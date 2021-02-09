Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина

Министерство по делам ветеранов планирует запустить в конце августа Единый реестр ветеранов.

Об этом сообщила глава министерства Юлия Лапутина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Единый реестр ветеранов - это приоритет нашего министерства. Я планирую, чтобы ко Дню Независимости он заработал. Я хочу, чтобы он открылся не быстрее, а качественнее", - рассказала Лапутина.

Кроме этого, по ее словам, сейчас более пяти тысяч ветеранов стоят в очереди на получение квартир.

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"Если мы будем выдавать, как это делали раньше, то мы за многие годы не успеем удовлетворить потребности всех ветеранов. Нам нужно пересматривать подходы по жилью. Делать их гибкими, чтобы заработали ипотечные проекты. Чтобы мы отошли от простого принципа построения нового жилья и привлекли гораздо больше государственных и негосударственных институтов", - считает Лапутина.

Ранее о создании реестра сообщала экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда. По ее словам, он необходим, чтобы изучить потребности ветеранов.

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