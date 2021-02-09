Єдиний реєстр ветеранів запустять до Дня Незалежності, - Лапутіна

Міністерство у справах ветеранів планує запустити в кінці серпня Єдиний реєстр ветеранів.

Про це повідомила глава міністерства Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Єдиний реєстр ветеранів – це пріоритет нашого міністерства. Я планую, щоб до Дня Незалежності він запрацював. Я хочу, щоб він відкрився не швидше, а якісніше", – розповіла Лапутіна.

Окрім цього, за її словами, наразі понад п'ять тисяч ветеранів перебувають у черзі на отримання квартир.

"Якщо ми будемо видавати, як це робили раніше, то ми за багато років не встигнемо задовольнити потреби всіх ветеранів. Нам потрібно переглядати підходи щодо житла. Робити їх гнучкими, щоб запрацювали іпотечні проєкти. Щоб ми відійшли від простого принципу будування нового житла і залучили набагато більше державних і недержавних інституцій", – розповіла Лапутіна.

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Раніше про створення реєстру повідомляла ексміністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. За її словами, там мали б вести перелік ветеранів для вивчення потреб кожного ветерана.