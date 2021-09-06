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Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Верховній Раді України оцінили шанси ухвалення закону про олігархів. Вірогідність його ухвалення дуже висока.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю для РБК-Україна.
За його словами, приблизно понад 1300 поправок подано до цього законопроєкту.
"Комітет розглядатиме і тоді вже ми ознайомимося з редакцією, яка є. Але мені здається, що ймовірність його ухвалення дуже висока", - вважає він.
Стефанчук впевнений, що буде напруга під час його ухвалення, але "ми готові до цього".
Топ коментарі
+8 Герхард
показати весь коментар06.09.2021 10:03
+3 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар06.09.2021 10:03
+2 Чайка Київ
показати весь коментар06.09.2021 10:29
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Будь ласка, зачекайте...
А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
И все заклоны СН принимает, ломает и переделывает для них.
І Пінчук аж ніяк не стороною, хоч його іменна фракція фігурально в опозиції... Бо його не щемлять, а є за що, хоча би по лінії АМК.
Фирташ да, но это, по-моему, тоже скорее побочный эффект борьбы за интересы Ахмета и Коломоя.
Бороться надо не с последствиями, а с причиной. А причина - обслуга в виде СН. Так же, как при Яныке обслугой была ПР.
І й ригам з кацапами, та іншим "правильним людЯм", можна швиденько, по- тихому, дати дозвіл на скупівлю чого завгодно.
Так ось він,момент істини,сьогодні.Викладе Бєня з кишені 4.7 млрд вкраденого ?