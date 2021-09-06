УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15279 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
25 747 115
актор (120) смерть (6550) Франція (1965)

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо

Актора не стало на 89-му році життя.

Про це журналістам повідомив його адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Жан-Поль Бельмондо дебютував у кіно в 1957 році, а світову популярність артист отримав після ролі у фільмі Жан-Люка Годара "На останньому подиху", що вийшов на екрани в 1960 році.

Зіграв яскраві ролі у фільмах "Чочара", "Жінка є жінка", "Стависький", "Професіонал", "Божевільний П'єро", "Мавпа взимку", "Стукач", "Борсаліно", "Сирена з "Міссісіпі".

У 1980-і заснував власну кінокомпанію і вперше з початку успішної акторської кар'єри повернувся на театральні підмостки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На 88 році життя помер народний артист СРСР Василь Лановий

У 2001 році Жан-Поль Бельмондо переніс інсульт, але в 2008 році після взятої для відновлення перерви продовжив зніматися в кіно. У 2015 році він завершив акторську кар'єру, проте пізніше пообіцяв розглянути пропозиції про зйомки, якщо вони надійдуть.

У 2016 році артист отримав "Золотого лева" за внесок у кінематограф.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+96
УШЕЛ ПРОФЕССИОНАЛ..... соболезнования....
показати весь коментар
06.09.2021 18:10
+90
Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 2383
показати весь коментар
06.09.2021 18:11
+85
R.I.P

Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 4585
показати весь коментар
06.09.2021 18:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Класика!
Сьогодні ввечері переглянув комедійний екшен "Один шанс на двох" (1998 року), в головних ролях Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон та красуня Ванесса Параді (на той момент 26-річна дівчинка... дідько, як спливає час). Примітний фільм тим, що французи ще тоді затіяли якісну русофобію: головні герої жорстко й рішуче вистругують кацапських бандюганів Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 4299
показати весь коментар
07.09.2021 02:53 Відповісти
Є така тема!
показати весь коментар
07.09.2021 08:15 Відповісти
Будет жить вечно.
показати весь коментар
06.09.2021 22:34 Відповісти
R.I.P.

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 8862 Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 2003
показати весь коментар
07.09.2021 01:18 Відповісти
Царство небесне
показати весь коментар
07.09.2021 01:19 Відповісти
Уходит целая эпоха кино.
показати весь коментар
07.09.2021 09:16 Відповісти
Ушла часть жизни старшего поколения.Мы все будем скучать по нему.Но душа вернется в виде новорожденного.
показати весь коментар
07.09.2021 17:07 Відповісти
одно из самых узнаваемых лиц французского кино..., в сущности не красивый, но обаятельный, харизматичный, блестящий актер...
показати весь коментар
07.09.2021 17:28 Відповісти
Власне те, що треба актору-чоловіку - грубувата харизма... бо лялькових красунчиків можна у будь-якому гій-клубі понабирати
(але справжньої акторської цінності в тих "мальчіків-колокольчіків" як у Зеленського)
показати весь коментар
07.09.2021 18:22 Відповісти
Геї , красунчики ... Ви щось не переплутали ? Ви про французьке кино , чи про дойче-порно ?!

Бо у французів є й Жан Маре - гей, й красень - Ален Делон !

Французьке кино це про усе разом : Жан Поль (*********) , Ален (Делон) , Жан (Маре) , Жан (Габен) , Луї (Де Фюнес) й Бурвіл .
Воно тому й таке велике , й таке привабливе , що в йому є усе разом !
показати весь коментар
07.09.2021 20:44 Відповісти
Ви неправильно мене зрозуміли - я мав на увазі типаж "солоденький хлопчик". Зманіжене створіннячко під назвою "метросексуал", якщо точніше висловлюватись.
Делон, до речі, до таких точно не належить ))
показати весь коментар
07.09.2021 20:53 Відповісти
"Алєн Дєлон
Нє п"йот тройной одЄколон" - як зараз пом"ятаю .
показати весь коментар
07.09.2021 21:16 Відповісти
Наутилус Помпилиус, ага )) Яскравий гурт, до речі - із такою чорнушно-депрессивною атмосферою...
показати весь коментар
07.09.2021 21:37 Відповісти
На рахунок "Метеро" -- була така мода дуже короткий період часу ...
Як то кажуть . Джазу вже 100 років , року 70 .. Десь так в 1980 я вже чув , що рок помер , є діско , попса : Абба , Бакара , потім Мадонна, Майкл Джексон .
Сьогодні відкриваю Ю-тьюб на максимум проглядів . Де там Мадонна (500 млн.) навіть Абба (700 млн.) в порівнянні з "Queen - Bohemian Rhapsody" 1.4 млд . проглядів !!! Або "Guns N' Roses - November Rain" - 1.7 млд.
. Тий же міліард й Бон-Джові , й в ACDC ... Ну припустимо , Слеш, Джові , Ангус Янг -- це майже молодняк ( Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 6736) . Але "Богемська рампсодія" це 1975 рік ("Night in the Opera") ,

Людство не таке "тупе" як інколи нам здається й навіть у "Сарабанди" Генделя знаходиться 20 млн. слухачів в мережі . Хоча це теж не "класична попса" як то кажуть вихованці консерваторій про Моцарта й Бетховена з Бахом разом . Й навіть Вівальді - теж попса .
показати весь коментар
07.09.2021 21:43 Відповісти
Мій улюбленний фільм з усіх французьких :
"Le Magnifique" ("Надзвичайний")...

Хоча подавна більшість любить "Le Professionnel" , трохи підзабуваючи , що в "Професіоніл" там головне - музика великого Еніо Мориконе .
А ось "Надзвичайний" це бойовик тільки зовне , а в реалі легка але сатирична породія на більшість бойовиків .
показати весь коментар
07.09.2021 21:13 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 