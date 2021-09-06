Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо

Актера не стало на 89-м году жизни.

Об этом журналистам сообщил его адвокат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", вышедшем на экраны в 1960 году.

Сыграл яркие роли в фильмах "Чочара", "Женщина есть женщина", "Стависки", "Профессионал", "Безумный Пьеро", "Обезьяна зимой", "Стукач", "Борсалино", "Сирена с "Миссисипи".

В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.

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В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.

В 2016 году артист получил "Золотого льва" за вклад в кинематограф.