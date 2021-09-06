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Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Верховной раде Украины оценили шансы принятия закона об олигархах. Вероятность его принятия очень высокая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для РБК-Украина.
По его словам, где-то более 1300 поправок подано к этому законопроекту.
"Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высокая", - считает он.
Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".
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+8 Герхард
показать весь комментарий06.09.2021 10:03
+3 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий06.09.2021 10:03
+2 Чайка Київ
показать весь комментарий06.09.2021 10:29
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А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
И все заклоны СН принимает, ломает и переделывает для них.
І Пінчук аж ніяк не стороною, хоч його іменна фракція фігурально в опозиції... Бо його не щемлять, а є за що, хоча би по лінії АМК.
Фирташ да, но это, по-моему, тоже скорее побочный эффект борьбы за интересы Ахмета и Коломоя.
Бороться надо не с последствиями, а с причиной. А причина - обслуга в виде СН. Так же, как при Яныке обслугой была ПР.
І й ригам з кацапами, та іншим "правильним людЯм", можна швиденько, по- тихому, дати дозвіл на скупівлю чого завгодно.
Так ось він,момент істини,сьогодні.Викладе Бєня з кишені 4.7 млрд вкраденого ?