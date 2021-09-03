Рада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко зібрав підписи 150 депутатів про проведення позачергової сесії ВР, на якій парламенту запропонують розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу військового союзника.

Про це Гончаренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Депутат пообіцяв подати підписи наступного тижня.

"Будемо проводити позачергову сесію і, сподіваюся, Рада підтримає звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного військового союзника США поза НАТО", - сказав Гончаренко.

Він також розповів, що мав намір зробити це ще на початку літа, зібравши необхідні 150 підписів. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відрадив його, оскільки, за словами Гончаренка, було сподівання отримати план дій щодо членства в НАТО або особливу угоду з безпеки.

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