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Минветеранов разрабатывает механизм компенсации вместо предоставления земельного участка для ветеранов АТО/ООС, - Лапутина

Минветеранов разрабатывает механизм компенсации вместо предоставления земельного участка для ветеранов АТО/ООС, - Лапутина

Механизм денежной компенсации вместо земельного участка ветеранам АТО и ООС разрабатывают в профильном министерстве.

Об этом во время визита в Луганскую сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Разрабатывается несколько механизмов, один из них - это компенсация. Мы понимаем, если все наши категории, принадлежащие министерству, а это семьи погибших, Герои Небесной Сотни, участники войн на территории других государств, ветераны Второй мировой войны. Это 1200000 человек, по 2 га, 2 миллиона гектаров. Поэтому разрабатывается механизм компенсации", - говорит она.

Напомним, участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил имеют право на бесплатное получение земельных участков до 2 гектаров для сельскохозяйственной деятельности, садоводства или строительства жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина

Автор: 

ветераны (1109) земля (1947) компенсации (481) Антитеррористическая операция (18284) операция Объединенных сил (6766) Лапутина Юлия (52)


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Топ комментарии
+11
При чем здесь ветераны второй мировой ( их единицы) и при чем здесь участники войн в других странах?
Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
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08.07.2021 02:37
+6
ну естесссно! рынок земли же открыли! теперь ветеранам моральную компенсацию за участок в виде 1000 грн., а сам участочек с молотка. гениально!!!
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08.07.2021 07:34
+5
Агитпроп закрыт! Закон о продаже земли вступил в силу. Лучше продать чем разбрасываться народным добром направо-налево. Нужно наполнять кубышку к очередным выборам. Гречку нужно за какие-то шиши покупать для народа?
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08.07.2021 01:49
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Правила форума Совет форумчан
Они вспомнили про земельные участки, которые им пообещал Порошенко.
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08.07.2021 01:47 Ответить
Агитпроп закрыт! Закон о продаже земли вступил в силу. Лучше продать чем разбрасываться народным добром направо-налево. Нужно наполнять кубышку к очередным выборам. Гречку нужно за какие-то шиши покупать для народа?
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08.07.2021 01:49 Ответить
Всі громадяни України мають право на землю.
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08.07.2021 01:50 Ответить
При чем здесь ветераны второй мировой ( их единицы) и при чем здесь участники войн в других странах?
Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
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08.07.2021 02:37 Ответить
Тоже обратила внимание на это несоответствие
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08.07.2021 07:31 Ответить
Могли журналисты переврать
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08.07.2021 07:32 Ответить
Це не відповідність. Це маніпуляція (брехня). Саме на цьому побудована вся пліснява влада. На маніпуляції.
Згадайте передвибочу обісцянку знизити тарифи.
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08.07.2021 09:46 Ответить
на 2 га не имеют право
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08.07.2021 04:56 Ответить
В первоочередном варианте не имеют права. Как всем- да.
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08.07.2021 04:58 Ответить
Не путай ветарана війни і ветерана військової служби(95% кабінетні)
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08.07.2021 07:39 Ответить
Да, АТО= Война Об этом было вынесено решение ВР и закреплено законодательно, На этом основании у всех АТОшников есть удостоверение Участника боевых действий !
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08.07.2021 10:07 Ответить
Многие за полтора года мобилизации в период боевых действий претерпели больше, чем те, у кого 25 календарей в спокойное время. Есть ветеран военной службы за долгую службу, есть ветеран войны за участие в боевых действиях.
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08.07.2021 08:50 Ответить
Дебил, открой закон о социальной защите ВЕТЕРАНОВ войны !!! И ЧИТАЙ ! Там все написано !
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08.07.2021 10:11 Ответить
ЗеСкотство
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08.07.2021 07:05 Ответить
ну естесссно! рынок земли же открыли! теперь ветеранам моральную компенсацию за участок в виде 1000 грн., а сам участочек с молотка. гениально!!!
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08.07.2021 07:34 Ответить
Мутят зелёные 😀😀😀
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08.07.2021 07:38 Ответить
Насколько помню - каждый украинец имеет право на землю - 10 соток. Сколько человек им воспользовались ? Кому то может вообще не нужна.
В сёлах - 25 соток приусадебная территория, огород, и т д
Вот интресно - а рождённые за 30 лет независимости имеют право на бесплатную приватизацию земли ? Короче с законами - лажа
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08.07.2021 07:37 Ответить
ну так землю ж можно продать , нашо им земля
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08.07.2021 08:05 Ответить
Думаю остановятся на почетных грамотах.
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08.07.2021 09:05 Ответить
...учасники війн на території інших держав.. Джерело: https://censor.net/ua/n3275794
це часом не про учасників окупаційної війни срср проти Республіки Афганістан?
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08.07.2021 10:23 Ответить
Морально согласен на убд у миротворцев сейчас,на взрывотехников сейчас...
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08.07.2021 12:38 Ответить
Государство гарантировало ветеранам АТО первоочередное получение земельних участков, министерство должно заниматься механизмом реализации права ветеранов, а там они уже сами решат заниматься садоводством или здать в аренду. Украина вьістаяла - с ветеранами нужно расплатиться
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08.07.2021 23:29 Ответить
 
 