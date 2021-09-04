Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина
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Керівники ключових міністерств Сполучених Штатів Америки відвідають Україну до кінця року з метою впровадження домовленостей в сферах енергетики, клімату, економіки.
Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.
"Починається структурний діалог, і вже до кінця року ключові американські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджувати домовленості щодо енергетики, клімату, економіки, комерційної співпраці відповідно до домовленостей щодо 3 мільярдів доларів", - розповіла Стефанішина.
За її словами, візит Володимира Зеленського в США перезапустив відносини між двома країнами.
Віцепрем'єрка також зазначила, що Сполучені Штати визнали Україну ключовим союзником у Східній Європі з точки зору безпеки, стабілізації демократичних перетворень в країнах пострадянського простору.
Будь ласка, зачекайте...
Щось років за 30-другою Францією не стали як ябіцяв КРАВчук...
В Віденській Опері, як мародери, обіцяли - не пив горнятко кави і не танцював Марзельонського балету- навіть не бачив..
За те нові нащадки "πздоболів" з КРАВчучок нас не "відволікають"..
Рабами полуниць та батраками - зробили Нас...
Вже промовчу... на третій бан вже заробив за дві години...
Слава Україні!!
шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
Вже час звикнути.
ни одного слова в подвержедение блеяния етой зеленой козы не слышал.
ну разве шо все засекречено насмерть....
но и тогда вопрос - с какого ета бледно зеленая моль секреты раззеленивает?
смешная зеленая тетка...
еще раз - забыл?!
о Дисней Ланде клован думал... - о чем мы говорим?
жаль, шо нихто ничего не заметил...
а мо зеленый склерозник со своей кодлой просто туристичевал?