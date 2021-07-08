Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна

Механізм грошової компенсації замість земельної ділянки ветеранам АТО і ООС розробляють у профільному міністерстві.

Про це під час візиту на Луганщину повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Розробляється декілька механізмів, один з механізмів – це компенсація. Ми розуміємо, якщо всі наші категорії, які належати міністерству, а це родини загиблих, Герої Небесної Сотні, учасники війн на території інших держав, ветерани Другої світової війни. Це 1 200 000 людей, по 2 га, 2 мільйони гектарів. Тому розробляється механізм компенсації", - каже вона.

Нагадаємо, учасники антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил мають право на безкоштовне отримання земельних ділянок до 2 гектарів для сільськогосподарської діяльності, садівництва чи для будівництва житла.

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