Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський привітав іудейську общину країни зі святом Рош-Хашана - Новим 5782 роком.

Вітання опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Багатовікова традиція збирає ваші родини у ці святкові дні разом. Це час для глибоких роздумів про власні вчинки, час усвідомленого прагнення змінитися на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року", - сказано в привітанні.

Зеленський зазначив, що єврейська громада - невід'ємна частина українського культурного, громадського та релігійного життя.

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"Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", - додав Зеленський.