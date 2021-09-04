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Залужний: Хотів би проїхатися танком Красною площею та Арбатом. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Головнокомандувач Збройними Силами України генерал-майор Валерій Залужний в ефірі "Рандеву з Яніною Соколовою" на "5 каналі" зізнався, що хотів би проїхати танком Красною площею.

Відповідний фрагмент відео опублікував на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним Силам України, вірили Залужному, вірили Павлюку, Шапталі", - зазначив він.

Під час інтерв'ю Соколова запитала Залужного, "хотів би він проїхати танком Красною площею Москви?"

"Напевно так", - відповів Головнокомандувач ЗСУ.

"Чесно, так, і  Арбатом теж", - додав Залужний.

Повна версія інтерв'ю з Залужним вийде сьогодні о 20.00 на 5-му каналі.

Також читайте: ЗСУ відпрацьовують плани з відбиття повномасштабного наступу, але це завдання не лише армії, а всієї країни, - Залужний
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Топ коментарі
+40
Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату - Цензор.НЕТ 7818
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04.09.2021 14:33
+34
Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату - Цензор.НЕТ 2086
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04.09.2021 14:38
+24
Рабсияне даже могут фанерный Киев построить и давить его танками. У них шиза прогрессирует не по дням а по часам.
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04.09.2021 14:38
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мОсква має бути спалена!
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05.09.2021 12:10 Відповісти
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