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Уже понад 700 добровольців отримали статус УБД, - Лапутіна

Уже понад 700 добровольців отримали статус УБД, - Лапутіна

В Україні, станом на сьогодні, видали понад 700 посвідчень учасникам добровольчих батальйонів першої хвилі, 2014-15 років. Зараз процес видачі йде за планом.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Слава богу, прийнятий закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям, і ми вже понад 700 посвідчень видали. При міністерстві є відповідна комісія, процес іде планомірно", - сказала вона.

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Міністр додала, що недавно була в Авдіївці, де вручала посвідчення учасникам "Правого сектора".

"Їхній внесок на перших етапах війни важко переоцінити, я сама багатьох із них бачила в 2014 році і була з ними в одних бойових ситуаціях. І нарешті на восьмому році війни вони отримали статус, на який вони заслуговують", - додала Лапутіна.

ветерани (1068) добровольці (907) УБД (132) Міністерство у справах ветеранів (304) Лапутіна (65)


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всем добровольцам выдать оружие пожизненно
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09.08.2021 12:10 Відповісти
Цікаво ,скількі серед них гнид ,тилових щурів ???)))
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09.08.2021 12:23 Відповісти
700 УБД. А пусть посчитают сколько ментов туда примазалось, прокуроров и судей. У пожарников есть очередь на поездку за УБД.
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09.08.2021 13:11 Відповісти
 
 