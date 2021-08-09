Уже понад 700 добровольців отримали статус УБД, - Лапутіна

В Україні, станом на сьогодні, видали понад 700 посвідчень учасникам добровольчих батальйонів першої хвилі, 2014-15 років. Зараз процес видачі йде за планом.

Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Слава богу, прийнятий закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям, і ми вже понад 700 посвідчень видали. При міністерстві є відповідна комісія, процес іде планомірно", - сказала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я більше не можу їх переслідувати. У мене втрати 52 людини "200-х" і "300-х", - річниця успішного бою українських добровольців проти армії РФ біля грузинського села Шрома в 1993 році. ВIДЕО

Міністр додала, що недавно була в Авдіївці, де вручала посвідчення учасникам "Правого сектора".

"Їхній внесок на перших етапах війни важко переоцінити, я сама багатьох із них бачила в 2014 році і була з ними в одних бойових ситуаціях. І нарешті на восьмому році війни вони отримали статус, на який вони заслуговують", - додала Лапутіна.