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Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков обурився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що "Північний потік - 2" загрожує безпеці Європи.

Про це Пєсков заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

"Зеленський говорить, що" Північний потік - 2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс", - обурився Пєсков.

Він запевняє, що російський газопровід нібито є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи.

Читайте також: Путін готовий зустрічатися із Зеленським, але питання Криму не може бути на порядку денному, - Пєсков
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Топ коментарі
+14
У вас ******** давно газ как оружие.
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05.09.2021 15:02
+8
весь кацапстан со всеми ихними потоками ето нонсенс - так... нявкают
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05.09.2021 15:03
+2
Щодо "Сєвєрного поток" то так,, а що Зельонське це нонсенс, то точно Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс - Цензор.НЕТ 8977
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05.09.2021 15:08
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У вас ******** давно газ как оружие.
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05.09.2021 15:02 Відповісти
весь кацапстан со всеми ихними потоками ето нонсенс - так... нявкают
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05.09.2021 15:03 Відповісти
Щодо "Сєвєрного поток" то так,, а що Зельонське це нонсенс, то точно Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс - Цензор.НЕТ 8977
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05.09.2021 15:08 Відповісти
Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс./ Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" . РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков/ Есть тема и без Северного потока-2, Крыма и Донбасса. Нетаньяху предложили стать посредником в переговорах Зеленского и Путина. У Нетаньяху хорошие отношения и с Зеленским, и с Путиным. Зеленский с Путиным-Шаломовым , их общим другом Нетаньяхой соберутся, поговорят о тяжёлой еврейской доле, всплакнут и договорятся о самом для них важном: гешефте-дерибане украинской земли.
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05.09.2021 15:09 Відповісти
Ой, ой..... Ніби кацапи прагнуть забезпечити Європі сите і безхмарне життя
Прям сплять і бачать Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс - Цензор.НЕТ 7727
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05.09.2021 15:25 Відповісти
А нам хто прагне його забезпечити?
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06.09.2021 00:59 Відповісти
нонсенс - рашистский Фуйлобад в 21 веке
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05.09.2021 15:34 Відповісти
Нонсенс-это существование писькова. А существование его ботоксного пахана вообще за гранью добра и зла.
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05.09.2021 15:37 Відповісти
иди в стойло. свиньям слово не давали
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05.09.2021 15:46 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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05.09.2021 15:48 Відповісти
рашистский рейх разрушен будет
и мир вздохнёт - нацизма нет,
никто их крови не забудет -
завалим - сраный туалет !
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05.09.2021 15:54 Відповісти
Будет ли Письков новым ****** ? Вот в чем вопрос.
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05.09.2021 16:08 Відповісти
несёш как всегда всякую пургу.
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05.09.2021 16:31 Відповісти
И звiткiля Песков таких слов нахватался?Нонсенс-это вообще не русское слово куме.
-Гадаю справа була така.Песков каже своей дочцi"А повернись ти в россию"-А вона така-Папа, та це нонсенс,щоб я туди повернулась.Краще згортай справи,та приезджай сюди у Париж.
Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс - Цензор.НЕТ 5381 Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс - Цензор.НЕТ 691
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05.09.2021 19:37 Відповісти
крцорылые уже показали безопасность прикрутив краник и взвинтив цены. а без нашей гтс они вообще обнаглеют и будут опять ежегодно крутить сюжеты как они перекрывают кран перед зимой
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05.09.2021 20:47 Відповісти
 
 