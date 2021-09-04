Ключевые министры США посетят Киев до конца года, - Стефанишина
Руководители ключевых министерств Соединенных Штатов Америки посетят Украину до конца года с целью внедрения договоренностей в сферах энергетики, климата, экономики.
Об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.
"Начинается структурный диалог, и уже к концу года ключевые американские министры будут находиться в Киеве, где будут внедрять договоренности относительно энергетики, климата, экономики, коммерческого сотрудничества в соответствии с договоренностями по 3 миллиардам долларов", - рассказала Стефанишина.
По ее словам, визит Владимира Зеленского в США перезапустил отношения между двумя странами.
Вице-премьер также отметила, что Соединенные Штаты признали Украину ключевым союзником в Восточной Европе с точки зрения безопасности, стабилизации демократических преобразований в странах постсоветского пространства.
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Щось років за 30-другою Францією не стали як ябіцяв КРАВчук...
В Віденській Опері, як мародери, обіцяли - не пив горнятко кави і не танцював Марзельонського балету- навіть не бачив..
За те нові нащадки "πздоболів" з КРАВчучок нас не "відволікають"..
Рабами полуниць та батраками - зробили Нас...
Вже промовчу... на третій бан вже заробив за дві години...
Слава Україні!!
шире очи! - вам там еще зеленые стока написьнут в глаза? - замахаетесь те очи мыть...
Вже час звикнути.
ни одного слова в подвержедение блеяния етой зеленой козы не слышал.
ну разве шо все засекречено насмерть....
но и тогда вопрос - с какого ета бледно зеленая моль секреты раззеленивает?
смешная зеленая тетка...
еще раз - забыл?!
о Дисней Ланде клован думал... - о чем мы говорим?
жаль, шо нихто ничего не заметил...
а мо зеленый склерозник со своей кодлой просто туристичевал?