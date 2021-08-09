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Новости Агрессия России против Украины
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Уже более 700 добровольцев получили статус УБД, - Лапутина

Уже более 700 добровольцев получили статус УБД, - Лапутина

В Украине, по состоянию на сегодня, выдали более 700 удостоверений участникам добровольческих батальонов первой волны, 2014-15 годов. Сейчас процесс выдачи идет по плану.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Слава богу, принят закон о предоставлении статуса участников боевых действий добровольцам, и мы уже более 700 удостоверений выдали. При министерстве есть соответствующая комиссия, процесс идет планомерно", - сказала она.

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Министр добавила, что недавно была в Авдеевке, где вручала удостоверения участникам "Правого сектора".

"Их вклад на первых этапах войны трудно переоценить, я сама многих из них видела в 2014 году и была с ними в одних боевых ситуациях. И наконец на восьмом году войны они получили положенный им статус", - добавила Лапутина.

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ветераны (1106) добровольцы (1155) УБД (125) Министерство по делам ветеранов (232) Лапутина (52)


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всем добровольцам выдать оружие пожизненно
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09.08.2021 12:10 Ответить
Цікаво ,скількі серед них гнид ,тилових щурів ???)))
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09.08.2021 12:23 Ответить
700 УБД. А пусть посчитают сколько ментов туда примазалось, прокуроров и судей. У пожарников есть очередь на поездку за УБД.
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09.08.2021 13:11 Ответить
 
 