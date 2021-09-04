5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція

У Києві в неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.

Дороги буде перекрито з 7:00 до 18:00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.

Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:

- Академіка Кржижановського;

- Василя Степанченка;

- Коростенській;

- Генерала Наумова;

- Робітничій;

- на бульварі Академіка Вернадського;

- на ділянках прилеглих вулиць;

- на автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути.