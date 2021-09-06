В ізраїльських інвесткомпаніях заявляють про стрибок зацікавленості будівельними об'єктами Києва

Експерти констатують, що ринок будівництва житлової нерухомості Києва почав залучати іноземних інвесторів, зокрема з Ізраїлю. Частка іноземних інвесторів, в проєктах таких будівельних компаній, як "Really Building", досягає 30%.

Про це заявив власник і генеральний директор ізраїльської інвестиційної компанії "Simple Investment Ltd", що супроводжує угоди іноземних інвесторів на ринку нерухомості, адвокат Ігор Йоффе, пише reallybuilding.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Все почалося з того, що ми помітили потребу ізраїльських інвесторів знаходити нові країни для інвестиційних проєктів. Тому що в Ізраїлі останні 14-15 років ціни піднялися більш ніж на 100%. Відповідно, інвестиція в Ізраїль стала менш вигідна", – заявив І. Йоффе.

За його словами, інвестиції в житловий фонд Ізраїлю, як правило, приносять пасивний дохід в діапазоні від 2,3% до 2,7% річних. Відповідно, ізраїльські інвестори почали вивчати ринки Європи, Америки, Канади та інших країн світу, де прибутковість вище. Атрактивність України в цьому плані була обумовлена ​​привабливістю з інвестиційної точки зору (адже прибутковість в аналогічних інвестиціях в Україні набагато вище), а також, зручним місцем розташування – інвестори протягом декількох годин можуть самі прилетіти до Києва і проконтролювати хід будівництва. Зараз в Україні для ізраїльтян надається повний комплекс послуг, пов’язаний з інвестиціями. Це повний супровід при угоді від юридичної і фінансової частини, контролю будівництва і аж до реалізації ремонтів, а також управління об’єктом після введення будинку в експлуатацію та пошуку орендарів.

"Ізраїльські інвестори можуть не виходячи з дому, з одного боку – отримати повну інформацію і повний комплекс послуг, а з іншого боку – можуть в будь-який момент, коли їм зручно, прилетіти в Україну і також подивитися на свою інвестицію", – підкреслив І. Йоффе.

Він додав, що ізраїльські інвестори активно вкладають лише в ті проєкти, де бачать, що бізнес ведеться чесно і прозоро. Перед тим, як вкладати кошти в Україну аналітики довго вивчали ринок і вирішили розпочати співпрацю саме з компанією "Really Building". Вона стала однією з перших, які налагодили активну роботу з іноземними інвесторами, і викликала у іноземців високий рівень довіри. На даний момент "Really Building" вже має кілька об’єктів, де частка іноземних інвесторів становить майже третину. "Якщо ми говоримо про найбільш максимальний об’єкт … я думаю, що це в районі 30%. Всі задоволені!" – сказав І. Йоффе.

У свою чергу комерційний директор компанії "Really Bulding" Анна Мурашенко зазначила, що прихід на ринок іноземних інвесторів - це хороша тенденція для всієї галузі. За її словами, іноземний інвестор - це найбільш скрупульозний інвестор і те, що в галузь вкладаються не тільки українці, а й іноземці, яким відкриті можливості в усьому світу, показує про підвищення довіри до України з боку міжнародного співтовариства.

А. Мурашенко зазначила, що інтерес ізраїльських інвесторів до української нерухомості буде продовжувати рости. Цьому свідчить і те, що на території Ізраїлю вже проходять спеціалізовані інвестиційні заходи присвячені ринку нерухомості України. Так, 26 жовтня в Тель-Авіві пройде Перша Бізнес-презентація нерухомості в Україні для ізраїльських інвесторів, організована Global Israeli Initiative спільно з UkraineInvest і Посольством України в Державі Ізраїль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, неодноразово називав збільшення обсягу іноземних інвестицій пріоритетом для країни. У лютому поточного року В. Зеленський підписав закон про "Інвестиційних нянь", який надає іноземним інвесторам захист при вкладанні значних коштів в Україну.