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Київська митниця взяла на роботу 5 ветеранів російсько-української війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Київська митниця взяла на роботу 5 ветеранів російсько-української війни

Керівник київської митниці Сергій Силюк оприлюднив інформацію про те, що його організація після конкурсного відбору взяла на роботу 5 ветеранів російсько-української війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Питання соціальної адаптації учасників та ветеранів АТО/ООС, які після пекла бойових дій повернулися до мирного життя, постає в суспільстві досить гостро та однозначно не може відкладатися в довгий ящик. І я радий, що Держмитслужба не залишилась осторонь.

Не володію інформацією щодо всіх митниць, але щодо Київської з радістю говорю - "перший пішов", вітаємо нових колег в своїх лавах. Маю на увазі учасників АТО/ООС, які долучилися до пілотного проєкту Держмитслужби з формування кадрового потенціалу в митній службі, та днями перемогли у конкурсі на зайняття вакантних посад в Київській митниці.

Загалом ми оголошували конкурс на 20 вакантних посад категорії В для роботи на митному посту "Бориспіль". Щодо п’яти посад переможцями стали саме учасники АТО/ООС.

Це молоді люди віком 29 – 38 років, двоє з яких мають навіть по 2 вищі освіти.

Як мені підказали наші кадровики, на митному посту "Бориспіль" вже тривалий час працюють четверо митників з бойовим досвідом. Нині їх буде вже 9 і цей підрозділ стане найбойовішим в нашій митниці.

Природно, я очікую, що новоприйняті працівники матимуть нульову толерантність до корупції, це ключове в кадровій реформі, яка втілюється Держмитслужбою.

Це не останній конкурс на посади в Київській митниці, тож ще чекаємо охочих працювати тут", - пише він.

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Топ коментарі
+3
Если учесть, что на таможне работают десятки тысяч людей, то этот "прием" больше похож на громадный пук в лужу.
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04.09.2021 15:53
+2
АЖ ПЯТЬ! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 1676
Шах и мат вам, порохоботы! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 898
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04.09.2021 15:37
+2
Та да. Знаю одного люстрированного прокурора, который после люстрации безвылазно бухал дома, а потом херакс и «выиграл» конкурс на должность в одну из новых силовых структур как атошник
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04.09.2021 15:57
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АЖ ПЯТЬ! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 1676
Шах и мат вам, порохоботы! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 898
показати весь коментар
04.09.2021 15:37 Відповісти
Та да. Знаю одного люстрированного прокурора, который после люстрации безвылазно бухал дома, а потом херакс и «выиграл» конкурс на должность в одну из новых силовых структур как атошник
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04.09.2021 15:57 Відповісти
Если учесть, что на таможне работают десятки тысяч людей, то этот "прием" больше похож на громадный пук в лужу.
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04.09.2021 15:53 Відповісти
Який "громадниЙ" ,так жалюгідний пшик у величезну калюжу !!!))))
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04.09.2021 16:18 Відповісти
Шо б там не було, а у чужий монастир зі своїм уставом не ходять. І Одеса тому яскравий приклад. Інформація викладена у цій статті непрощо.
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04.09.2021 16:00 Відповісти
Как говорит один мой знакомый таможенник: "Если я иду домой со смены и у меня в кармане 200$ - то сегодня или я не работал, или был просто неудачный день." Там по верхам надо бить, а не устраивать показуху с приемом на работу 5 ветеранов на сотни коррупционеров.
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04.09.2021 16:02 Відповісти
Буду безумно рад, если хотя бы один из принятых на службу в таможню ветеранов, окажется НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТОМ и покажет другим пример ЧЕСТНОГО и СМЕЛОГО гражданина Украины. Наличие удостоверения "Участника ООС" ещё никого не сделало идеальным.
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04.09.2021 16:05 Відповісти
Там система , пехотинец (рядовой инспектор) должен ежемесячно сдать вышестоящему начальнику определенную сумму, если нет , его тупо уволят. Знаю это от ближайших родственников.Так что выбор небольшой , или ты часть системы или на выход с вещами.
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04.09.2021 17:45 Відповісти
На жаль ,серед УБД дуже багато потвор ,коемлівських гнид !! Скількі гидоти вселякої отримали УБД ,так сказати заочно!!!)))
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04.09.2021 16:17 Відповісти
 
 