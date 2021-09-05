Пєсков щодо заяви Зеленського про загрози від "Північного потоку-2": Це нонсенс
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков обурився через слова президента України Володимира Зеленського про те, що "Північний потік - 2" загрожує безпеці Європи.
Про це Пєсков заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
"Зеленський говорить, що" Північний потік - 2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс", - обурився Пєсков.
Він запевняє, що російський газопровід нібито є внеском в забезпечення енергобезпеки Європи.
Топ коментарі
+14 Fish Man
показати весь коментар05.09.2021 15:02
+8 три - пятнадцать
показати весь коментар05.09.2021 15:03
+2 Богдан Сварга
показати весь коментар05.09.2021 15:08
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Прям сплять і бачать
и мир вздохнёт - нацизма нет,
никто их крови не забудет -
завалим - сраный туалет !
-Гадаю справа була така.Песков каже своей дочцi"А повернись ти в россию"-А вона така-Папа, та це нонсенс,щоб я туди повернулась.Краще згортай справи,та приезджай сюди у Париж.