Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна
Механізм грошової компенсації замість земельної ділянки ветеранам АТО і ООС розробляють у профільному міністерстві.
Про це під час візиту на Луганщину повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Розробляється декілька механізмів, один з механізмів – це компенсація. Ми розуміємо, якщо всі наші категорії, які належати міністерству, а це родини загиблих, Герої Небесної Сотні, учасники війн на території інших держав, ветерани Другої світової війни. Це 1 200 000 людей, по 2 га, 2 мільйони гектарів. Тому розробляється механізм компенсації", - каже вона.
Нагадаємо, учасники антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил мають право на безкоштовне отримання земельних ділянок до 2 гектарів для сільськогосподарської діяльності, садівництва чи для будівництва житла.
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Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
Згадайте передвибочу обісцянку знизити тарифи.
В сёлах - 25 соток приусадебная территория, огород, и т д
Вот интресно - а рождённые за 30 лет независимости имеют право на бесплатную приватизацию земли ? Короче с законами - лажа
це часом не про учасників окупаційної війни срср проти Республіки Афганістан?