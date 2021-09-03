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Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что США будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

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"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - утверждает Стефанишина.

Автор: 

США (26439) шоу Шустера (315) Донбасс (26955) нормандская четверка (1596) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


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Топ комментарии
+6
Деталі конешно розкрить не може...Але набрехати - то святе.
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03.09.2021 23:18
+4
а блин же иногда и хочется етой сладкой лжи верить...
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04.09.2021 08:28
+3
Звичайна зільонка.
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03.09.2021 23:56
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Деталі конешно розкрить не може...Але набрехати - то святе.
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03.09.2021 23:18 Ответить
А може, й не бреше, чи вам так хочеться. Побачимо.
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04.09.2021 10:05 Ответить
Звичайна зільонка.
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03.09.2021 23:56 Ответить
тетку понесло в зеленом угаре..
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04.09.2021 08:23 Ответить
новости от моно большинства? - то вже рятуйте...
брешуть як дишуть...
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04.09.2021 08:26 Ответить
а блин же иногда и хочется етой сладкой лжи верить...
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04.09.2021 08:28 Ответить
Наш Бубочка обо всём договорился. Теперь осталось заставить США, Россию и Германию выполнять договорённости!
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04.09.2021 11:13 Ответить
партнеры не мычат и не телятся, одна буба хомяком в колесе пот сдает...
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04.09.2021 12:59 Ответить
мадама потеряная для общества...
не удивлюсь если она из рога кривого,
хотя зеленые криворогатые ето уже не место, а признак....
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04.09.2021 11:36 Ответить
но есть и хорошие вости - в Киеве есть госпиталь...
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04.09.2021 12:54 Ответить
Я дивився це лайно шустера,і угорав зо сміху коли виступали обмазані зєлєнкой а може вони усі криворогаті,вони всі як один заладили хвалєбниє оди своєму найіеличнішому всєх врємєн і народов....Тьфуууу як це було гидко слухати(((
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04.09.2021 12:46 Ответить
 
 