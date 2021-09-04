Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны

Руководитель киевской таможни Сергей Силюк обнародовал информацию о том, что его организация после конкурсного отбора приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вопросы социальной адаптации участников и ветеранов АТО / ООС, которые после ада боевых действий вернулись к мирной жизни, стоит в обществе достаточно остро и однозначно не может откладываться в долгий ящик. И я рад, что Гостаможслужба не осталась в стороне", - написал он.

Глава столичной таможни подчеркнул: "Не владею информацией по всем таможням, но по Киевской с радостью говорю - "первый пошел", приветствуем новых коллег в своих рядах. Имею в виду участников АТО / ООС, которые присоединились к пилотному проекту Гостаможслужбы по формированию кадрового потенциала в таможенной службе, и на днях победили в конкурсе на занятие вакантных должностей в Киевской таможни".

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По его словам конкурс был объявлен на 20 вакантных должностей категории В для работы на таможенном посту "Борисполь". По пяти должностям победителями стали именно участники АТО / ООС. Это молодые люди 29 - 38 лет, двое из которых имеют даже по 2 высших образования.

"Как мне подсказали наши кадровики, на таможенном посту "Борисполь" уже длительное время работают четверо таможенников с боевым опытом. Сейчас их будет уже 9 и это подразделение станет самым боевым в нашей таможне.

Естественно, я ожидаю, что вновь принятые работники будут иметь нулевую толерантность к коррупции, это ключевое в кадровой реформе, которая воплощается таможенной службой. Это не последний конкурс на должности в Киевской таможни, поэтому еще ждем желающих работать здесь", - резюмировал Силюк.

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