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Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком

Президент України Володимир Зеленський привітав іудейську общину країни зі святом Рош-Хашана - Новим 5782 роком.

Вітання опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"Багатовікова традиція збирає ваші родини у ці святкові дні разом. Це час для глибоких роздумів про власні вчинки, час усвідомленого прагнення змінитися на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року", - сказано в привітанні.

Зеленський зазначив, що єврейська громада - невід'ємна частина українського культурного, громадського та релігійного життя.

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"Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", - додав Зеленський.
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Топ коментарі
+20
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 4126
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06.09.2021 19:52
+20
"Многовековая традиция собирает ваши семьи в эти праздничные дни."
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 5811
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06.09.2021 19:53
+17
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 7182
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06.09.2021 19:47
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Надо проследить, чтобы иудеи не праздновали Новый год в ночь 31 декабря
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06.09.2021 23:02 Відповісти
Згідно перепису 2001 року в Україні було 103 000 жидів. Зараз мабуть вдвічі менше. А підлоти від них чомусь все більше і більше...
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06.09.2021 23:07 Відповісти
Станом 2021 (вересень) в Україні офіційно лишилось всього 43 000 жидів. Тобто близько 0,1% від складу населення України.
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01.01.2022 03:52 Відповісти
т.е. поздравил себя в 1ю очередь,цинично
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07.09.2021 00:09 Відповісти
Однажды: Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком - Цензор.НЕТ 3189
Жена говорит: Зеля, а ты будешь жалеть если я уйду к другому?
Он отвечает: А почему я должен жалеть другого мужчину?
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07.09.2021 00:12 Відповісти
Евреев в вашей стране осталось всего 46000
Это приблизительно 0.01 %,если взять ваше население за 40 млн. как у вас заявляют.
Молю Всевышнего, чтобы у них мозги встали на место и чтоб эти 0.01% поскорее от вас уехали, есть куда.
Вам сразу станет жить хорошо.
У вас сразу решатся ВСЕ ваши проблемы.
Аминь
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07.09.2021 03:32 Відповісти
Уезжают двоечники и троечники.Крепкие хорошисты и отличники остаются.
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07.09.2021 17:00 Відповісти
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