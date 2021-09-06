Якщо під час розмови з водієм боді-камера поліцейського вимкнена, значить він порушує закон, - Монастирський

Боді-камери для поліцейських - важливе питання довіри до поліції. Вони, з одного боку, дисциплінують поліцейських під час спілкування з громадськістю, а з іншого, - захищають патрульного поліції від наклепу і необґрунтованих звинувачень.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Прийшовши на посаду, я скасував один з тендерів із закупівлі електрошокерів і направив основну частину коштів для закупівлі боді-камер для поліцейських. Це саме те, що може збільшити довіру. Мій принцип - зупинивши Вас, у поліцейського обов'язково має бути ввімкнена боді-камера. Якщо камера вимкнена, значить поліцейський порушує закон", - зазначив Монастирський.

Тому, за його словами, до кінця року буде придбано ще 6000 таких камер.

"І ми зможемо забезпечити всю патрульну поліцію", - резюмував він.

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