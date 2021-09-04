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Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны

Руководитель киевской таможни Сергей Силюк обнародовал информацию о том, что его организация после конкурсного отбора приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Вопросы социальной адаптации участников и ветеранов АТО / ООС, которые после ада боевых действий вернулись к мирной жизни, стоит в обществе достаточно остро и однозначно не может откладываться в долгий ящик. И я рад, что Гостаможслужба не осталась в стороне", - написал он.

Глава столичной таможни подчеркнул: "Не владею информацией по всем таможням, но по Киевской с радостью говорю - "первый пошел", приветствуем новых коллег в своих рядах. Имею в виду участников АТО / ООС, которые присоединились к пилотному проекту Гостаможслужбы по формированию кадрового потенциала в таможенной службе, и на днях победили в конкурсе на занятие вакантных должностей в Киевской таможни".

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По его словам конкурс был объявлен на 20 вакантных должностей категории В для работы на таможенном посту "Борисполь". По пяти должностям победителями стали именно участники АТО / ООС. Это молодые люди 29 - 38 лет, двое из которых имеют даже по 2 высших образования.

"Как мне подсказали наши кадровики, на таможенном посту "Борисполь" уже длительное время работают четверо таможенников с боевым опытом. Сейчас их будет уже 9 и это подразделение станет самым боевым в нашей таможне.
Естественно, я ожидаю, что вновь принятые работники будут иметь нулевую толерантность к коррупции, это ключевое в  кадровой реформе, которая воплощается таможенной службой. Это не последний конкурс на должности в Киевской таможни, поэтому еще ждем желающих работать здесь", - резюмировал Силюк.

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Топ комментарии
+3
Если учесть, что на таможне работают десятки тысяч людей, то этот "прием" больше похож на громадный пук в лужу.
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04.09.2021 15:53
+2
АЖ ПЯТЬ! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 1676
Шах и мат вам, порохоботы! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 898
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04.09.2021 15:37
+2
Та да. Знаю одного люстрированного прокурора, который после люстрации безвылазно бухал дома, а потом херакс и «выиграл» конкурс на должность в одну из новых силовых структур как атошник
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04.09.2021 15:57
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АЖ ПЯТЬ! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 1676
Шах и мат вам, порохоботы! Киевская таможня приняла на работу 5 ветеранов российско-украинской войны - Цензор.НЕТ 898
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04.09.2021 15:37 Ответить
Та да. Знаю одного люстрированного прокурора, который после люстрации безвылазно бухал дома, а потом херакс и «выиграл» конкурс на должность в одну из новых силовых структур как атошник
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04.09.2021 15:57 Ответить
Если учесть, что на таможне работают десятки тысяч людей, то этот "прием" больше похож на громадный пук в лужу.
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04.09.2021 15:53 Ответить
Який "громадниЙ" ,так жалюгідний пшик у величезну калюжу !!!))))
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04.09.2021 16:18 Ответить
Шо б там не було, а у чужий монастир зі своїм уставом не ходять. І Одеса тому яскравий приклад. Інформація викладена у цій статті непрощо.
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04.09.2021 16:00 Ответить
Как говорит один мой знакомый таможенник: "Если я иду домой со смены и у меня в кармане 200$ - то сегодня или я не работал, или был просто неудачный день." Там по верхам надо бить, а не устраивать показуху с приемом на работу 5 ветеранов на сотни коррупционеров.
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04.09.2021 16:02 Ответить
Буду безумно рад, если хотя бы один из принятых на службу в таможню ветеранов, окажется НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТОМ и покажет другим пример ЧЕСТНОГО и СМЕЛОГО гражданина Украины. Наличие удостоверения "Участника ООС" ещё никого не сделало идеальным.
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04.09.2021 16:05 Ответить
Там система , пехотинец (рядовой инспектор) должен ежемесячно сдать вышестоящему начальнику определенную сумму, если нет , его тупо уволят. Знаю это от ближайших родственников.Так что выбор небольшой , или ты часть системы или на выход с вещами.
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04.09.2021 17:45 Ответить
На жаль ,серед УБД дуже багато потвор ,коемлівських гнид !! Скількі гидоти вселякої отримали УБД ,так сказати заочно!!!)))
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04.09.2021 16:17 Ответить
 
 