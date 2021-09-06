Поїздки в Польщу на роботу під загрозою вже з листопада

Проблеми з подачею документів на видачу робочих віз до Польщі можуть виникнути вже в листопаді.

Про це пише керівник інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін у колонці на порталі Коментарі, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, через затягування тендеру з вибору візового центру для польського посольства подавати документи буде просто нікуди: новий оператор не встигне підготувати необхідну технічну базу, а ДіЯ не зможе надавати послугу через закінчення довгострокового контракту.

Тендер з вибору компанії для обробки документів в Україні на візу в Польщу оголосили в грудні 2020 року, а підбили підсумки в червні 2021. Переможцем назвали польську фірму з працевлаштування Personnel Service місцевого скандального бізнесмена зі зв'язками в уряді в парі з невеликим візовим оператором TLS Contact французької групи Teleperformance, що мають контракти з сімома країнами. Підсумки конкурсу в червні оскаржили три з п'яти учасників. Розгляду йдуть вже три місяці. Національна апеляційна палата Польщі в кінці серпня постановила повернути в тендер компанію з найменшою ціною і перерахувати бали. Повторне рішення тендерної комісії очікується у вересні.

На думку експерта, при будь-якому результаті тендеру ризики ускладнень у видачі віз зберігаються. "Основних варіантів два: або простягають польську компанію далі, або віддають перемогу найдешевшому пропозицією, на якому бюджет країни виграє близько 13 млн євро. Але в обох випадках виконати умови замовника фізично неможливо. Новий партнер повинен відкрити офіси в 18 містах і найняти 500 співробітників ... За оцінкою фахівців, таке завдання вимагає по-хорошому півроку", - пише Матарикін.

На його думку, непросто буде і домовитися з нинішнім візовим оператором VFS Global.

"Очевидно, що можна продовжити контракт з нинішнім сервісом. Але хто буде укладати договір на пів року? Всі діючі офіси, швидше за все, в оренді, і ніхто не продовжить її помісячно. І навіщо VFS "рятувати" колишніх партнерів, які намагалися їх позбутися не надто етично?" - задається питанням блогер.

Експерт вважає, що українці, які планують їхати на заробітки в Польщу, повинні враховувати ситуацію, що склалася і вирішувати питання з дозволами на в'їзд до сусідньої країни заздалегідь. "Якщо хтось планує влаштовуватися на роботу в Польщу в найближчі місяці, то краще поспішити з оформленням робочих віз. Інакше є вірогідність не потрапити на заробітки з технічних причин - через проблеми з їх видачею. При нинішніх розкладах вже в листопаді нікуди буде нести документи для дозволу на в'їзд (до Польщі. - Ред.)", - вважає експерт.

Матарикін упевнений, що така ситуація з візами шкодить інтересам двох країн.

"Українці в найближчій перспективі програють. Швидко знайти заміну польському напрямку не вийде. Переговори про збільшення квоти на трудових мігрантів з іншими країнами ведуться ... Але це ще рік-два", - пише блогер.

"Польща, звичайно втратить пару відсотків ВВП. На польські заводи і ферми не приїдуть сотні тисяч кваліфікованих співробітників, але хто ж знав, що все так закрутиться. Зате ця історія може стати хорошим прикладом, як гонитва за легкими грошима здатна поставити під удар економіку цілої країни", - йдеться в матеріалі.

У Польщі працює майже 1,5 млн українців. За оцінкою експертів, українські трудові мігранти забезпечують понад 5% економіки сусідньої країни. За перше півріччя Польща видала українським громадянам понад 400 тис. Віз - майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2020 році трудові мігранти перевели з Польщі в Україну 2,5 млрд дол., тоді як МВФ - 2,1 млрд дол.