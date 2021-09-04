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Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина

Керівники ключових міністерств Сполучених Штатів Америки відвідають Україну до кінця року з метою впровадження домовленостей в сферах енергетики, клімату, економіки.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

"Починається структурний діалог, і вже до кінця року ключові американські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджувати домовленості щодо енергетики, клімату, економіки, комерційної співпраці відповідно до домовленостей щодо 3 мільярдів доларів", - розповіла Стефанішина.

За її словами, візит Володимира Зеленського в США перезапустив відносини між двома країнами.

Віцепрем'єрка також зазначила, що Сполучені Штати визнали Україну ключовим союзником у Східній Європі з точки зору безпеки, стабілізації демократичних перетворень в країнах пострадянського простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанішина

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Топ коментарі
+6
Да было лучше если бы они и остались приехав сюда. А вас дятлов второгодников всех до одного отправить в ихние места уборщиками и подметальщиками!
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04.09.2021 00:59
+4
о величайшем бубином посещении Америки? - в основных американских новостях - ни слова.

шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
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04.09.2021 04:32
+4
Зелені просто брешуть. У ВСЬОМУ БРЕШУТЬ.
Вже час звикнути.
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04.09.2021 08:54
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Да было лучше если бы они и остались приехав сюда. А вас дятлов второгодников всех до одного отправить в ихние места уборщиками и подметальщиками!
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04.09.2021 00:59 Відповісти
Щось діарея ротата у чинуш.. і не покарна... і киздьож??
Щось років за 30-другою Францією не стали як ябіцяв КРАВчук...
В Віденській Опері, як мародери, обіцяли - не пив горнятко кави і не танцював Марзельонського балету- навіть не бачив..
За те нові нащадки "πздоболів" з КРАВчучок нас не "відволікають"..
Рабами полуниць та батраками - зробили Нас...
Вже промовчу... на третій бан вже заробив за дві години...
Слава Україні!!
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04.09.2021 01:32 Відповісти
Тут дуже ******* правду-матку ,а особливо в вічі. По простому Зє і КО - це вже шоста ОЗГ , яка успішно грабує народ УКраїни.
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04.09.2021 09:15 Відповісти
о величайшем бубином посещении Америки? - в основных американских новостях - ни слова.

шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
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04.09.2021 04:32 Відповісти
перестань уже брехать, матреха зеленая - нихто ничего не перезапустил....
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04.09.2021 05:04 Відповісти
Сначала в Киев прилетит Ллойд Остин,глава Пентагона,следом глава Госдепа Блинкэн...,вы хот забугорные СМИ читаете,Ыкспэрды?
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04.09.2021 05:07 Відповісти
Зелені просто брешуть. У ВСЬОМУ БРЕШУТЬ.
Вже час звикнути.
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04.09.2021 08:54 Відповісти
в том то и дело шо слухаем....
ни одного слова в подвержедение блеяния етой зеленой козы не слышал.
ну разве шо все засекречено насмерть....
но и тогда вопрос - с какого ета бледно зеленая моль секреты раззеленивает? Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 8270
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04.09.2021 09:03 Відповісти
глаза слугини зеленые? - ссань криворогатая в глаза - обычная...
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04.09.2021 05:29 Відповісти
как ето слово? - диджилитация и субьектность!
смешная зеленая тетка...
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04.09.2021 05:43 Відповісти
Иногда весьма приличные и вполне респектабельные господа не только наносят визиты в зоопарки, но даже посещают обезьянники - чисто поржать с глупых гамадрилов.
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04.09.2021 05:46 Відповісти
буба забыл передать приглашуху Байдену на в Украину с визитом Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8687
еще раз - забыл?! Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8687
о Дисней Ланде клован думал... - о чем мы говорим? Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8001
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04.09.2021 06:07 Відповісти
на самом деле буба с юзей вдохнули в того амерского Байдена наше неприходящее 95е квартальное!
жаль, шо нихто ничего не заметил...
а мо зеленый склерозник со своей кодлой просто туристичевал?
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04.09.2021 06:41 Відповісти
Министр обороны США Ллойд Остин и группа генералов посетят Украину с дружескеим визитом,в ходе встреч с украинскими коллегами обсудят поставки не Джавелинов,систем РЭБ,а также вертолетов Апач для МВД Украины,ИЧС Украины также закажет знаменитые американские вертолеты авиаконструкетора Игоря Сикорского,который родом из Киева.Мавзолейные Хмыри...ФАС...********* АТАС... Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8492
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04.09.2021 06:45 Відповісти
Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8220
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04.09.2021 06:47 Відповісти
Как до конца года? Надо было уже позавчера!
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04.09.2021 08:40 Відповісти
І поїдуть вони звідси ні з чим.
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04.09.2021 08:53 Відповісти
Жить во лжи- плохая привычка. В итоге это ведёт к изоляции.
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04.09.2021 09:45 Відповісти
"Руководители ключевых министерств Соединенных Штатов Америки посетят Украину до конца года с целью внедрения договоренностей в сферах энергетики, климата, экономики: Скрипичный, Гаечный, Разводной, Колодочный, Замковой, Журавлиный...
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04.09.2021 09:53 Відповісти
Но министры об этом ещё не знают.
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04.09.2021 11:23 Відповісти
але, не сдавшиеся и верящие оптимисты Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 5071 - в котором часу по Киеву футбол? Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина - Цензор.НЕТ 4242
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04.09.2021 12:06 Відповісти
 
 