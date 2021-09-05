Песков о заявлении Зеленского об угрозах от "Северного потока-2": Это нонсенс
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что "Северный поток - 2" угрожает безопасности Европы.
Об этом Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
"Зеленский говорит, что "Северный поток - 2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс", - возмутился Песков.
Он уверяет, что российский газопровод якобы является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы.
Топ комментарии
+14 Fish Man
показать весь комментарий05.09.2021 15:02
+8 три - пятнадцать
показать весь комментарий05.09.2021 15:03
+2 Богдан Сварга
показать весь комментарий05.09.2021 15:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Прям сплять і бачать
и мир вздохнёт - нацизма нет,
никто их крови не забудет -
завалим - сраный туалет !
-Гадаю справа була така.Песков каже своей дочцi"А повернись ти в россию"-А вона така-Папа, та це нонсенс,щоб я туди повернулась.Краще згортай справи,та приезджай сюди у Париж.