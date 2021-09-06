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МВС (2877) патрульна поліція (1399) Монастирський (367)

Якщо під час розмови з водієм боді-камера поліцейського вимкнена, значить він порушує закон, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Авто

Боді-камери для поліцейських - важливе питання довіри до поліції. Вони, з одного боку, дисциплінують поліцейських під час спілкування з громадськістю, а з іншого, - захищають патрульного поліції від наклепу і необґрунтованих звинувачень.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський сьогодні на презентації пріоритетних напрямів і проєктів МВС, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Прийшовши на посаду, я скасував один з тендерів із закупівлі електрошокерів і направив основну частину коштів для закупівлі боді-камер для поліцейських. Це саме те, що може збільшити довіру. Мій принцип - зупинивши Вас, у поліцейського обов'язково має бути ввімкнена боді-камера. Якщо камера вимкнена, значить поліцейський порушує закон", - зазначив Монастирський.

Тому, за його словами, до кінця року буде придбано ще 6000 таких камер.

"І ми зможемо забезпечити всю патрульну поліцію", - резюмував він.

Якщо під час розмови з водієм боді-камера поліцейського вимкнена, значить він порушує закон, - Монастирський 01

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
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06.09.2021 14:59
+5
Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
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06.09.2021 15:13
+3
А як знати що вона включена?!
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06.09.2021 15:24
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Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
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06.09.2021 14:59 Відповісти
Если он не включает хэнд, то тоже нарушает закон?
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06.09.2021 15:05 Відповісти
Имелся ввиду "лунаход"?? По закону как бы и да, а так как карта ляжет.
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06.09.2021 15:13 Відповісти
и тогда, доводя до конца мысль министра, всё остальное должно игнорироваться судом или другим органом, куда передадутся материалы. протокол админправонарушения, нарушения правил дордвижения без приложенной записи такого регистратора - в урну. правильно?
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06.09.2021 15:07 Відповісти
Значит ли это что - если меня ментенок остановит без камеры, со старта ему - идите в жопу, КАК КАМЕРУ ВКЛЮЧИТЕ, ОСТАНОВИТЕ, А ШАС ДО СВИДАНИЯ!!! ТАК?? Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 942
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06.09.2021 15:12 Відповісти
В любом случае получишь по боди, фейсу, и эгс.
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06.09.2021 15:24 Відповісти
Столько денег было потрачено на новую Полицию....
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06.09.2021 15:13 Відповісти
ты это - чужие деньги не считай , ладно)) а не цап ли ты тоды? вопрос понятен?))
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06.09.2021 15:39 Відповісти
Де ви бачили нову поліцію?
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06.09.2021 15:55 Відповісти
Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
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06.09.2021 15:13 Відповісти
А як знати що вона включена?!
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06.09.2021 15:24 Відповісти
Мусор зобовзаний повідомити, що він включає боді камеру або що ведеться відеофіксація.
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06.09.2021 15:35 Відповісти
Арсен Борисович ростроітся.😀
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06.09.2021 15:39 Відповісти
боди,боди - дамы - а это разве не из женской одежды шо то? - ну если шо - индеец ))
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06.09.2021 15:44 Відповісти
Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон - и можно давать в тыкву
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06.09.2021 15:58 Відповісти
Значит, должны работать две свои видеокамеры.
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06.09.2021 16:09 Відповісти
використання мусором даних б/к без згоди суб'єкта зйомки - злочин.
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06.09.2021 16:00 Відповісти
Такие камеры должны быть и у простых граждан - на случай беспредела охранников, полиции или бандюков. И запись должна быть доказательством в суде.
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06.09.2021 16:08 Відповісти
А что у нас прописано за нарушение закона?Правильно - наказание !!!Ждём наказанных ментов.
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06.09.2021 16:10 Відповісти
Значит он надеется получить денежку мимо кассы
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06.09.2021 17:00 Відповісти
 
 