До законопроєкту про олігархів подали 1 257 правок, - нардеп "Голосу" Железняк

У Верховній Раді зареєстровано 1257 правок до законопроєкту №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Про це повідомив у Telegram голова депутатської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"До закону надіслали +1257 правок. Вийшло трохи більше як 500 сторінок (пачка А4). Відверто спамових майже немає. Очевидних лідерів щодо правок теж немає. Усі подавали плюс-мінус нормальну кількість правок у рамках пристойності. Є правки дуже змістовні. На 10-12 сторінок тексту. Найбільша - на 18 сторінок від потужного авторського колективу", - написав Железняк.

Він зазначив, що серед основних напрямків змін - визначення органу, який отримає повноваження визнавати фізособу олігархом, а також деталізація цієї процедури.

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"Депутатами запропоновані такі варіанти: Кабміном за зверненням РНБО, членів Кабміну або президента України; ВАКС за заявою Кабміну, РНБО, НБУ, СБУ або АМКУ; НАЗК за зверненням АМКУ або іншого державного органу; спеціально створеного Комісією при НАЗК; комісією 7 осіб, де більшість представники міжнародних організацій (моя правка)", - пояснив Железняк.

Також велика кількість правок пов'язана з визначенням Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) як головного органу, що має повноваження визнавати фізособу олігархом, а також із наданням НАЗК права здійснювати розслідування та вивчення всіх обставин. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК і доручити йому вести Реєстр олігархів.

Крім того, нардепи пропонують зобов'язати олігархів звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а також отримувати в Антимонопольному комітеті України дозволи на концентрацію бізнесу за участі олігархів.

"Багато правок про уточнення/додавання критеріїв, за якими можуть когось визначити як олігарха. Розміри активів, вплив на політиків, регулярні зустрічі в Офісі Президента і так далі", - зазначив Железняк.

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Низка правок стосується додаткових заборон для осіб, визнаних олігархами - зокрема, пропонується заборонити їм обіймати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Окрема категорія правок стосується впливу олігархів на ЗМІ.

"Пропонується ввести вимоги стандартів надання інформації з боку ЗМІ, щодо яких є ознаки впливу олігарха. Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних або соціальних питань. Така інформація (на думку депутатів) повинна відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, не можуть виправдовувати або визнавати правомірною окупацію території України", - пояснив Железняк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Верховна Рада прийняла за основу президентський законопроєкт №5599 на позачерговому засіданні 1 липня 275 голосами.