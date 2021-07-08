Минветеранов разрабатывает механизм компенсации вместо предоставления земельного участка для ветеранов АТО/ООС, - Лапутина

Механизм денежной компенсации вместо земельного участка ветеранам АТО и ООС разрабатывают в профильном министерстве.

Об этом во время визита в Луганскую сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Разрабатывается несколько механизмов, один из них - это компенсация. Мы понимаем, если все наши категории, принадлежащие министерству, а это семьи погибших, Герои Небесной Сотни, участники войн на территории других государств, ветераны Второй мировой войны. Это 1200000 человек, по 2 га, 2 миллиона гектаров. Поэтому разрабатывается механизм компенсации", - говорит она.

Напомним, участники антитеррористической операции и операции Объединенных сил имеют право на бесплатное получение земельных участков до 2 гектаров для сельскохозяйственной деятельности, садоводства или строительства жилья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина