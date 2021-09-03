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Рада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко

Рада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко

Нардеп "ЄС" Олексій Гончаренко зібрав підписи 150 депутатів про проведення позачергової сесії ВР, на якій парламенту запропонують розглянути звернення до Конгресу США про надання Україні статусу військового союзника.

Про це Гончаренко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Депутат пообіцяв подати підписи наступного тижня.

"Будемо проводити позачергову сесію і, сподіваюся, Рада підтримає звернення до Конгресу про надання Україні статусу основного військового союзника США поза НАТО", - сказав Гончаренко.

Він також розповів, що мав намір зробити це ще на початку літа, зібравши необхідні 150 підписів. Однак голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відрадив його, оскільки, за словами Гончаренка, було сподівання отримати план дій щодо членства в НАТО або особливу угоду з безпеки.

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ВР (14942) США (22545) шоу Шустера (309) Гончаренко Олексій (488)


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Топ коментарі
+12
А чим таким рада займалась до поїздки президента ,що не могла проголосувати це раніше?
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03.09.2021 23:13
+8
Вот это дело. Если пройдет -- будет очень хорошо.ь
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03.09.2021 23:26
+6
Думали шо Осел з Байденом вирішать це питання.
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03.09.2021 23:16
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03.09.2021 23:12 Відповісти
Гончаренко Молодець! Честь йому і хвала! А НАТО чи Статус союзника США поза НАТО, то одне одному не заважає! Бо, " поки сонце зійде , роса очі виїсть..."Треба пропонувати, тільки убогі або агенти ФСБ, 5 колона будуть проти..?!
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12.01.2022 13:39 Відповісти
А чим таким рада займалась до поїздки президента ,що не могла проголосувати це раніше?
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03.09.2021 23:13 Відповісти
Думали шо Осел з Байденом вирішать це питання.
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03.09.2021 23:16 Відповісти
Індик ,теж думав.
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03.09.2021 23:18 Відповісти
О,гАльоша-одесіт ,щось давно не було гельмінта !!!)))
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03.09.2021 23:25 Відповісти
В ходе визита в США президент Владимир Зеленский представил "план по трансформации Украины" на 227 млрд долларов. Сумма более чем внушительна, по-сути, это два ВВП страны. При этом украинской общественности подробности этого плана, который повезли в Вашингтон презентовать американским инвесторам, были практически неизвестны...

А суть такова - Отдать недра, все стратегические для страны объекты и энергетику и - полететь Всем украинцам на Луну так как тут Нам уже делать будет некуй !? пздц перспективка
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03.09.2021 23:26 Відповісти
при нынешних алигаторах мы и так уже давно на луне
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04.09.2021 11:23 Відповісти
Вот это дело. Если пройдет -- будет очень хорошо.ь
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03.09.2021 23:26 Відповісти
Якщо гАльоша ,то понти голимі !!!)))
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03.09.2021 23:29 Відповісти
.... собрал подписи 150 депутатов о проведении вреочередной сессии ВР, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника Источник: https://censor.net/ru/n3286296
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03.09.2021 23:35 Відповісти
Пацан сказал - пацан сделал.
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04.09.2021 00:05 Відповісти
Але якщо не зробив ,то знов сказав !!!)))
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04.09.2021 00:09 Відповісти


100%!
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04.09.2021 00:17 Відповісти
Понт голимый ты. А он дело и ТОЛКОВО говорит..
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04.09.2021 07:26 Відповісти
Не з цими єрмаками.
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03.09.2021 23:26 Відповісти
Виповз попіаритись ,про себе нагадати ,що живий ще потвора !!!)))
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03.09.2021 23:28 Відповісти
Олексій тобі теж насрав в рейтузи?
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04.09.2021 00:57 Відповісти
Не поважаю гельмінтів ,дуже огидні потвори !!)))
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04.09.2021 00:59 Відповісти
Страшна річ, співчуваю ... 😥
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04.09.2021 08:26 Відповісти
Нет, прямо в рот.
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04.09.2021 07:27 Відповісти
Нужно надеяться на себя и отвечать на обстрелы, беря пример с Азербайджана и Израиля.
Сегодня СМИ Азербайджана сообщили:
,,Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею, с которой рано утром в пятницу был совершен обстрел территории Израиля.,,
https://haqqin.az/news/219520

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03.09.2021 23:33 Відповісти
Союзники США вне НАТО - Израиль с 1987 года Австралия с 1987 года Египет с 1987 года Япония с 1987 года Республика Корея с 1987 года ..... 17 стран.
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04.09.2021 01:13 Відповісти
Він перевзувався вже не вперше ,то ще той гельмінт-політикан !!!Одна партія "Союз" чого варта !!)))
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03.09.2021 23:43 Відповісти
Да заткнись ты, Гнида дмытрык. Все ошибаются. Умные исправляются. А такие как ты только испражняются.
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04.09.2021 07:30 Відповісти
О США при Бидоне можно забыть !!!

Террористы "ТАЛИБАН", захватившие Афганистан вдруг совершенно неожиданно и успешно объединились с трижды уничтоженной армией США - "Аль-Каидой" и пять раз уничтоженной кацапами - "ИГИЛ" в борьбе против - Панджшерских повстанцевРада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3679 !!! Думаю это успех США! (с)
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03.09.2021 23:42 Відповісти
Сегодня должна была быть после пятничной молитвы лойа-джирга, где талибы провозгласили бы государство и обьявили правительство. Сюда же прилагался и захват панджшера. Поэтому в кабул прилетели два борта из катара и из саудии. Большие шейхи готовились поздравлять талибов. Но в Панжшере вчера был полный крах, талибы сдавались в плен сотнями.. там бои даже не в самой долине а т.н зеленке в 30 - 50 км от входа в ущелье. И церемонии сегодня так и не случилось хотя палатки поставили и фонарики повесили.
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03.09.2021 23:46 Відповісти
ок.
а если - откажут?..
пожалейте с укабееву
она ж на говно изведёцца
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03.09.2021 23:55 Відповісти
Ага.І хай американці ще за нас повоюють.
Одні довдятли дивляться в очкоі *****.Інші шукають за чию б спину сховатися.
Є в нашій історії один перець,який теж постійно шукав військових союзників.Знайшов падло.Вже триста п'ятдесят років здихатись не можемо.
Поки самі щось робити не будемо,нікому ми і в бакен не постукались.
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04.09.2021 00:54 Відповісти
Говноед ...Украина в НАТО с 1 марта 2014 года....,иначе Пердаки ************ так не РВАЛИСЬ...баран ты долбанный...
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04.09.2021 05:48 Відповісти
Чмырь? Да какой чмырь - чмырёнок...
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04.09.2021 07:34 Відповісти
Толк должна была обеспечить зелень ☝️ Проверь не нагадил ли Порох вам в панталоны?
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04.09.2021 08:31 Відповісти
В НЬЮ ЙОРКЕ !)
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04.09.2021 04:05 Відповісти
Алексей не пугай мавзолейных хмырей....,ты еще скажи что украинец Паша Танасюк в первой половине 2022 года отправляет на Луну свой космический аппарат,на РАБссии будет полная паника.... и пердаки будет рвать не только Дима Рогозин,а даже сам фюрер Гэбнявый... а Ольга ********* получит вечный энурез от профессора Преображенского...
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04.09.2021 05:46 Відповісти
..союзник вне - звучит хорошо. Ишо, немного и Рада будут аплодировать - "США оказали помощь в размере 330 тысяч долларов". Этот коррупционный гнойник Украины, надо уже опрыскивать дустом - может тогда проклюнуться здоровые ростки, без булыжников за пазухой...
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04.09.2021 06:52 Відповісти
Леонид Данилыч сочинил Олигархат еще в 1994 году....советские люди будут жить при коммунизме в 1980 году... а где взять другой,не советский народ? Американцы народом не бросаются...
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04.09.2021 07:08 Відповісти
Хорошая идея,внимательно послушайте отговорки агента кремля гетьмановича и всем про них расскажите.
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04.09.2021 07:38 Відповісти
Super Bravo!
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04.09.2021 09:38 Відповісти
Ucraina
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04.09.2021 09:39 Відповісти
Прямий воєнний союзник США,це краще за НАТО з її мєркєлями,мікронами і орбанами.
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04.09.2021 10:05 Відповісти
все це добре,але як видучити зелених слуг брати у рота, як?
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04.09.2021 11:31 Відповісти
 
 