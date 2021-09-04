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5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У Києві в неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Дороги буде перекрито з 7:00 до 18:00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.

Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенській;

- Генерала Наумова;

- Робітничій;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

-  на автошляху Р30 (Новоірпінській  трасі).

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути.

5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція 01
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Топ коментарі
+6
А Бубочка будет на своем велике?
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04.09.2021 18:52
+5
Зюзяндрій із велокортежем охорони поїде на роботу?
Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
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04.09.2021 18:59
+2
Буба-лісапєдіст повертаєцця?)
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04.09.2021 19:12
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А Бубочка будет на своем велике?
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04.09.2021 18:52 Відповісти
он на том , на чем играл на рояле
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04.09.2021 19:04 Відповісти
велоспорт в Україні знаходиться в жалюгідному стані, я ще дивуюсь як ще в трековому велоспорті на ОІ Токіо срібна медаль, скоріше виняток, в шосейному взагалі триндець. Один тільки Марк Падун на Вуельті і то тільки один. Нема велошкіл, доріжок, Кличко з зеленою жабою тільки для понтів
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04.09.2021 18:57 Відповісти
Місць для тренувань нема, культури у водіїв - теж. Всі пам.ятаємо, як збили дітей на тренуванні під Броварами.
https://tsn.ua/ru/********/postradavshih-v-dtp-vozle-brovarov-trenera-i-detey-velosipedistov-perevezli-v-kiev-703380.html
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04.09.2021 20:47 Відповісти
Зюзяндрій із велокортежем охорони поїде на роботу?
Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
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04.09.2021 18:59 Відповісти
Число марафонов зашкалило.
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04.09.2021 19:04 Відповісти
Буба-лісапєдіст повертаєцця?)
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04.09.2021 19:12 Відповісти
Уже перекрыли. В 18:30. Вся набережная сплошная пробка
Почему нельзя было это сделать ночью - ХЗ.
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04.09.2021 19:42 Відповісти
Открыть за семь лет хоть одну станцию метро - ума не хватает.
А перекрывать каждые выходные дороги - это пожалуйста.
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04.09.2021 20:33 Відповісти
Следующий марафон будет электро-самокатный.
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05.09.2021 02:59 Відповісти
 
 