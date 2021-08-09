Уже понад 700 добровольців отримали статус УБД, - Лапутіна
В Україні, станом на сьогодні, видали понад 700 посвідчень учасникам добровольчих батальйонів першої хвилі, 2014-15 років. Зараз процес видачі йде за планом.
Про це повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Слава богу, прийнятий закон про надання статусу учасників бойових дій добровольцям, і ми вже понад 700 посвідчень видали. При міністерстві є відповідна комісія, процес іде планомірно", - сказала вона.
Міністр додала, що недавно була в Авдіївці, де вручала посвідчення учасникам "Правого сектора".
"Їхній внесок на перших етапах війни важко переоцінити, я сама багатьох із них бачила в 2014 році і була з ними в одних бойових ситуаціях. І нарешті на восьмому році війни вони отримали статус, на який вони заслуговують", - додала Лапутіна.
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