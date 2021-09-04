Київська митниця взяла на роботу 5 ветеранів російсько-української війни

Керівник київської митниці Сергій Силюк оприлюднив інформацію про те, що його організація після конкурсного відбору взяла на роботу 5 ветеранів російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Питання соціальної адаптації учасників та ветеранів АТО/ООС, які після пекла бойових дій повернулися до мирного життя, постає в суспільстві досить гостро та однозначно не може відкладатися в довгий ящик. І я радий, що Держмитслужба не залишилась осторонь.

Не володію інформацією щодо всіх митниць, але щодо Київської з радістю говорю - "перший пішов", вітаємо нових колег в своїх лавах. Маю на увазі учасників АТО/ООС, які долучилися до пілотного проєкту Держмитслужби з формування кадрового потенціалу в митній службі, та днями перемогли у конкурсі на зайняття вакантних посад в Київській митниці.

Загалом ми оголошували конкурс на 20 вакантних посад категорії В для роботи на митному посту "Бориспіль". Щодо п’яти посад переможцями стали саме учасники АТО/ООС.

Це молоді люди віком 29 – 38 років, двоє з яких мають навіть по 2 вищі освіти.

Як мені підказали наші кадровики, на митному посту "Бориспіль" вже тривалий час працюють четверо митників з бойовим досвідом. Нині їх буде вже 9 і цей підрозділ стане найбойовішим в нашій митниці.

Природно, я очікую, що новоприйняті працівники матимуть нульову толерантність до корупції, це ключове в кадровій реформі, яка втілюється Держмитслужбою.

Це не останній конкурс на посади в Київській митниці, тож ще чекаємо охочих працювати тут", - пише він.

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