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Поездки в Польшу на работу под угрозой уже с ноября

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Поездки в Польшу на работу под угрозой уже с ноября

Проблемы с подачей документов на выдачу рабочих виз в Польшу могут возникнуть уже в ноябре.

Об этом пишет руководитель информационно-аналитического центра "Простые решения" Виталий Матарыкин в колонке на портале Комментарии, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, из-за затягивания тендера по выбору визового центра для польского посольства подавать документы будет просто некуда: новый оператор не успеет подготовить необходимую техническую базу, а действующий не сможет предоставлять услугу из-за окончания долгосрочного контракта.

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Тендер по выбору компании для обработки документов в Украине на визу в Польшу объявили в декабре 2020 года, а подвели итоги в июне 2021. Победителем назвали польскую фирму по трудоустройству Personnel Service местного скандального бизнесмена со связями в правительстве в паре с небольшим визовым оператором TLS Contact французской группы Teleperformance, имеющим контракты с семью странами. Итоги конкурса в июне оспорили три из пяти участников. Разбирательства идут уже три месяца. Национальная апелляционная палата Польши в конце августа постановила вернуть в тендер компанию с наименьшей ценой и пересчитать баллы. Повторное решение тендерной комиссии ожидается в сентябре.

По мнению эксперта, при любом исходе тендера риски осложнений в выдаче виз сохраняются. "Основных вариантов два: либо протягивают польскую компанию дальше, либо отдают победу самому дешевому предложению, на котором бюджет страны выигрывает порядка 13 млн евро. Но в обоих случаях выполнить условия заказчика физически невозможно. Новый партнер должен открыть офисы в 18 городах и нанять 500 сотрудников... По оценке специалистов, такая задача требует по-хорошему полгода", - пишет Матарыкин.

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По его мнению, непросто будет и договориться с нынешним визовым оператором VFS Global.

"Очевидно, что можно продлить контракт с нынешним сервисом. Но кто будет заключать договор на полгода? Все действующие офисы, скорее всего, в аренде, и никто не продлит ее помесячно. И зачем VFS "спасать" бывших партнёров, которые пытались от них избавиться не очень этично?" - задается вопросом блогер.

Эксперт считает, что украинцы, планирующие ехать на заработки в Польшу, должны учитывать сложившуюся ситуацию и решать вопросы с разрешениями на въезд в соседнюю страну заранее. "Если кто-то планирует устраиваться на работу в Польшу в ближайшие месяцы, то лучше поспешить с оформлением рабочих виз. Иначе есть вероятность не попасть на заработки по техническим причинам - из-за проблем с их выдачей. При нынешних раскладах уже в ноябре некуда будет нести документы для разрешения на въезд (в Польшу. - Ред.)", - считает эксперт.

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Матарыкин уверен, что такая ситуация с визами вредит интересам двух стран.

"Украинцы в ближайшей перспективе проиграют. Быстро найти замену польскому направлению не получится. Переговоры об увеличении квоты на трудовых мигрантов с другими странами ведутся...Но это еще год-два", - пишет блогер.

"Польша, конечно потеряет пару процентов ВВП. На польские заводы и фермы не приедут сотни тысяч квалифицированных сотрудников, но кто ж знал, что все так закрутится. Зато эта история может стать хорошим примером, как погоня за лёгкими деньгами способна поставить под удар экономику целой страны", - говорится в материале.

В Польше работает почти 1,5 млн украинцев. По оценке экспертов, украинские трудовые мигранты обеспечивают более 5% экономики соседней страны. За первое полугодие Польша выдала украинским гражданам свыше 400 тыс. виз - почти на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году трудовые мигранты перевели из Польши в Украину 2,5 млрд долл., тогда как МВФ - 2,1 млрд долл.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Вот так наша страна заботится о своих гражданах. Кто-то еще верит, что бесплатные вакцины это забота о здоровье граждан Украины?
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06.09.2021 14:28
+8
Ну ребятки, ждем данные обновленной статистики, что украинцы массово отказываются от поездок в "загнивающую" Польшу. Все на "Велике будівництво" едут.
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06.09.2021 14:27
+7
проблемы для граждан Украины сами по себе не возникают,их создает власть,которая должна эти проблемы решать
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06.09.2021 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Тут рыжему таракану рабой не хватает, а они визовый центр открывают.
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06.09.2021 14:26 Ответить
Ну ребятки, ждем данные обновленной статистики, что украинцы массово отказываются от поездок в "загнивающую" Польшу. Все на "Велике будівництво" едут.
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06.09.2021 14:27 Ответить
Вот так наша страна заботится о своих гражданах. Кто-то еще верит, что бесплатные вакцины это забота о здоровье граждан Украины?
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06.09.2021 14:28 Ответить
Если проблемы возникнут, люди узнают и оповестят знакомых - это будет достоверно.
Люди не будут слушать блоггеров, которым приплатил Ахметов или другой буратино.
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06.09.2021 14:32 Ответить
Картина Рєпіна "Приплили", усе робиться через ж в Україні (
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06.09.2021 15:23 Ответить
Причем здесь Украина?
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06.09.2021 16:24 Ответить
А Польша святая?
И коррупции здесь нет, и право соблюдается, и честные чиновники... Ой - наверное я слишком глубоко заснул и не заметил: тотального административно-правового бардака, политически мотивированных решений принимаемых за закрытыми дверьми (часто даже наяву и не скрываясь), попирания Конституции, прав человека (на уровне базовой логики и причинно-следственных связей), и тд, и тп, охренительных историй...
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07.09.2021 01:15 Ответить
Однако , не поляки рвутся на заработки в Украину , а наоборот ! Сравнил их недостатки и весь жлобячий беспредел КЛОУНАРИЯ КОДЛОМОЙШИ
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07.09.2021 08:12 Ответить
проблемы для граждан Украины сами по себе не возникают,их создает власть,которая должна эти проблемы решать
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06.09.2021 15:26 Ответить
Для этого, к сожалению, власть должна делать свою работу...
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06.09.2021 22:29 Ответить
Самое важное что VFS зарегистрирована на подставного кацапа (водителя по профессии) в Лондоне Поїздки в Польщу на роботу під загрозою вже з листопада - Цензор.НЕТ 6619
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06.09.2021 16:08 Ответить
Заинтересованность поляков и украинцев обоюдная.
Так что Польша быстро наведёт порядок, если будут задержки.
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06.09.2021 16:16 Ответить
согласен.
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06.09.2021 18:23 Ответить
Польша не в состоянии навести порядок внутри страны где по идее действуют внутренние законы и конституция, за границей так званый "порядок" будет наводиться только в случае острой политической необходимости, пиара - который можно преподнести в прави́льном для внутреннего потребителя русле, или же, в крайнем случае - предотвращения полного падения остатков имиджа в лужу (на что кстати чем дальше тем больше наплевать властям).
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07.09.2021 01:26 Ответить
а выехать по безвизу в польщу и там оформить рабочую визу, так нельзя? чем меньше сношают мозг тут тем лучше.
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06.09.2021 18:23 Ответить
хер вы нас остановите... мудачье зеленое.....
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06.09.2021 20:14 Ответить
а так хотелось на клубнику шоб тебя ихние копы забили ботинками)))))))))))))))))))
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06.09.2021 20:34 Ответить
Игоря Сикорского копы не забили - ботинки тогда были дефицит.
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06.09.2021 20:45 Ответить
Їдеш по безвізу , подаєшся на карту тимчасового перебування (karta pobytu) , і вуа-ля . Працюй собі спокійно і чекай карту , або відмову . Розгляд справи може тривати і рік і два , бо польська бюрткратія - ще гниліша ніж українська . Працювати бажано по "umowa o prace" , щоб мати оплачувані відпустки . В разі відмови - подаєш апеляцію і маєш ще рік - два часу . Працюй собі спокійно і нічим не переймайся . І без всякої візи .
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06.09.2021 22:00 Ответить
Ну и пускай сосут в своей польще
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06.09.2021 23:24 Ответить
Бггг, возвращайте электорат Зели домой. Пусть кушают большой ложкой то, что наголосовали
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07.09.2021 12:25 Ответить
 
 