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Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина

Новости Цензор.НЕТ Общество

Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости, - Лапутина

Министерство по делам ветеранов планирует запустить в конце августа Единый реестр ветеранов.

Об этом сообщила глава министерства Юлия Лапутина, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Единый реестр ветеранов - это приоритет нашего министерства. Я планирую, чтобы ко Дню Независимости он заработал. Я хочу, чтобы он открылся не быстрее, а качественнее", - рассказала Лапутина.

Кроме этого, по ее словам, сейчас более пяти тысяч ветеранов стоят в очереди на получение квартир.

Читайте на Цензор.НЕТ: Министр по делам ветеранов Лапутина: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск. ВИДЕО

"Если мы будем выдавать, как это делали раньше, то мы за многие годы не успеем удовлетворить потребности всех ветеранов. Нам нужно пересматривать подходы по жилью. Делать их гибкими, чтобы заработали ипотечные проекты. Чтобы мы отошли от простого принципа построения нового жилья и привлекли гораздо больше государственных и негосударственных институтов", - считает Лапутина.

Ранее о создании реестра сообщала экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда. По ее словам, он необходим, чтобы изучить потребности ветеранов.

Также на Цензор.НЕТ: В психологической помощи нуждаются не только те, кто участвовал в боевых действиях, а вообще военные, - министр по делам ветеранов Лапутина

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Единый реестр ветеранов запустят ко Дню Независимости - (Ла)путина...
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09.02.2021 17:21 Ответить
Посмотри сначала послужной список Лапутиной, а потом уже будешь острить, И(у)род.
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09.02.2021 17:29 Ответить
Реєстр для чого?? Щоб знали відразу куди йти??
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09.02.2021 17:27 Ответить
Надеюсь, он будет для открытого доступа - каждого, кто не служил, а имеет права - легко будет вычислить.
Кроме того, если не в реестре, а льготами пользуешься, то тут обязаны работать компетентные органы...
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09.02.2021 18:14 Ответить
5 тисяч ветеранів на черзі за квартирами... Треба в першу чергу давати квартири сім'ям з дітьми загиблих воїнів; покаліченим і тим, хто втратив здоров'я. Решті ветеранів запропонувати іпотеку в 3% річних строком на 20 років, як у ЄС.
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09.02.2021 18:19 Ответить
Мабуть по заявці фсб!😆
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09.02.2021 18:29 Ответить
Ветеранов,это хорошо.А вот ТУРИСТАМИ нужно заняться. И все кто не был в в непосредственных боестолкновениях( 3,33-я линии, менты,прокуроры,военкомы и туристы из всяких Главков), должны лишиться этого почетного звания УБД!
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10.02.2021 00:11 Ответить
 
 