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Єдиний реєстр ветеранів запустять до Дня Незалежності, - Лапутіна

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Єдиний реєстр ветеранів запустять до Дня Незалежності, - Лапутіна

Міністерство у справах ветеранів планує запустити в кінці серпня Єдиний реєстр ветеранів.

Про це повідомила глава міністерства Юлія Лапутіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Єдиний реєстр ветеранів – це пріоритет нашого міністерства. Я планую, щоб до Дня Незалежності він запрацював. Я хочу, щоб він відкрився не швидше, а якісніше", – розповіла Лапутіна.

Окрім цього, за її словами, наразі понад п'ять тисяч ветеранів перебувають у черзі на отримання квартир.

"Якщо ми будемо видавати, як це робили раніше, то ми за багато років не встигнемо задовольнити потреби всіх ветеранів. Нам потрібно переглядати підходи щодо житла. Робити їх гнучкими, щоб запрацювали іпотечні проєкти. Щоб ми відійшли від простого принципу будування нового житла і залучили набагато більше державних і недержавних інституцій", – розповіла Лапутіна.

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Раніше про створення реєстру повідомляла ексміністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. За її словами, там мали б вести перелік ветеранів для вивчення потреб кожного ветерана.

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Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости - (Ла)путина...
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09.02.2021 17:21 Відповісти
Посмотри сначала послужной список Лапутиной, а потом уже будешь острить, И(у)род.
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09.02.2021 17:29 Відповісти
Реєстр для чого?? Щоб знали відразу куди йти??
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09.02.2021 17:27 Відповісти
Надеюсь, он будет для открытого доступа - каждого, кто не служил, а имеет права - легко будет вычислить.
Кроме того, если не в реестре, а льготами пользуешься, то тут обязаны работать компетентные органы...
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09.02.2021 18:14 Відповісти
5 тисяч ветеранів на черзі за квартирами... Треба в першу чергу давати квартири сім'ям з дітьми загиблих воїнів; покаліченим і тим, хто втратив здоров'я. Решті ветеранів запропонувати іпотеку в 3% річних строком на 20 років, як у ЄС.
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09.02.2021 18:19 Відповісти
Мабуть по заявці фсб!😆
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09.02.2021 18:29 Відповісти
Ветеранов,это хорошо.А вот ТУРИСТАМИ нужно заняться. И все кто не был в в непосредственных боестолкновениях( 3,33-я линии, менты,прокуроры,военкомы и туристы из всяких Главков), должны лишиться этого почетного звания УБД!
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10.02.2021 00:11 Відповісти
 
 