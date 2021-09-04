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Новини Політика України
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Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанішина

Сполучені Штати Америки будуть брати участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу розкривати деталей пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі й поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже в найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників із питань безпеки", - сказала Стефанішина.

Вона додала, що США будуть брати участь в обговоренні цих питань не тільки в нормандському форматі, а й у більш широких форматах.

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"США вже матеріалізують своє бачення їхньої ролі у врегулюванні конфлікту, але від сьогоднішнього дня будуть обговорюватися не тільки в нормандському форматі, а й у більш широкому форматі, включно зі Сполученими Штатами", - стверджує Стефанішина.

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Топ коментарі
+6
Деталі конешно розкрить не може...Але набрехати - то святе.
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03.09.2021 23:18
+4
а блин же иногда и хочется етой сладкой лжи верить... Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 2402
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04.09.2021 08:28
+3
тетку понесло в зеленом угаре..
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04.09.2021 08:23
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Деталі конешно розкрить не може...Але набрехати - то святе.
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03.09.2021 23:18 Відповісти
А може, й не бреше, чи вам так хочеться. Побачимо.
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04.09.2021 10:05 Відповісти
Звичайна зільонка.
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03.09.2021 23:56 Відповісти
тетку понесло в зеленом угаре..
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04.09.2021 08:23 Відповісти
новости от моно большинства? - то вже рятуйте...
брешуть як дишуть...
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04.09.2021 08:26 Відповісти
а блин же иногда и хочется етой сладкой лжи верить... Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 2402
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04.09.2021 08:28 Відповісти
Наш Бубочка обо всём договорился. Теперь осталось заставить США, Россию и Германию выполнять договорённости!
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04.09.2021 11:13 Відповісти
партнеры не мычат и не телятся, одна буба хомяком в колесе пот сдает...
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04.09.2021 12:59 Відповісти
мадама потеряная для общества...
не удивлюсь если она из рога кривого,
хотя зеленые криворогатые ето уже не место, а признак....
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04.09.2021 11:36 Відповісти
но есть и хорошие вости - в Киеве есть госпиталь...
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04.09.2021 12:54 Відповісти
Я дивився це лайно шустера,і угорав зо сміху коли виступали обмазані зєлєнкой а може вони усі криворогаті,вони всі як один заладили хвалєбниє оди своєму найіеличнішому всєх врємєн і народов....Тьфуууу як це було гидко слухати(((
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04.09.2021 12:46 Відповісти
 
 