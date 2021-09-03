Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко собрал подписи 150 депутатов о проведении вреочередной сессии ВР, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.

Об этом Гончаренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Депутат пообещал подать подписи на следующей неделе.

"Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО", – сказал Гончаренко.

Он также рассказал, что собирался сделать это еще в начале лета, собрав необходимые 150 подписей. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отговорил его, потому что, по словам Гончаренко, была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.

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