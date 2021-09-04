Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанішина

Сполучені Штати Америки будуть брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу розкривати деталей пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі й поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже в найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників із питань безпеки", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що США будуть брати участь в обговоренні цих питань не тільки в нормандському форматі, а й у більш широких форматах.

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"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі у врегулюванні конфлікту, але від сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не тільки в нормандському форматі, а й у більш широкому форматі, включно зі Сполученими Штатами", - стверджує Стефанішина.