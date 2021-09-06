Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо
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Актора не стало на 89-му році життя.
Про це журналістам повідомив його адвокат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Жан-Поль Бельмондо дебютував у кіно в 1957 році, а світову популярність артист отримав після ролі у фільмі Жан-Люка Годара "На останньому подиху", що вийшов на екрани в 1960 році.
Зіграв яскраві ролі у фільмах "Чочара", "Жінка є жінка", "Стависький", "Професіонал", "Божевільний П'єро", "Мавпа взимку", "Стукач", "Борсаліно", "Сирена з "Міссісіпі".
У 1980-і заснував власну кінокомпанію і вперше з початку успішної акторської кар'єри повернувся на театральні підмостки.
У 2001 році Жан-Поль Бельмондо переніс інсульт, але в 2008 році після взятої для відновлення перерви продовжив зніматися в кіно. У 2015 році він завершив акторську кар'єру, проте пізніше пообіцяв розглянути пропозиції про зйомки, якщо вони надійдуть.
У 2016 році артист отримав "Золотого лева" за внесок у кінематограф.
Будь ласка, зачекайте...
Сьогодні ввечері переглянув комедійний екшен "Один шанс на двох" (1998 року), в головних ролях Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон та красуня Ванесса Параді (на той момент 26-річна дівчинка... дідько, як спливає час). Примітний фільм тим, що французи ще тоді затіяли якісну русофобію: головні герої жорстко й рішуче вистругують кацапських бандюганів
(але справжньої акторської цінності в тих "мальчіків-колокольчіків" як у Зеленського)
Бо у французів є й Жан Маре - гей, й красень - Ален Делон !
Французьке кино це про усе разом : Жан Поль (*********) , Ален (Делон) , Жан (Маре) , Жан (Габен) , Луї (Де Фюнес) й Бурвіл .
Воно тому й таке велике , й таке привабливе , що в йому є усе разом !
Делон, до речі, до таких точно не належить ))
Нє п"йот тройной одЄколон" - як зараз пом"ятаю .
Як то кажуть . Джазу вже 100 років , року 70 .. Десь так в 1980 я вже чув , що рок помер , є діско , попса : Абба , Бакара , потім Мадонна, Майкл Джексон .
Сьогодні відкриваю Ю-тьюб на максимум проглядів . Де там Мадонна (500 млн.) навіть Абба (700 млн.) в порівнянні з "Queen - Bohemian Rhapsody" 1.4 млд . проглядів !!! Або "Guns N' Roses - November Rain" - 1.7 млд.
. Тий же міліард й Бон-Джові , й в ACDC ... Ну припустимо , Слеш, Джові , Ангус Янг -- це майже молодняк ( ) . Але "Богемська рампсодія" це 1975 рік ("Night in the Opera") ,
Людство не таке "тупе" як інколи нам здається й навіть у "Сарабанди" Генделя знаходиться 20 млн. слухачів в мережі . Хоча це теж не "класична попса" як то кажуть вихованці консерваторій про Моцарта й Бетховена з Бахом разом . Й навіть Вівальді - теж попса .
"Le Magnifique" ("Надзвичайний")...
Хоча подавна більшість любить "Le Professionnel" , трохи підзабуваючи , що в "Професіоніл" там головне - музика великого Еніо Мориконе .
А ось "Надзвичайний" це бойовик тільки зовне , а в реалі легка але сатирична породія на більшість бойовиків .