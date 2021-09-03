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Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко

Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко

Нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко собрал подписи 150 депутатов о проведении вреочередной сессии ВР, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника.

Об этом Гончаренко заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Депутат пообещал подать подписи на следующей неделе.

"Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО", – сказал Гончаренко.

Он также рассказал, что собирался сделать это еще в начале лета, собрав необходимые 150 подписей. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отговорил его, потому что, по словам Гончаренко, была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.

Читайте: Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Автор: 

ВР (29228) США (26439) шоу Шустера (315) Гончаренко (535)


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Топ комментарии
+12
А чим таким рада займалась до поїздки президента ,що не могла проголосувати це раніше?
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03.09.2021 23:13
+8
Вот это дело. Если пройдет -- будет очень хорошо.ь
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03.09.2021 23:26
+6
Думали шо Осел з Байденом вирішать це питання.
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03.09.2021 23:16
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03.09.2021 23:12 Ответить
Гончаренко Молодець! Честь йому і хвала! А НАТО чи Статус союзника США поза НАТО, то одне одному не заважає! Бо, " поки сонце зійде , роса очі виїсть..."Треба пропонувати, тільки убогі або агенти ФСБ, 5 колона будуть проти..?!
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12.01.2022 13:39 Ответить
А чим таким рада займалась до поїздки президента ,що не могла проголосувати це раніше?
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03.09.2021 23:13 Ответить
Думали шо Осел з Байденом вирішать це питання.
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03.09.2021 23:16 Ответить
Індик ,теж думав.
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03.09.2021 23:18 Ответить
О,гАльоша-одесіт ,щось давно не було гельмінта !!!)))
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03.09.2021 23:25 Ответить
В ходе визита в США президент Владимир Зеленский представил "план по трансформации Украины" на 227 млрд долларов. Сумма более чем внушительна, по-сути, это два ВВП страны. При этом украинской общественности подробности этого плана, который повезли в Вашингтон презентовать американским инвесторам, были практически неизвестны...

А суть такова - Отдать недра, все стратегические для страны объекты и энергетику и - полететь Всем украинцам на Луну так как тут Нам уже делать будет некуй !? пздц перспективка
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03.09.2021 23:26 Ответить
при нынешних алигаторах мы и так уже давно на луне
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04.09.2021 11:23 Ответить
Вот это дело. Если пройдет -- будет очень хорошо.ь
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03.09.2021 23:26 Ответить
Якщо гАльоша ,то понти голимі !!!)))
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03.09.2021 23:29 Ответить
.... собрал подписи 150 депутатов о проведении вреочередной сессии ВР, на которой парламенту предложат рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника Источник: https://censor.net/ru/n3286296
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03.09.2021 23:35 Ответить
Пацан сказал - пацан сделал.
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04.09.2021 00:05 Ответить
Але якщо не зробив ,то знов сказав !!!)))
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04.09.2021 00:09 Ответить


100%!
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04.09.2021 00:17 Ответить
Понт голимый ты. А он дело и ТОЛКОВО говорит..
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04.09.2021 07:26 Ответить
Не з цими єрмаками.
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03.09.2021 23:26 Ответить
Виповз попіаритись ,про себе нагадати ,що живий ще потвора !!!)))
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03.09.2021 23:28 Ответить
Олексій тобі теж насрав в рейтузи?
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04.09.2021 00:57 Ответить
Не поважаю гельмінтів ,дуже огидні потвори !!)))
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04.09.2021 00:59 Ответить
Страшна річ, співчуваю ... 😥
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04.09.2021 08:26 Ответить
Нет, прямо в рот.
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04.09.2021 07:27 Ответить
Нужно надеяться на себя и отвечать на обстрелы, беря пример с Азербайджана и Израиля.
Сегодня СМИ Азербайджана сообщили:
,,Израильские ВВС нанесли удар и уничтожили сирийскую ракетную батарею, с которой рано утром в пятницу был совершен обстрел территории Израиля.,,
https://haqqin.az/news/219520

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03.09.2021 23:33 Ответить
Союзники США вне НАТО - Израиль с 1987 года Австралия с 1987 года Египет с 1987 года Япония с 1987 года Республика Корея с 1987 года ..... 17 стран.
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04.09.2021 01:13 Ответить
Він перевзувався вже не вперше ,то ще той гельмінт-політикан !!!Одна партія "Союз" чого варта !!)))
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03.09.2021 23:43 Ответить
Да заткнись ты, Гнида дмытрык. Все ошибаются. Умные исправляются. А такие как ты только испражняются.
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04.09.2021 07:30 Ответить
О США при Бидоне можно забыть !!!

Террористы "ТАЛИБАН", захватившие Афганистан вдруг совершенно неожиданно и успешно объединились с трижды уничтоженной армией США - "Аль-Каидой" и пять раз уничтоженной кацапами - "ИГИЛ" в борьбе против - Панджшерских повстанцевРада попросить США надати Україні статус військового союзника, - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3679 !!! Думаю это успех США! (с)
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03.09.2021 23:42 Ответить
Сегодня должна была быть после пятничной молитвы лойа-джирга, где талибы провозгласили бы государство и обьявили правительство. Сюда же прилагался и захват панджшера. Поэтому в кабул прилетели два борта из катара и из саудии. Большие шейхи готовились поздравлять талибов. Но в Панжшере вчера был полный крах, талибы сдавались в плен сотнями.. там бои даже не в самой долине а т.н зеленке в 30 - 50 км от входа в ущелье. И церемонии сегодня так и не случилось хотя палатки поставили и фонарики повесили.
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03.09.2021 23:46 Ответить
ок.
а если - откажут?..
пожалейте с укабееву
она ж на говно изведёцца
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03.09.2021 23:55 Ответить
Ага.І хай американці ще за нас повоюють.
Одні довдятли дивляться в очкоі *****.Інші шукають за чию б спину сховатися.
Є в нашій історії один перець,який теж постійно шукав військових союзників.Знайшов падло.Вже триста п'ятдесят років здихатись не можемо.
Поки самі щось робити не будемо,нікому ми і в бакен не постукались.
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04.09.2021 00:54 Ответить
Говноед ...Украина в НАТО с 1 марта 2014 года....,иначе Пердаки ************ так не РВАЛИСЬ...баран ты долбанный...
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04.09.2021 05:48 Ответить
Чмырь? Да какой чмырь - чмырёнок...
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04.09.2021 07:34 Ответить
Толк должна была обеспечить зелень ☝️ Проверь не нагадил ли Порох вам в панталоны?
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04.09.2021 08:31 Ответить
В НЬЮ ЙОРКЕ !)
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04.09.2021 04:05 Ответить
Алексей не пугай мавзолейных хмырей....,ты еще скажи что украинец Паша Танасюк в первой половине 2022 года отправляет на Луну свой космический аппарат,на РАБссии будет полная паника.... и пердаки будет рвать не только Дима Рогозин,а даже сам фюрер Гэбнявый... а Ольга ********* получит вечный энурез от профессора Преображенского...
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04.09.2021 05:46 Ответить
..союзник вне - звучит хорошо. Ишо, немного и Рада будут аплодировать - "США оказали помощь в размере 330 тысяч долларов". Этот коррупционный гнойник Украины, надо уже опрыскивать дустом - может тогда проклюнуться здоровые ростки, без булыжников за пазухой...
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04.09.2021 06:52 Ответить
Леонид Данилыч сочинил Олигархат еще в 1994 году....советские люди будут жить при коммунизме в 1980 году... а где взять другой,не советский народ? Американцы народом не бросаются...
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04.09.2021 07:08 Ответить
Хорошая идея,внимательно послушайте отговорки агента кремля гетьмановича и всем про них расскажите.
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04.09.2021 07:38 Ответить
Super Bravo!
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04.09.2021 09:38 Ответить
Ucraina
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04.09.2021 09:39 Ответить
Прямий воєнний союзник США,це краще за НАТО з її мєркєлями,мікронами і орбанами.
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04.09.2021 10:05 Ответить
все це добре,але як видучити зелених слуг брати у рота, як?
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04.09.2021 11:31 Ответить
 
 