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В Украине может быть создана Федерация ветеранского спорта, - Лапутина

В Украине может быть создана Федерация ветеранского спорта, - Лапутина

В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте. В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью РБК-Украина.

В министерстве хотят заняться развитием ветеранского спорта, украинскую сборную пригласили в сентябре на Игры воинов в США.

"Но пока нет четкого правового регулирования ветеранского спорта. В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте, должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и тому подобное", - заявила министр.

По ее словам, это развитие спорта в громадах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности.

"Чтобы это не сорок человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли приобщиться", - сказала Лапутина.

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Чем бы дите не тешилось.
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09.08.2021 09:52 Ответить
Ну такую фигню уже придумывают!!! Одни федерации, комитеты, ассоциации... Лишь бы не работать!
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09.08.2021 09:54 Ответить
Чергова "сосна" бюджету??
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09.08.2021 09:54 Ответить
Що???!!! Ще одне корито???!!! Хай самі ветерани і створюють для себе свою федерацію!!!
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09.08.2021 09:58 Ответить
 
 