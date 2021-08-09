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В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна

В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна

У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт. В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна.

У міністерстві хочуть зайнятися розвитком ветеранського спорту, українську збірну запросили у вересні на Ігри воїнів у США.

"Але поки немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту. У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт, повинна бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо", - заявила міністр.

За її словами, це розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.

"Щоб це не сорок осіб були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів та членів їхніх сімей могли долучитися", - сказала Лапутіна.

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ветерани (1068) спорт (1611) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна (65)


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Чем бы дите не тешилось.
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09.08.2021 09:52 Відповісти
Ну такую фигню уже придумывают!!! Одни федерации, комитеты, ассоциации... Лишь бы не работать!
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09.08.2021 09:54 Відповісти
Чергова "сосна" бюджету??
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09.08.2021 09:54 Відповісти
Що???!!! Ще одне корито???!!! Хай самі ветерани і створюють для себе свою федерацію!!!
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09.08.2021 09:58 Відповісти
 
 