Минветеранов разрабатывает механизм компенсации вместо предоставления земельного участка для ветеранов АТО/ООС, - Лапутина
Механизм денежной компенсации вместо земельного участка ветеранам АТО и ООС разрабатывают в профильном министерстве.
Об этом во время визита в Луганскую сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Разрабатывается несколько механизмов, один из них - это компенсация. Мы понимаем, если все наши категории, принадлежащие министерству, а это семьи погибших, Герои Небесной Сотни, участники войн на территории других государств, ветераны Второй мировой войны. Это 1200000 человек, по 2 га, 2 миллиона гектаров. Поэтому разрабатывается механизм компенсации", - говорит она.
Напомним, участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил имеют право на бесплатное получение земельных участков до 2 гектаров для сельскохозяйственной деятельности, садоводства или строительства жилья.
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Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
Згадайте передвибочу обісцянку знизити тарифи.
В сёлах - 25 соток приусадебная территория, огород, и т д
Вот интресно - а рождённые за 30 лет независимости имеют право на бесплатную приватизацию земли ? Короче с законами - лажа
це часом не про учасників окупаційної війни срср проти Республіки Афганістан?