Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Соединенные Штаты Америки будут участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - сказала Стефанишина.

Она добавила, что США будут участвовать в обсуждении этих вопросов не только в нормандском формате, но и в более широких форматах.

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"США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в нормандском формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - утверждает Стефанишина.