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МВД (9221) патрульная полиция (1790) Монастырский (332)

Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Авто

Боди-камеры для полицейских - важный вопрос доверия к полиции. Они с одной стороны дисциплинируют полицейских при общении с общественностью, а с другой - защищают патрульного полиции от клеветы и необоснованных обвинений.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский сегодня на презентации приоритетных направлений и проектов МВД, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Придя на должность, я отменил один из тендеров по закупке электрошокеров и направил основную часть средств для закупки боди-камер для полицейских. Это именно то, что может увеличить доверие. Мой принцип - остановив Вас, у полицейского обязательно должна быть включена боди-камера. Если камера выключена, значит полицейский нарушает закон", - отметил Монастырский. 

Поэтому, по его словам, до конца года будет приобретено еще 6000 таких камер.

"И мы сможем обеспечить всю патрульную полицию", - резюмировал он. 

Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский 01

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
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06.09.2021 14:59
+5
Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
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06.09.2021 15:13
+3
А як знати що вона включена?!
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06.09.2021 15:24
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Боди-камеры выключены только при задержании слуг урода за рулём (бухих или под наркотой). Значит, перегар или наркота влияют на работу камер. Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 2508
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06.09.2021 14:59 Ответить
Если он не включает хэнд, то тоже нарушает закон?
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06.09.2021 15:05 Ответить
Имелся ввиду "лунаход"?? По закону как бы и да, а так как карта ляжет.
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06.09.2021 15:13 Ответить
и тогда, доводя до конца мысль министра, всё остальное должно игнорироваться судом или другим органом, куда передадутся материалы. протокол админправонарушения, нарушения правил дордвижения без приложенной записи такого регистратора - в урну. правильно?
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06.09.2021 15:07 Ответить
Значит ли это что - если меня ментенок остановит без камеры, со старта ему - идите в жопу, КАК КАМЕРУ ВКЛЮЧИТЕ, ОСТАНОВИТЕ, А ШАС ДО СВИДАНИЯ!!! ТАК?? Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон, - Монастырский - Цензор.НЕТ 942
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06.09.2021 15:12 Ответить
В любом случае получишь по боди, фейсу, и эгс.
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06.09.2021 15:24 Ответить
Столько денег было потрачено на новую Полицию....
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06.09.2021 15:13 Ответить
ты это - чужие деньги не считай , ладно)) а не цап ли ты тоды? вопрос понятен?))
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06.09.2021 15:39 Ответить
Де ви бачили нову поліцію?
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06.09.2021 15:55 Ответить
Він забув сказати що здійснення відеофіксації боді-камерою це превентивний захід. А при застосуванні превентивних заходів поліцейський зобовязаний назвати причину застосування і нормативно-правовий акт (40 стаття) на підставі якого він використовує боді-камеру, інакше включення боді камери буде незаконне. А 100% поліцейських цього не роблять чим порушують закон. От коли Монастирський буде притягати їх до відповідальності, а не покривати тоді нехай і розказує про користь боді-камер.
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06.09.2021 15:13 Ответить
А як знати що вона включена?!
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06.09.2021 15:24 Ответить
Мусор зобовзаний повідомити, що він включає боді камеру або що ведеться відеофіксація.
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06.09.2021 15:35 Ответить
Арсен Борисович ростроітся.😀
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06.09.2021 15:39 Ответить
боди,боди - дамы - а это разве не из женской одежды шо то? - ну если шо - индеец ))
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06.09.2021 15:44 Ответить
Если при разговоре с водителем боди-камера полицейского выключена, значит он нарушает закон - и можно давать в тыкву
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06.09.2021 15:58 Ответить
Значит, должны работать две свои видеокамеры.
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06.09.2021 16:09 Ответить
використання мусором даних б/к без згоди суб'єкта зйомки - злочин.
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06.09.2021 16:00 Ответить
Такие камеры должны быть и у простых граждан - на случай беспредела охранников, полиции или бандюков. И запись должна быть доказательством в суде.
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06.09.2021 16:08 Ответить
А что у нас прописано за нарушение закона?Правильно - наказание !!!Ждём наказанных ментов.
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06.09.2021 16:10 Ответить
Значит он надеется получить денежку мимо кассы
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06.09.2021 17:00 Ответить
 
 