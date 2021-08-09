В Україні може бути створена Федерація ветеранського спорту, - Лапутіна
У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт. В Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна.
У міністерстві хочуть зайнятися розвитком ветеранського спорту, українську збірну запросили у вересні на Ігри воїнів у США.
"Але поки немає чіткого правового регулювання ветеранського спорту. У Раді є проєкт змін до закону про фізичну культуру і спорт, повинна бути окрема Федерація ветеранського спорту, календар змагань, план зборів тощо", - заявила міністр.
За її словами, це розвиток спорту в громадах, щоб підтягувати ветеранів у цей вид соціальної активності.
"Щоб це не сорок осіб були залучені, яким забезпечуються умови і підготовка, а широкі кола ветеранів та членів їхніх сімей могли долучитися", - сказала Лапутіна.
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