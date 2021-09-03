Рада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко
Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко зібрав підписи 150 депутатів про проведення позачергової сесії ВР, на якій парламенту запропонують розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу військового союзника.
Про це Гончаренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Депутат пообіцяв подати підписи наступного тижня.
"Будемо проводити позачергову сесію і, сподіваюся, Рада підтримає звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного військового союзника США поза НАТО", - сказав Гончаренко.
Він також розповів, що мав намір зробити це ще на початку літа, зібравши необхідні 150 підписів. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відрадив його, оскільки, за словами Гончаренка, було сподівання отримати план дій щодо членства в НАТО або особливу угоду з безпеки.
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А суть такова - Отдать недра, все стратегические для страны объекты и энергетику и - полететь Всем украинцам на Луну так как тут Нам уже делать будет некуй !? пздц перспективка
100%!
Сегодня СМИ Азербайджана сообщили:
,,Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею, с которой рано утром в пятницу был совершен обстрел территории Израиля.,,
https://haqqin.az/news/219520
Террористы "ТАЛИБАН", захватившие Афганистан вдруг совершенно неожиданно и успешно объединились с трижды уничтоженной армией США - "Аль-Каидой" и пять раз уничтоженной кацапами - "ИГИЛ" в борьбе против - Панджшерских повстанцев !!! Думаю это успех США! (с)
а если - откажут?..
пожалейте с укабееву
она ж на говно изведёцца
Одні
довдятли дивляться в оч коі *****.Інші шукають за чию б спину сховатися.
Є в нашій історії один перець,який теж постійно шукав військових союзників.Знайшов падло.Вже триста п'ятдесят років здихатись не можемо.
Поки самі щось робити не будемо,нікому ми і в бакен не постукались.