тебя- ничего не зависит.

Я к тому, что груженая фура на суше- это тоже супертанкер. Понятно- местного масштаба.
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03.09.2021 19:04 Ответить
физика однако..ну а тут водятел при положении телеграфа ППХ положил руля на левый борт...
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03.09.2021 19:32 Ответить
Ну, если так... у нас нет инфы, с мостика, верно?
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03.09.2021 19:47 Ответить
на видео не видно было стопов да и скорость ого-го....
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03.09.2021 23:32 Ответить
это если не тормозить
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03.09.2021 20:28 Ответить
Ну, было - во Львове трамвай заехал в универмаг.
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03.09.2021 19:05 Ответить
колись і в школу...при совдепії...
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03.09.2021 19:23 Ответить
Так гнать на перекрестке, где даже светофоров нет.
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03.09.2021 19:05 Ответить
Скорее всего отказ тормозов. На фурах такое нередко бывает.
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03.09.2021 19:23 Ответить
на таких фурах - не бывает.
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03.09.2021 20:32 Ответить
чушь не лепи
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03.09.2021 21:11 Ответить
Ну там ще ретарда є.
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04.09.2021 09:06 Ответить
Так у нас в Одессе грузовики да миксеры летают, как подорванные: миксер на Красном кресте завалился - ну и что? строимся! а остальное...
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03.09.2021 19:06 Ответить
Повторю свой позавчерашний коммент:
Водил грузовиков и мотоциклистов без глушителя - "непременно вешать!" (с)
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03.09.2021 19:12 Ответить
Ну мотоциклистов понятно.
А веревку кто тебе подвозить будет?
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03.09.2021 19:31 Ответить
Автору слов в кавычках подводами подвозили, мне достаточно легковушки...
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03.09.2021 19:38 Ответить
а остальным? Грузовики для того и придумали, чтобы всем хватило
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03.09.2021 19:50 Ответить
Главная мысль моего первого поста - иронична. Я называю самых мерзких на дорогах нарушителей ПДД. И самых адских в плане последствий. На 3-м месте алкаши.....
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03.09.2021 20:03 Ответить
таксистов забыл или они не в списке, т.к. ты их расчленять живьем предлагаешь?
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03.09.2021 20:33 Ответить
Таксисты платят налоги?
"Я плачу и решаю, что делать!"(цитата из Ва-банк-2)
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03.09.2021 20:56 Ответить
Дорогой Ты, я наглухо лишен чувства юмора.
А посему главную мысль твоего поста я не уловил, уж не обессудь
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03.09.2021 22:29 Ответить
Що робити з дописувачами дурних коментарів?
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04.09.2021 12:00 Ответить
Аргументированно возражать.
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04.09.2021 13:28 Ответить
Чому бути, того не минути.
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03.09.2021 19:28 Ответить
то есть ПДД написали зря?
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03.09.2021 20:33 Ответить
Боярка нынче в моде за рулем. Отрубите руки водиле
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03.09.2021 19:30 Ответить
а смысл?
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03.09.2021 19:32 Ответить
Фаталити
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03.09.2021 19:33 Ответить
Дык поединка не было. Был несчастный случай
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03.09.2021 22:08 Ответить
Он погиб, на рабочем месте.
И всеми силами старался предотвратить. Читайте комент выше,от свидетелей происшествия
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03.09.2021 21:25 Ответить
Не пиши херню. Гальма відмовили і це на фідео ясно видно: https://www.facebook.com/vitaliykimak/posts/4163109037077959
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04.09.2021 00:47 Ответить
а звідки тоді гальмівні сліди?
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04.09.2021 18:15 Ответить
співчуття родинам загиблих...
жах
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03.09.2021 20:07 Ответить
Зі ствердженням,що всі дальнобої тридвараси,не погоджуються тільки тридвараси.
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03.09.2021 20:24 Ответить
Человек вышел за покупками . А грузовик - выехал . Логично .
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03.09.2021 20:34 Ответить
У нас тут є поселення, називається Погоріловка. Туди коротка дорога через річку понтонним містком. Довгим шляхом занадто далеко, раза в три.
Так ось, вантажопід'ємність понтона максимум 10 тон. А фури в 30-40 тон пруть туди кожного дня. Добре, коли воно порожнє, а коли навантажене.... Новини вже навіть не оповіщають по НП по тому мосту. Там вже завузили в'їзд, що б фіри не влазили. Так ні, лізуть суки. Учора тілько; один поліз, пробив бак, паливо вилилось. заліз на понтон і потопив його. Добу довбня витягували. І так там постійно.
Ну куди, куди довбофуройоби ті лізуть, а??? А лізуть же дурні. Знають, що не можна, та лізуть.
Таке відчуття, що в якомусь інституті транспорту є факультет довбойобів і там черга на вступ не зменшується з року в рік. Ну реально стільки придурків за кермом фіровозів, жах просто.
Коли по трасі зустрінеш чемного водія на фурі, то чес слово, хочеться зупинитись і обійняти його, бо таких дуже мало вже.
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03.09.2021 21:13 Ответить
А ще помітив, що фур на дорогах наших зараз вже не менше легкових. Куди і хто всі ці вантажі возить у нас?
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04.09.2021 11:27 Ответить
Жах
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03.09.2021 21:15 Ответить
Ой-йой!
Не знаю механіку цих машин, але якщо відмовили гальма на спуску чи реально знизити швидкість перемиканням передач. З 3- на 1?
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03.09.2021 22:05 Ответить
Там не снижать надо(все равно КП не синхронизируешь если машина покатилась), а выключать двигатель на передаче)
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03.09.2021 22:12 Ответить
В этом месте просится установка отбойника. Вина властей и ГАИ очевидна.
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03.09.2021 22:31 Ответить
Тут выход один. Продаются (на окружной) огромные булыжники. Нужно купить и паложить перед входом в магазин.....
У нас так в селе одному мужику постоянно забор сносили. Так он положил огромный камень.
Теперь все ездят, притормаживают так аккуратненько и поворачивают...И тут понятно, что свой чиряк на жопе важнее 100 жизней китайцев погибших при наводнении...
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03.09.2021 23:36 Ответить
Він очевидно пробував вивернути, коли перевернув напівпричеп.
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04.09.2021 00:26 Ответить
Як же так ?
Горе, та й годі.
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04.09.2021 04:11 Ответить
Грузовик выехал в магазин на Львовщине. Цензор это как он вЫехал с разгону или по энерции ?
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04.09.2021 06:55 Ответить
А какого буя такие большие фуры ездят по узким улочкам городков? Это однозначно должно быть запрещено. Большегрузы должны разгружаться/загружаться на складах за городом. А по городу развозка должна осуществляться уже небольшими машинами
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04.09.2021 08:13 Ответить
Ваші бажання відрізняються від реалій життя. В Європі і на великих складах вивантажуються, і в вузьких вулицях.
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04.09.2021 09:09 Ответить
все нормально вiн написав - на вузьких вулицях невеликими машинами.
Де Ви бачили на вузьких вулицях в Европi великi фури?
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06.09.2021 19:05 Ответить
Особливо бачів в Італії та Франції. А також де я міг таке зустріти це Данія, Германія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Австрія, Швейцарія, Литва, Польша, Чехія, Венгрія.
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06.09.2021 21:04 Ответить
Траси не повинні проходити через міста і села... В Європі автобани і об'їзні дороги, тому там такого би не сталося
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04.09.2021 11:24 Ответить
Прикро за всіх.
Звісно, винний водій. Вчасно не скинув швидкість і понеслось..
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04.09.2021 15:15 Ответить
 
 