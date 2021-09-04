5 вересня у Києві перекриють декілька вулиць через веломарафон, - Нацполіція
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У Києві в неділю, 5 вересня, перекриють кілька вулиць. Причина перекриття доріг - масовий захід велосипедистів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції України.
Дороги буде перекрито з 7:00 до 18:00. У цей час у столиці відбудеться веломарафон.
Рух для автомобілів буде обмежено на таких вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенській;
- Генерала Наумова;
- Робітничій;
- на бульварі Академіка Вернадського;
- на ділянках прилеглих вулиць;
- на автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових обмежень і обрати інші маршрути.
Топ коментарі
+6 Люцифер
показати весь коментар04.09.2021 18:52
+5 Welt Schmerz
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+2 marusia klimova
показати весь коментар04.09.2021 19:12
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Будь ласка, зачекайте...
https://tsn.ua/ru/********/postradavshih-v-dtp-vozle-brovarov-trenera-i-detey-velosipedistov-perevezli-v-kiev-703380.html
Ну нарешті! Бо ми вже зачекалися!
Почему нельзя было это сделать ночью - ХЗ.
А перекрывать каждые выходные дороги - это пожалуйста.