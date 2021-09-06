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Зеленський (17406) Ізраїль (1227) інвестиції (543) Київ (13828) будівництво (759) інвестняня (16)

В ізраїльських інвесткомпаніях заявляють про стрибок зацікавленості будівельними об'єктами Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

В ізраїльських інвесткомпаніях заявляють про стрибок зацікавленості будівельними об'єктами Києва

Експерти констатують, що ринок будівництва житлової нерухомості Києва почав залучати іноземних інвесторів, зокрема з Ізраїлю. Частка іноземних інвесторів, в проєктах таких будівельних компаній, як "Really Building", досягає 30%.

Про це заявив власник і генеральний директор ізраїльської інвестиційної компанії "Simple Investment Ltd", що супроводжує угоди іноземних інвесторів на ринку нерухомості, адвокат Ігор Йоффе, пише reallybuilding.com.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Все почалося з того, що ми помітили потребу ізраїльських інвесторів знаходити нові країни для інвестиційних проєктів. Тому що в Ізраїлі останні 14-15 років ціни піднялися більш ніж на 100%. Відповідно, інвестиція в Ізраїль стала менш вигідна", – заявив І. Йоффе.

За його словами, інвестиції в житловий фонд Ізраїлю, як правило, приносять пасивний дохід в діапазоні від 2,3% до 2,7% річних. Відповідно, ізраїльські інвестори почали вивчати ринки Європи, Америки, Канади та інших країн світу, де прибутковість вище. Атрактивність України в цьому плані була обумовлена ​​привабливістю з інвестиційної точки зору (адже прибутковість в аналогічних інвестиціях в Україні набагато вище), а також, зручним місцем розташування – інвестори протягом декількох годин можуть самі прилетіти до Києва і проконтролювати хід будівництва. Зараз в Україні для ізраїльтян надається повний комплекс послуг, пов’язаний з інвестиціями. Це повний супровід при угоді від юридичної і фінансової частини, контролю будівництва і аж до реалізації ремонтів, а також управління об’єктом після введення будинку в експлуатацію та пошуку орендарів.

"Ізраїльські інвестори можуть не виходячи з дому, з одного боку – отримати повну інформацію і повний комплекс послуг, а з іншого боку – можуть в будь-який момент, коли їм зручно, прилетіти в Україну і також подивитися на свою інвестицію", – підкреслив І. Йоффе.

Він додав, що ізраїльські інвестори активно вкладають лише в ті проєкти, де бачать, що бізнес ведеться чесно і прозоро. Перед тим, як вкладати кошти в Україну аналітики довго вивчали ринок і вирішили розпочати співпрацю саме з компанією "Really Building". Вона стала однією з перших, які налагодили активну роботу з іноземними інвесторами, і викликала у іноземців високий рівень довіри. На даний момент "Really Building" вже має кілька об’єктів, де частка іноземних інвесторів становить майже третину. "Якщо ми говоримо про найбільш максимальний об’єкт … я думаю, що це в районі 30%. Всі задоволені!" – сказав І. Йоффе.

У свою чергу комерційний директор компанії "Really Bulding" Анна Мурашенко зазначила, що прихід на ринок іноземних інвесторів - це хороша тенденція для всієї галузі. За її словами, іноземний інвестор - це найбільш скрупульозний інвестор і те, що в галузь вкладаються не тільки українці, а й іноземці, яким відкриті можливості в усьому світу, показує про підвищення довіри до України з боку міжнародного співтовариства.

А. Мурашенко зазначила, що інтерес ізраїльських інвесторів до української нерухомості буде продовжувати рости. Цьому свідчить і те, що на території Ізраїлю вже проходять спеціалізовані інвестиційні заходи присвячені ринку нерухомості України. Так, 26 жовтня в Тель-Авіві пройде Перша Бізнес-презентація нерухомості в Україні для ізраїльських інвесторів, організована Global Israeli Initiative спільно з UkraineInvest і Посольством України в Державі Ізраїль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський, неодноразово називав збільшення обсягу іноземних інвестицій пріоритетом для країни. У лютому поточного року В. Зеленський підписав закон про "Інвестиційних нянь", який надає іноземним інвесторам захист при вкладанні значних коштів в Україну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
И их таки не пугают инвест-няни? В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева - Цензор.НЕТ 343
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06.09.2021 13:33
+3
Нам не нужны инвесторы в строительство жилья,ТРЦ, банковский и финансовый сектор. У нас самих подобных "спрытников", уничтожающих все парки и превращающих города в Шанхай 19-го века пруд пруди.Экспортировать можем. А вот настоящмй инвестор, желающий построить сх и пром предприятия глубокой переработки не идет, сколько бы Зеленский не зазывал. И все знают почему инвестор обходит Украину пятой дорогой.
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06.09.2021 13:46
+1
Израильтяне с 17 года скупают квартиры в новостройках Киева! Элитных которые 100% достроят!
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06.09.2021 13:36
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И их таки не пугают инвест-няни? В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева - Цензор.НЕТ 343
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06.09.2021 13:33 Відповісти
Кличко за хороший откат отнянчит строительство даже на месте Софии, а крайним назначит Ткаченко.
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06.09.2021 13:37 Відповісти
То це Кличко змусив Ткаченка побудуватись на Трухановім острові?
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06.09.2021 13:58 Відповісти
Дядя, тому дому больше лет, чет Ткаченко и Кличко вместе взятым.
Пишы про свой хутор в горах, это тебе ближе.
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06.09.2021 14:12 Відповісти
В ізраїльських інвесткомпаніях заявляють про стрибок зацікавленості будівельними об'єктами Києва - Цензор.НЕТ 6116

Типова будівля радянських часів))) пиши ще
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06.09.2021 15:30 Відповісти
Израильтяне с 17 года скупают квартиры в новостройках Киева! Элитных которые 100% достроят!
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06.09.2021 13:36 Відповісти
ага, живой пример - дом монстр на Нижнем Валу от нелли пателли. все скуплено под аппартаменты обрезанными под сдачу своим-же согражданам...но вот незадача - мер упрямый попался и даже сопля зеленая ничего не может с ним сделать)
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06.09.2021 14:02 Відповісти
Средняя плотность населения в Украине- 75,4 чел. на 1 км² ,плотность населения Китая 138 человек на 1 кв.км, в Тель-Авивском округе Израиля 8 000 чел./км². Закон Фика: скорость диффузии вещества пропорциональна градиенту плотности вещества. Диффузии не избежать.
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06.09.2021 13:44 Відповісти
Нам не нужны инвесторы в строительство жилья,ТРЦ, банковский и финансовый сектор. У нас самих подобных "спрытников", уничтожающих все парки и превращающих города в Шанхай 19-го века пруд пруди.Экспортировать можем. А вот настоящмй инвестор, желающий построить сх и пром предприятия глубокой переработки не идет, сколько бы Зеленский не зазывал. И все знают почему инвестор обходит Украину пятой дорогой.
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06.09.2021 13:46 Відповісти
заинтересованность израильтянами в украинской недвижимости будет расти и дальше. -В идеале для израильтян Украина - Палестина №2.
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06.09.2021 13:54 Відповісти
Для них это "Небесный Иерусалим" .Читайте про "Небесный Иерусалим" и вы все поймете...
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06.09.2021 14:04 Відповісти
Я слежу слежу за рынком квартир в центре - вторичка в элитных царских и сталинских домах. Не знаю насчет элитного новостроя но на элитную вторичку цены падают - люди сливают квартипы которые держали и может быть сдавали. Похоже что-то знают
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06.09.2021 13:56 Відповісти
нет смысла держать это жилье для сдачи внаем
Сдать тяжело, так как мало платежеспособных и профит небольшой в отношении к цене собственности. Да и состояние этого жилья-все инженерные службы- давно не самое лучшее и дорого обходится в содержании.
Лучше иметь десять убитых однокомнатных квартир, их легко сдать и заработок на этом много больше.
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06.09.2021 16:47 Відповісти
На жилянской , возле олимпийского , целый квартал выкуплен евреями из рыгоаналов. Оренда золотая . Но они почему-то живут в США. В Украину не спешат.
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06.09.2021 14:39 Відповісти
А дороги, школы и детсады ети *инвесторы* не хотят нам построить? Ато застроили многоетажками все что можно и нельзя, а в школах в три смены учатся и по 40 детей в классе. В детсад вообще по записи еще с зачатия нужно записываться или хорошие деньги платить заведующей чтобы нашли местечко.
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06.09.2021 14:39 Відповісти
что закажете- то и построят.
Только платите
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06.09.2021 16:41 Відповісти
Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка. Пока единственным вариантом является предложение Гетьманцева подразумевающее скрытое повышение налогообложения путем добровольной налоговой фискализации. Другого пути просто нет ибо все внешние вливания, как и в этом году уйдут в коррупционную яму дорожного строительства. ‎
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06.09.2021 15:02 Відповісти
 
 