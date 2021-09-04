РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12775 посетителей онлайн
Новости
3 354 22

Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина

Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина

Руководители ключевых министерств Соединенных Штатов Америки посетят Украину до конца года с целью внедрения договоренностей в сферах энергетики, климата, экономики.

Об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

"Начинается структурный диалог, и уже к концу года ключевые американские министры будут находиться в Киеве, где будут внедрять договоренности относительно энергетики, климата, экономики, коммерческого сотрудничества в соответствии с договоренностями по 3 миллиардам долларов", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, визит Владимира Зеленского в США перезапустил отношения между двумя странами.

Вице-премьер также отметила, что Соединенные Штаты признали Украину ключевым союзником в Восточной Европе с точки зрения безопасности, стабилизации демократических преобразований в странах постсоветского пространства.

Также читайте: Вопросы Донбасса будут обсуждаться при участии США, - Стефанишина

Автор: 

США (26454) шоу Шустера (315) Стефанишина Ольга вице-премьер (241)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Да было лучше если бы они и остались приехав сюда. А вас дятлов второгодников всех до одного отправить в ихние места уборщиками и подметальщиками!
показать весь комментарий
04.09.2021 00:59
+4
о величайшем бубином посещении Америки? - в основных американских новостях - ни слова.

шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
показать весь комментарий
04.09.2021 04:32
+4
Зелені просто брешуть. У ВСЬОМУ БРЕШУТЬ.
Вже час звикнути.
показать весь комментарий
04.09.2021 08:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да было лучше если бы они и остались приехав сюда. А вас дятлов второгодников всех до одного отправить в ихние места уборщиками и подметальщиками!
показать весь комментарий
04.09.2021 00:59 Ответить
Щось діарея ротата у чинуш.. і не покарна... і киздьож??
Щось років за 30-другою Францією не стали як ябіцяв КРАВчук...
В Віденській Опері, як мародери, обіцяли - не пив горнятко кави і не танцював Марзельонського балету- навіть не бачив..
За те нові нащадки "πздоболів" з КРАВчучок нас не "відволікають"..
Рабами полуниць та батраками - зробили Нас...
Вже промовчу... на третій бан вже заробив за дві години...
Слава Україні!!
показать весь комментарий
04.09.2021 01:32 Ответить
Тут дуже ******* правду-матку ,а особливо в вічі. По простому Зє і КО - це вже шоста ОЗГ , яка успішно грабує народ УКраїни.
показать весь комментарий
04.09.2021 09:15 Ответить
о величайшем бубином посещении Америки? - в основных американских новостях - ни слова.

шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
показать весь комментарий
04.09.2021 04:32 Ответить
перестань уже брехать, матреха зеленая - нихто ничего не перезапустил....
показать весь комментарий
04.09.2021 05:04 Ответить
Сначала в Киев прилетит Ллойд Остин,глава Пентагона,следом глава Госдепа Блинкэн...,вы хот забугорные СМИ читаете,Ыкспэрды?
показать весь комментарий
04.09.2021 05:07 Ответить
Зелені просто брешуть. У ВСЬОМУ БРЕШУТЬ.
Вже час звикнути.
показать весь комментарий
04.09.2021 08:54 Ответить
в том то и дело шо слухаем....
ни одного слова в подвержедение блеяния етой зеленой козы не слышал.
ну разве шо все засекречено насмерть....
но и тогда вопрос - с какого ета бледно зеленая моль секреты раззеленивает?
показать весь комментарий
04.09.2021 09:03 Ответить
глаза слугини зеленые? - ссань криворогатая в глаза - обычная...
показать весь комментарий
04.09.2021 05:29 Ответить
как ето слово? - диджилитация и субьектность!
смешная зеленая тетка...
показать весь комментарий
04.09.2021 05:43 Ответить
Иногда весьма приличные и вполне респектабельные господа не только наносят визиты в зоопарки, но даже посещают обезьянники - чисто поржать с глупых гамадрилов.
показать весь комментарий
04.09.2021 05:46 Ответить
буба забыл передать приглашуху Байдену на в Украину с визитом
еще раз - забыл?!
о Дисней Ланде клован думал... - о чем мы говорим?
показать весь комментарий
04.09.2021 06:07 Ответить
на самом деле буба с юзей вдохнули в того амерского Байдена наше неприходящее 95е квартальное!
жаль, шо нихто ничего не заметил...
а мо зеленый склерозник со своей кодлой просто туристичевал?
показать весь комментарий
04.09.2021 06:41 Ответить
Министр обороны США Ллойд Остин и группа генералов посетят Украину с дружескеим визитом,в ходе встреч с украинскими коллегами обсудят поставки не Джавелинов,систем РЭБ,а также вертолетов Апач для МВД Украины,ИЧС Украины также закажет знаменитые американские вертолеты авиаконструкетора Игоря Сикорского,который родом из Киева.Мавзолейные Хмыри...ФАС...********* АТАС...
показать весь комментарий
04.09.2021 06:45 Ответить
Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина - Цензор.НЕТ 8220
показать весь комментарий
04.09.2021 06:47 Ответить
Как до конца года? Надо было уже позавчера!
показать весь комментарий
04.09.2021 08:40 Ответить
І поїдуть вони звідси ні з чим.
показать весь комментарий
04.09.2021 08:53 Ответить
Жить во лжи- плохая привычка. В итоге это ведёт к изоляции.
показать весь комментарий
04.09.2021 09:45 Ответить
"Руководители ключевых министерств Соединенных Штатов Америки посетят Украину до конца года с целью внедрения договоренностей в сферах энергетики, климата, экономики: Скрипичный, Гаечный, Разводной, Колодочный, Замковой, Журавлиный...
показать весь комментарий
04.09.2021 09:53 Ответить
Но министры об этом ещё не знают.
показать весь комментарий
04.09.2021 11:23 Ответить
але, не сдавшиеся и верящие оптимисты - в котором часу по Киеву футбол?
показать весь комментарий
04.09.2021 12:06 Ответить
 
 