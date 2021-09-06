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Новости Политика Украины
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ВР (28187) законопроект (2869) олигарх (930) Стефанчук Руслан (466)

Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия очень высокая

В Верховной раде Украины оценили шансы принятия закона об олигархах. Вероятность его принятия очень высокая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью для РБК-Украина.

По его словам, где-то более 1300 поправок подано к этому законопроекту.

"Комитет будет рассматривать и тогда уже мы ознакомимся с редакцией, которая есть. Но мне кажется, что вероятность его принятия очень высокая", - считает он.

Стефанчук уверен, что будет напряжение во время его принятия, но "мы готовы к этому".

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Топ комментарии
+8
Удивительно, что без этого закона до 2019 года Коломоский вынужден был скрываться за пределами Украины, а Ахметов сидел ниже травы тише воды.

А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
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06.09.2021 10:03
+3
Ну и что эта филькина грамота решает? Не смеши людей бройлер зеленый.
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06.09.2021 10:03
+2
Подружку зеЛенки, піщанську, можна звільняти, АМКУ- ліквідувати?
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06.09.2021 10:29
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Удивительно, что без этого закона до 2019 года Коломоский вынужден был скрываться за пределами Украины, а Ахметов сидел ниже травы тише воды.

А теперь, когда слуги Коломойского и Ахметова принимают законы про "борьбу" со своими владельцами, эти двое чувствуют себя, как никогда хорошо.
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06.09.2021 10:03 Ответить
Одинн олігарх Калламоща? Мені надоїло з вами сперичатись. Ви ширі українці нат сьнарод.
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06.09.2021 10:15 Ответить
В данном случае СН обслуживает, в основном, интересы этих двоих.

И все заклоны СН принимает, ломает и переделывает для них.
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06.09.2021 10:21 Ответить
За Фірташа не згадано. Дарма, чи що, йому борги скостили?
І Пінчук аж ніяк не стороною, хоч його іменна фракція фігурально в опозиції... Бо його не щемлять, а є за що, хоча би по лінії АМК.
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06.09.2021 10:33 Ответить
Голос - это погрешность, а не партия. Да и фридмановцы выжили из нее уже пинчуковцев.

Фирташ да, но это, по-моему, тоже скорее побочный эффект борьбы за интересы Ахмета и Коломоя.

Бороться надо не с последствиями, а с причиной. А причина - обслуга в виде СН. Так же, как при Яныке обслугой была ПР.
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06.09.2021 10:41 Ответить
Ну и что эта филькина грамота решает? Не смеши людей бройлер зеленый.
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06.09.2021 10:03 Ответить
Це ще одна "перемога", для лохтората. Ну як "зняття" недоторканності, чи закон про "імпічмент". Які не можливо втілити, по відношенню до зЕзідента та "слуг урода".
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06.09.2021 10:35 Ответить
О б , или опа! Стаханчук, похудел бы ты немножко! С отбойным молотком в шахте! Если бы смог туда залезть!
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06.09.2021 10:10 Ответить
Подружку зеЛенки, піщанську, можна звільняти, АМКУ- ліквідувати?
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06.09.2021 10:29 Ответить
не можна. Там же ж кормушка.
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06.09.2021 10:34 Ответить
Ще й яка.
І й ригам з кацапами, та іншим "правильним людЯм", можна швиденько, по- тихому, дати дозвіл на скупівлю чого завгодно.
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06.09.2021 10:38 Ответить
Про олігархів ?
Так ось він,момент істини,сьогодні.Викладе Бєня з кишені 4.7 млрд вкраденого ?
Стефанчук щодо законопроєкту про олігархів: Вірогідність його ухвалення дуже висока - Цензор.НЕТ 6431
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06.09.2021 10:31 Ответить
о законопроекте об олигархах: Вероятность его принятия / Также очень высокая вероятность что по определениям законопроекта в Украине олигарх только один-Порошенко.
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06.09.2021 10:35 Ответить
 
 