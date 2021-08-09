В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна

У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт. В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна.

У міністерстві хочуть зайнятися розвитком ветеранського спорту, українську збірну запросили у вересні на Ігри воїнів у США.

"Але поки немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту. У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт, повинна бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо", - заявила міністр.

За її словами, це розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.

"Щоб це не сорок осіб були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів та членів їхніх сімей могли долучитися", - сказала Лапутіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінветеранів оголосило конкурс на найкращий ескіз символу до Дня пам'яті захисників України