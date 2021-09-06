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Зеленский (16511) Израиль (1758) инвестиции (1140) Киев (24531) строительство (1946) инвестняня (14)

В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева

Эксперты констатируют, что рынок строительства жилой недвижимости Киева начал привлекать иностранных инвесторов, в частности из Израиля. Доля иностранных инвесторов, в проектах таких строительных компаний, как "Really Building", достигает 30%.

Об этом заявил собственник и генеральный директор израильской инвестиционной компании "Simple Investment Ltd", сопровождающей сделки иностранных инвесторов на рынке недвижимости, адвокат Игорь Йоффе, пишет reallybuilding.com.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Все началось с того, что мы заметили потребность израильских инвесторов находить новые страны для проектов инвестиций. Потому что в Израиле последние 14-15 лет цены поднялись более чем на 100%. Соответственно инвестиция в Израиль стала менее выгодная", - заявил И.Йоффе.

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По его словам, инвестиции в жилой фонд Израиля, как правило, приносят пассивный доход в диапазоне от 2,3% до 2,7% годовых. Соответственно израильские инвесторы начали изучать рынки Европы, Америки, Канады и других стран мира, где доходность выше. Аттрактивность Украины была обусловлена привлекательностью с инвестиционной точки зрения, а также удобным месторасположением – инвесторы в течении нескольких часов могут сами прилететь в Киев и проконтролировать ход строительства. Сейчас, по его словам, в Украине для израильтян предоставляется весь комплекс услуг, связанный с инвестициями. Это полное сопровождение при сделке от юридической и финансовой части, контроля строительства и вплоть до реализации ремонтов, а также управления объектом после ввода дома в эксплуатацию и поиска арендаторов.

"Израильские инвестора могут не выходя из дома, с одной стороны – получить полную информацию и полный комплекс услуг, а с другой стороны – могут в любой момент, когда им удобно прилететь в Украину и также посмотреть на свою инвестицию", - подчеркнул И. Йоффе.

Он добавил, что израильские инвесторы активно вкладывают лишь в те проекты, где видят, что бизнес ведется честно и прозрачно. Перед тем, как вкладывать средства в Украину аналитики долго изучали рынок. "Really Building", как отметил И.Йоффе, стала одной из первых, наладивших активную работу с иностранными инвесторами и вызвавшей у иностранцев доверия. На данный момент "Really Building" уже имеет несколько объектов, где доля иностранных инвесторов достигает практически трети. "Если мы говорим о самом максимально объекте… я думаю, что это в районе 30%. Все довольны!", - сказал И. Йоффе.

В свою очередь коммерческий директор компании "Really Bulding" Анна Мурашенко отметила, что приход на рынок иностранных инвесторов – это хорошая тенденция для всей отрасли. По ее словам, иностранный инвестор – это самый скрупулезный инвестор и то, что в отрасль вкладываются не только украинцы, а и иностранцы, которым открыты возможности во всем мира, показывает о повышении доверия к Украине со стороны международного сообщества.

А. Мурашенко отметила, что заинтересованность израильтянами в украинской недвижимости будет расти и дальше. Так 26 октября в Тель-Авиве пройдет Первая Бизнес-презентация недвижимости в Украине для израильских инвесторов, организованная Global Israeli Initiative совместно с UkraineInvest и Посольством Украины в Государстве Израиль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский, неоднократно называл увеличение объема иностранных инвестиций приоритетом для страны. В феврале текущего года В. Зеленский подписал закон об "Инвестиционных нянях", который предоставляет иностранным инвесторам защиту при вкладывании значительных средств в Украину.
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Топ комментарии
+4
И их таки не пугают инвест-няни? В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева - Цензор.НЕТ 343
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06.09.2021 13:33
+3
Нам не нужны инвесторы в строительство жилья,ТРЦ, банковский и финансовый сектор. У нас самих подобных "спрытников", уничтожающих все парки и превращающих города в Шанхай 19-го века пруд пруди.Экспортировать можем. А вот настоящмй инвестор, желающий построить сх и пром предприятия глубокой переработки не идет, сколько бы Зеленский не зазывал. И все знают почему инвестор обходит Украину пятой дорогой.
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06.09.2021 13:46
+1
Израильтяне с 17 года скупают квартиры в новостройках Киева! Элитных которые 100% достроят!
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06.09.2021 13:36
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И их таки не пугают инвест-няни? В израильских инвесткомпаниях заявляют о скачке заинтересованности строительными объектами Киева - Цензор.НЕТ 343
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06.09.2021 13:33 Ответить
Кличко за хороший откат отнянчит строительство даже на месте Софии, а крайним назначит Ткаченко.
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06.09.2021 13:37 Ответить
То це Кличко змусив Ткаченка побудуватись на Трухановім острові?
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06.09.2021 13:58 Ответить
Дядя, тому дому больше лет, чет Ткаченко и Кличко вместе взятым.
Пишы про свой хутор в горах, это тебе ближе.
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06.09.2021 14:12 Ответить
В ізраїльських інвесткомпаніях заявляють про стрибок зацікавленості будівельними об'єктами Києва - Цензор.НЕТ 6116

Типова будівля радянських часів))) пиши ще
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06.09.2021 15:30 Ответить
Израильтяне с 17 года скупают квартиры в новостройках Киева! Элитных которые 100% достроят!
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06.09.2021 13:36 Ответить
ага, живой пример - дом монстр на Нижнем Валу от нелли пателли. все скуплено под аппартаменты обрезанными под сдачу своим-же согражданам...но вот незадача - мер упрямый попался и даже сопля зеленая ничего не может с ним сделать)
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06.09.2021 14:02 Ответить
Средняя плотность населения в Украине- 75,4 чел. на 1 км² ,плотность населения Китая 138 человек на 1 кв.км, в Тель-Авивском округе Израиля 8 000 чел./км². Закон Фика: скорость диффузии вещества пропорциональна градиенту плотности вещества. Диффузии не избежать.
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06.09.2021 13:44 Ответить
Нам не нужны инвесторы в строительство жилья,ТРЦ, банковский и финансовый сектор. У нас самих подобных "спрытников", уничтожающих все парки и превращающих города в Шанхай 19-го века пруд пруди.Экспортировать можем. А вот настоящмй инвестор, желающий построить сх и пром предприятия глубокой переработки не идет, сколько бы Зеленский не зазывал. И все знают почему инвестор обходит Украину пятой дорогой.
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06.09.2021 13:46 Ответить
заинтересованность израильтянами в украинской недвижимости будет расти и дальше. -В идеале для израильтян Украина - Палестина №2.
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06.09.2021 13:54 Ответить
Для них это "Небесный Иерусалим" .Читайте про "Небесный Иерусалим" и вы все поймете...
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06.09.2021 14:04 Ответить
Я слежу слежу за рынком квартир в центре - вторичка в элитных царских и сталинских домах. Не знаю насчет элитного новостроя но на элитную вторичку цены падают - люди сливают квартипы которые держали и может быть сдавали. Похоже что-то знают
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06.09.2021 13:56 Ответить
нет смысла держать это жилье для сдачи внаем
Сдать тяжело, так как мало платежеспособных и профит небольшой в отношении к цене собственности. Да и состояние этого жилья-все инженерные службы- давно не самое лучшее и дорого обходится в содержании.
Лучше иметь десять убитых однокомнатных квартир, их легко сдать и заработок на этом много больше.
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06.09.2021 16:47 Ответить
На жилянской , возле олимпийского , целый квартал выкуплен евреями из рыгоаналов. Оренда золотая . Но они почему-то живут в США. В Украину не спешат.
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06.09.2021 14:39 Ответить
А дороги, школы и детсады ети *инвесторы* не хотят нам построить? Ато застроили многоетажками все что можно и нельзя, а в школах в три смены учатся и по 40 детей в классе. В детсад вообще по записи еще с зачатия нужно записываться или хорошие деньги платить заведующей чтобы нашли местечко.
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06.09.2021 14:39 Ответить
что закажете- то и построят.
Только платите
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06.09.2021 16:41 Ответить
Главной задачей нынешнего бюджетного процесса "Бюджет-2022" является поиск средств компенсации огромной, 100 миллиардной дыры в бюджете пробитой подписанным Зеленским законом о реструктуризации долгов олигархических структур газового рынка. Пока единственным вариантом является предложение Гетьманцева подразумевающее скрытое повышение налогообложения путем добровольной налоговой фискализации. Другого пути просто нет ибо все внешние вливания, как и в этом году уйдут в коррупционную яму дорожного строительства. ‎
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06.09.2021 15:02 Ответить
 
 