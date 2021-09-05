Білорусь до 15 листопада спростила режим переходу через кордон для жителів Рівненщини

6 вересня на Рівненщині починається тимчасовий спрощений пропуск жителів прикордоння на територію Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Українці, які живуть у прикордонних населених пунктах області, зможуть перетинати українсько-білоруський кордон для збору диких ягід і грибів.

"Триватиме спрощений пропуск осіб на територію білоруського республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота" до 15 листопада", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники пропускатимуть людей щодня з 06:00 до 20:00 години. Українці повинні обов'язково повертатися додому в день перетину державного кордону.

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Функціонуватимуть тимчасові місця спрощеного перетину кордону:

"Познань" – для жителів населених пунктів Познань, Глинне, Обсіч, Дубно, Хмель;

"Березове" – для жителів населених пунктів Заболоття, Грабунь, Березове, Глинне, Дубно, Хмель;

"Дроздинь" – для жителів населених пунктів Старе Село, Дроздинь, Заболоття.

Громадянам для перетину кордону необхідно мати:

старше 16 років – дійсний національний паспорт громадянина України, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою; перепустки, виданої органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування в прикордонній смузі; іменної квитанції про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота";

молодше 16 років – свідоцтво про народження, довідки з сільського виконавчого комітету з вклеєною фотокарткою і підписом голови сільської ради з печаткою. Перетин кордону здійснюватиметься у супроводі законних представників або інших повнолітніх осіб за наявності нотаріально завіреного клопотання. При цьому неповнолітні громадяни до 16 років повинні мати перепустку видану органами прикордонної служби Республіки Білорусь на право перебування у прикордонній смузі, а також іменну квитанцію про оплату за відвідини республіканського ландшафтного заповідника "Ольманські болота".

Перетин державного кордону здійснюватиметься лиш в пішому порядку або на велосипедах. Пропуск осіб по паспортному документу у форматі ID-картки здійснюватись не буде.