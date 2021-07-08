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Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна

Мінветеранів розробляє механізм компенсації замість надання земельної ділянки для ветеранів АТО/ООС, - Лапутіна

Механізм грошової компенсації замість земельної ділянки ветеранам АТО і ООС розробляють у профільному міністерстві.

Про це під час візиту на Луганщину повідомила міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Розробляється декілька механізмів, один з механізмів – це компенсація. Ми розуміємо, якщо всі наші категорії, які належати міністерству, а це родини загиблих, Герої Небесної Сотні, учасники війн на території інших держав, ветерани Другої світової війни. Це 1 200 000 людей, по 2 га, 2 мільйони гектарів. Тому розробляється механізм компенсації", - каже вона.

Нагадаємо, учасники антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил мають право на безкоштовне отримання земельних ділянок до 2 гектарів для сільськогосподарської діяльності, садівництва чи для будівництва житла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єдиний реєстр ветеранів запустять до Дня Незалежності, - Лапутіна

Автор: 

ветерани (1073) земля (1679) компенсації (700) Антитерористична операція (6637) операція Об’єднаних сил (6725) Лапутіна Юлія (65)


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Топ коментарі
+11
При чем здесь ветераны второй мировой ( их единицы) и при чем здесь участники войн в других странах?
Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
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08.07.2021 02:37
+6
ну естесссно! рынок земли же открыли! теперь ветеранам моральную компенсацию за участок в виде 1000 грн., а сам участочек с молотка. гениально!!!
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08.07.2021 07:34
+5
Агитпроп закрыт! Закон о продаже земли вступил в силу. Лучше продать чем разбрасываться народным добром направо-налево. Нужно наполнять кубышку к очередным выборам. Гречку нужно за какие-то шиши покупать для народа?
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08.07.2021 01:49
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Они вспомнили про земельные участки, которые им пообещал Порошенко.
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08.07.2021 01:47 Відповісти
Агитпроп закрыт! Закон о продаже земли вступил в силу. Лучше продать чем разбрасываться народным добром направо-налево. Нужно наполнять кубышку к очередным выборам. Гречку нужно за какие-то шиши покупать для народа?
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08.07.2021 01:49 Відповісти
Всі громадяни України мають право на землю.
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08.07.2021 01:50 Відповісти
При чем здесь ветераны второй мировой ( их единицы) и при чем здесь участники войн в других странах?
Закон касался ТОЛЬКО участников АТО--- их всего 300 тысяч---какие миллионы гектаров????
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08.07.2021 02:37 Відповісти
Тоже обратила внимание на это несоответствие
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08.07.2021 07:31 Відповісти
Могли журналисты переврать
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08.07.2021 07:32 Відповісти
Це не відповідність. Це маніпуляція (брехня). Саме на цьому побудована вся пліснява влада. На маніпуляції.
Згадайте передвибочу обісцянку знизити тарифи.
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08.07.2021 09:46 Відповісти
на 2 га не имеют право
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08.07.2021 04:56 Відповісти
В первоочередном варианте не имеют права. Как всем- да.
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08.07.2021 04:58 Відповісти
Не путай ветарана війни і ветерана військової служби(95% кабінетні)
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08.07.2021 07:39 Відповісти
Да, АТО= Война Об этом было вынесено решение ВР и закреплено законодательно, На этом основании у всех АТОшников есть удостоверение Участника боевых действий !
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08.07.2021 10:07 Відповісти
Многие за полтора года мобилизации в период боевых действий претерпели больше, чем те, у кого 25 календарей в спокойное время. Есть ветеран военной службы за долгую службу, есть ветеран войны за участие в боевых действиях.
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08.07.2021 08:50 Відповісти
Дебил, открой закон о социальной защите ВЕТЕРАНОВ войны !!! И ЧИТАЙ ! Там все написано !
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08.07.2021 10:11 Відповісти
ЗеСкотство
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08.07.2021 07:05 Відповісти
ну естесссно! рынок земли же открыли! теперь ветеранам моральную компенсацию за участок в виде 1000 грн., а сам участочек с молотка. гениально!!!
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08.07.2021 07:34 Відповісти
Мутят зелёные 😀😀😀
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08.07.2021 07:38 Відповісти
Насколько помню - каждый украинец имеет право на землю - 10 соток. Сколько человек им воспользовались ? Кому то может вообще не нужна.
В сёлах - 25 соток приусадебная территория, огород, и т д
Вот интресно - а рождённые за 30 лет независимости имеют право на бесплатную приватизацию земли ? Короче с законами - лажа
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08.07.2021 07:37 Відповісти
ну так землю ж можно продать , нашо им земля
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08.07.2021 08:05 Відповісти
Думаю остановятся на почетных грамотах.
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08.07.2021 09:05 Відповісти
...учасники війн на території інших держав.. Джерело: https://censor.net/ua/n3275794
це часом не про учасників окупаційної війни срср проти Республіки Афганістан?
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08.07.2021 10:23 Відповісти
Морально согласен на убд у миротворцев сейчас,на взрывотехников сейчас...
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08.07.2021 12:38 Відповісти
Государство гарантировало ветеранам АТО первоочередное получение земельних участков, министерство должно заниматься механизмом реализации права ветеранов, а там они уже сами решат заниматься садоводством или здать в аренду. Украина вьістаяла - с ветеранами нужно расплатиться
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08.07.2021 23:29 Відповісти
 
 