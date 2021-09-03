Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко
Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко собрал подписи 150 депутатов о проведении вреочередной сессии ВР, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.
Об этом Гончаренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
Депутат пообещал подать подписи на следующей неделе.
"Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО", – сказал Гончаренко.
Он также рассказал, что собирался сделать это еще в начале лета, собрав необходимые 150 подписей. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отговорил его, потому что, по словам Гончаренко, была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.
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А суть такова - Отдать недра, все стратегические для страны объекты и энергетику и - полететь Всем украинцам на Луну так как тут Нам уже делать будет некуй !? пздц перспективка
100%!
Сегодня СМИ Азербайджана сообщили:
,,Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею, с которой рано утром в пятницу был совершен обстрел территории Израиля.,,
https://haqqin.az/news/219520
Террористы "ТАЛИБАН", захватившие Афганистан вдруг совершенно неожиданно и успешно объединились с трижды уничтоженной армией США - "Аль-Каидой" и пять раз уничтоженной кацапами - "ИГИЛ" в борьбе против - Панджшерских повстанцев !!! Думаю это успех США! (с)
а если - откажут?..
пожалейте с укабееву
она ж на говно изведёцца
Одні
довдятли дивляться в оч коі *****.Інші шукають за чию б спину сховатися.
Є в нашій історії один перець,який теж постійно шукав військових союзників.Знайшов падло.Вже триста п'ятдесят років здихатись не можемо.
Поки самі щось робити не будемо,нікому ми і в бакен не постукались.