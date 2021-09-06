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Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо

Актера не стало на 89-м году жизни.

Об этом журналистам сообщил его адвокат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", вышедшем на экраны в 1960 году.

Сыграл яркие роли в фильмах "Чочара", "Женщина есть женщина", "Стависки", "Профессионал", "Безумный Пьеро", "Обезьяна зимой", "Стукач", "Борсалино", "Сирена с "Миссисипи".

В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

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В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

В 2016 году артист получил "Золотого льва" за вклад в кинематограф.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+96
УШЕЛ ПРОФЕССИОНАЛ..... соболезнования....
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06.09.2021 18:10
+90
Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 2383
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06.09.2021 18:11
+85
R.I.P

Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 4585
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06.09.2021 18:11
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Класика!
Сьогодні ввечері переглянув комедійний екшен "Один шанс на двох" (1998 року), в головних ролях Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон та красуня Ванесса Параді (на той момент 26-річна дівчинка... дідько, як спливає час). Примітний фільм тим, що французи ще тоді затіяли якісну русофобію: головні герої жорстко й рішуче вистругують кацапських бандюганів Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 4299
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07.09.2021 02:53 Ответить
Є така тема!
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07.09.2021 08:15 Ответить
Будет жить вечно.
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06.09.2021 22:34 Ответить
R.I.P.

Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 8862 Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 2003
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07.09.2021 01:18 Ответить
Царство небесне
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07.09.2021 01:19 Ответить
Уходит целая эпоха кино.
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07.09.2021 09:16 Ответить
Ушла часть жизни старшего поколения.Мы все будем скучать по нему.Но душа вернется в виде новорожденного.
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07.09.2021 17:07 Ответить
одно из самых узнаваемых лиц французского кино..., в сущности не красивый, но обаятельный, харизматичный, блестящий актер...
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07.09.2021 17:28 Ответить
Власне те, що треба актору-чоловіку - грубувата харизма... бо лялькових красунчиків можна у будь-якому гій-клубі понабирати
(але справжньої акторської цінності в тих "мальчіків-колокольчіків" як у Зеленського)
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07.09.2021 18:22 Ответить
Геї , красунчики ... Ви щось не переплутали ? Ви про французьке кино , чи про дойче-порно ?!

Бо у французів є й Жан Маре - гей, й красень - Ален Делон !

Французьке кино це про усе разом : Жан Поль (*********) , Ален (Делон) , Жан (Маре) , Жан (Габен) , Луї (Де Фюнес) й Бурвіл .
Воно тому й таке велике , й таке привабливе , що в йому є усе разом !
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07.09.2021 20:44 Ответить
Ви неправильно мене зрозуміли - я мав на увазі типаж "солоденький хлопчик". Зманіжене створіннячко під назвою "метросексуал", якщо точніше висловлюватись.
Делон, до речі, до таких точно не належить ))
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07.09.2021 20:53 Ответить
"Алєн Дєлон
Нє п"йот тройной одЄколон" - як зараз пом"ятаю .
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07.09.2021 21:16 Ответить
Наутилус Помпилиус, ага )) Яскравий гурт, до речі - із такою чорнушно-депрессивною атмосферою...
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07.09.2021 21:37 Ответить
На рахунок "Метеро" -- була така мода дуже короткий період часу ...
Як то кажуть . Джазу вже 100 років , року 70 .. Десь так в 1980 я вже чув , що рок помер , є діско , попса : Абба , Бакара , потім Мадонна, Майкл Джексон .
Сьогодні відкриваю Ю-тьюб на максимум проглядів . Де там Мадонна (500 млн.) навіть Абба (700 млн.) в порівнянні з "Queen - Bohemian Rhapsody" 1.4 млд . проглядів !!! Або "Guns N' Roses - November Rain" - 1.7 млд.
. Тий же міліард й Бон-Джові , й в ACDC ... Ну припустимо , Слеш, Джові , Ангус Янг -- це майже молодняк ( Помер французький актор Жан-Поль Бельмондо - Цензор.НЕТ 6736) . Але "Богемська рампсодія" це 1975 рік ("Night in the Opera") ,

Людство не таке "тупе" як інколи нам здається й навіть у "Сарабанди" Генделя знаходиться 20 млн. слухачів в мережі . Хоча це теж не "класична попса" як то кажуть вихованці консерваторій про Моцарта й Бетховена з Бахом разом . Й навіть Вівальді - теж попса .
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07.09.2021 21:43 Ответить
Мій улюбленний фільм з усіх французьких :
"Le Magnifique" ("Надзвичайний")...

Хоча подавна більшість любить "Le Professionnel" , трохи підзабуваючи , що в "Професіоніл" там головне - музика великого Еніо Мориконе .
А ось "Надзвичайний" це бойовик тільки зовне , а в реалі легка але сатирична породія на більшість бойовиків .
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07.09.2021 21:13 Ответить
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