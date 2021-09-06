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Поїздки в Польщу на роботу під загрозою вже з листопада

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Поїздки в Польщу на роботу під загрозою вже з листопада

Проблеми з подачею документів на видачу робочих віз до Польщі можуть виникнути вже в листопаді.

Про це пише керівник інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін у колонці на порталі Коментарі, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, через затягування тендеру з вибору візового центру для польського посольства подавати документи буде просто нікуди: новий оператор не встигне підготувати необхідну технічну базу, а ДіЯ не зможе надавати послугу через закінчення довгострокового контракту.

Тендер з вибору компанії для обробки документів в Україні на візу в Польщу оголосили в грудні 2020 року, а підбили підсумки в червні 2021. Переможцем назвали польську фірму з працевлаштування Personnel Service місцевого скандального бізнесмена зі зв'язками в уряді в парі з невеликим візовим оператором TLS Contact французької групи Teleperformance, що мають контракти з сімома країнами. Підсумки конкурсу в червні оскаржили три з п'яти учасників. Розгляду йдуть вже три місяці. Національна апеляційна палата Польщі в кінці серпня постановила повернути в тендер компанію з найменшою ціною і перерахувати бали. Повторне рішення тендерної комісії очікується у вересні.

На думку експерта, при будь-якому результаті тендеру ризики ускладнень у видачі віз зберігаються. "Основних варіантів два: або простягають польську компанію далі, або віддають перемогу найдешевшому пропозицією, на якому бюджет країни виграє близько 13 млн євро. Але в обох випадках виконати умови замовника фізично неможливо. Новий партнер повинен відкрити офіси в 18 містах і найняти 500 співробітників ... За оцінкою фахівців, таке завдання вимагає по-хорошому півроку", - пише Матарикін.

На його думку, непросто буде і домовитися з нинішнім візовим оператором VFS Global.

"Очевидно, що можна продовжити контракт з нинішнім сервісом. Але хто буде укладати договір на пів року? Всі діючі офіси, швидше за все, в оренді, і ніхто не продовжить її помісячно. І навіщо VFS "рятувати" колишніх партнерів, які намагалися їх позбутися не надто етично?" - задається питанням блогер.

Експерт вважає, що українці, які планують їхати на заробітки в Польщу, повинні враховувати ситуацію, що склалася і вирішувати питання з дозволами на в'їзд до сусідньої країни заздалегідь. "Якщо хтось планує влаштовуватися на роботу в Польщу в найближчі місяці, то краще поспішити з оформленням робочих віз. Інакше є вірогідність не потрапити на заробітки з технічних причин - через проблеми з їх видачею. При нинішніх розкладах вже в листопаді нікуди буде нести документи для дозволу на в'їзд (до Польщі. - Ред.)", - вважає експерт.

Матарикін упевнений, що така ситуація з візами шкодить інтересам двох країн.

"Українці в найближчій перспективі програють. Швидко знайти заміну польському напрямку не вийде. Переговори про збільшення квоти на трудових мігрантів з іншими країнами ведуться ... Але це ще рік-два", - пише блогер.

"Польща, звичайно втратить пару відсотків ВВП. На польські заводи і ферми не приїдуть сотні тисяч кваліфікованих співробітників, але хто ж знав, що все так закрутиться. Зате ця історія може стати хорошим прикладом, як гонитва за легкими грошима здатна поставити під удар економіку цілої країни", - йдеться в матеріалі.

У Польщі працює майже 1,5 млн українців. За оцінкою експертів, українські трудові мігранти забезпечують понад 5% економіки сусідньої країни. За перше півріччя Польща видала українським громадянам понад 400 тис. Віз - майже на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2020 році трудові мігранти перевели з Польщі в Україну 2,5 млрд дол., тоді як МВФ - 2,1 млрд дол.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Вот так наша страна заботится о своих гражданах. Кто-то еще верит, что бесплатные вакцины это забота о здоровье граждан Украины?
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06.09.2021 14:28
+8
Ну ребятки, ждем данные обновленной статистики, что украинцы массово отказываются от поездок в "загнивающую" Польшу. Все на "Велике будівництво" едут.
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06.09.2021 14:27
+7
проблемы для граждан Украины сами по себе не возникают,их создает власть,которая должна эти проблемы решать
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06.09.2021 15:26
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Тут рыжему таракану рабой не хватает, а они визовый центр открывают.
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06.09.2021 14:26 Відповісти
Ну ребятки, ждем данные обновленной статистики, что украинцы массово отказываются от поездок в "загнивающую" Польшу. Все на "Велике будівництво" едут.
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06.09.2021 14:27 Відповісти
Вот так наша страна заботится о своих гражданах. Кто-то еще верит, что бесплатные вакцины это забота о здоровье граждан Украины?
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06.09.2021 14:28 Відповісти
Если проблемы возникнут, люди узнают и оповестят знакомых - это будет достоверно.
Люди не будут слушать блоггеров, которым приплатил Ахметов или другой буратино.
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06.09.2021 14:32 Відповісти
Картина Рєпіна "Приплили", усе робиться через ж в Україні (
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06.09.2021 15:23 Відповісти
Причем здесь Украина?
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06.09.2021 16:24 Відповісти
А Польша святая?
И коррупции здесь нет, и право соблюдается, и честные чиновники... Ой - наверное я слишком глубоко заснул и не заметил: тотального административно-правового бардака, политически мотивированных решений принимаемых за закрытыми дверьми (часто даже наяву и не скрываясь), попирания Конституции, прав человека (на уровне базовой логики и причинно-следственных связей), и тд, и тп, охренительных историй...
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07.09.2021 01:15 Відповісти
Однако , не поляки рвутся на заработки в Украину , а наоборот ! Сравнил их недостатки и весь жлобячий беспредел КЛОУНАРИЯ КОДЛОМОЙШИ
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07.09.2021 08:12 Відповісти
проблемы для граждан Украины сами по себе не возникают,их создает власть,которая должна эти проблемы решать
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06.09.2021 15:26 Відповісти
Для этого, к сожалению, власть должна делать свою работу...
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06.09.2021 22:29 Відповісти
Самое важное что VFS зарегистрирована на подставного кацапа (водителя по профессии) в Лондоне Поїздки в Польщу на роботу під загрозою вже з листопада - Цензор.НЕТ 6619
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06.09.2021 16:08 Відповісти
Заинтересованность поляков и украинцев обоюдная.
Так что Польша быстро наведёт порядок, если будут задержки.
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06.09.2021 16:16 Відповісти
согласен.
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06.09.2021 18:23 Відповісти
Польша не в состоянии навести порядок внутри страны где по идее действуют внутренние законы и конституция, за границей так званый "порядок" будет наводиться только в случае острой политической необходимости, пиара - который можно преподнести в прави́льном для внутреннего потребителя русле, или же, в крайнем случае - предотвращения полного падения остатков имиджа в лужу (на что кстати чем дальше тем больше наплевать властям).
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07.09.2021 01:26 Відповісти
а выехать по безвизу в польщу и там оформить рабочую визу, так нельзя? чем меньше сношают мозг тут тем лучше.
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06.09.2021 18:23 Відповісти
хер вы нас остановите... мудачье зеленое.....
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06.09.2021 20:14 Відповісти
а так хотелось на клубнику шоб тебя ихние копы забили ботинками)))))))))))))))))))
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06.09.2021 20:34 Відповісти
Игоря Сикорского копы не забили - ботинки тогда были дефицит.
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06.09.2021 20:45 Відповісти
Їдеш по безвізу , подаєшся на карту тимчасового перебування (karta pobytu) , і вуа-ля . Працюй собі спокійно і чекай карту , або відмову . Розгляд справи може тривати і рік і два , бо польська бюрткратія - ще гниліша ніж українська . Працювати бажано по "umowa o prace" , щоб мати оплачувані відпустки . В разі відмови - подаєш апеляцію і маєш ще рік - два часу . Працюй собі спокійно і нічим не переймайся . І без всякої візи .
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06.09.2021 22:00 Відповісти
Ну и пускай сосут в своей польще
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06.09.2021 23:24 Відповісти
Бггг, возвращайте электорат Зели домой. Пусть кушают большой ложкой то, что наголосовали
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07.09.2021 12:25 Відповісти
 
 