Скончался французский актер Жан-Поль Бельмондо
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Актера не стало на 89-м году жизни.
Об этом журналистам сообщил его адвокат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Жан-Поль Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году, а мировую популярность артист обрел после роли в фильме Жан-Люка Годара "На последнем дыхании", вышедшем на экраны в 1960 году.
Сыграл яркие роли в фильмах "Чочара", "Женщина есть женщина", "Стависки", "Профессионал", "Безумный Пьеро", "Обезьяна зимой", "Стукач", "Борсалино", "Сирена с "Миссисипи".
В 1980-е основал собственную кинокомпанию и впервые с начала успешной актерской карьеры вернулся на театральные подмостки.
В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, но в 2008 году после взятого для восстановления перерыва продолжил сниматься в кино. В 2015 году он завершил актерскую карьеру, однако позднее пообещал рассмотреть предложения о съемках, если они поступят.
В 2016 году артист получил "Золотого льва" за вклад в кинематограф.
Пожалуйста, подождите...
Сьогодні ввечері переглянув комедійний екшен "Один шанс на двох" (1998 року), в головних ролях Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон та красуня Ванесса Параді (на той момент 26-річна дівчинка... дідько, як спливає час). Примітний фільм тим, що французи ще тоді затіяли якісну русофобію: головні герої жорстко й рішуче вистругують кацапських бандюганів
(але справжньої акторської цінності в тих "мальчіків-колокольчіків" як у Зеленського)
Бо у французів є й Жан Маре - гей, й красень - Ален Делон !
Французьке кино це про усе разом : Жан Поль (*********) , Ален (Делон) , Жан (Маре) , Жан (Габен) , Луї (Де Фюнес) й Бурвіл .
Воно тому й таке велике , й таке привабливе , що в йому є усе разом !
Делон, до речі, до таких точно не належить ))
Нє п"йот тройной одЄколон" - як зараз пом"ятаю .
Як то кажуть . Джазу вже 100 років , року 70 .. Десь так в 1980 я вже чув , що рок помер , є діско , попса : Абба , Бакара , потім Мадонна, Майкл Джексон .
Сьогодні відкриваю Ю-тьюб на максимум проглядів . Де там Мадонна (500 млн.) навіть Абба (700 млн.) в порівнянні з "Queen - Bohemian Rhapsody" 1.4 млд . проглядів !!! Або "Guns N' Roses - November Rain" - 1.7 млд.
. Тий же міліард й Бон-Джові , й в ACDC ... Ну припустимо , Слеш, Джові , Ангус Янг -- це майже молодняк ( ) . Але "Богемська рампсодія" це 1975 рік ("Night in the Opera") ,
Людство не таке "тупе" як інколи нам здається й навіть у "Сарабанди" Генделя знаходиться 20 млн. слухачів в мережі . Хоча це теж не "класична попса" як то кажуть вихованці консерваторій про Моцарта й Бетховена з Бахом разом . Й навіть Вівальді - теж попса .
"Le Magnifique" ("Надзвичайний")...
Хоча подавна більшість любить "Le Professionnel" , трохи підзабуваючи , що в "Професіоніл" там головне - музика великого Еніо Мориконе .
А ось "Надзвичайний" це бойовик тільки зовне , а в реалі легка але сатирична породія на більшість бойовиків .