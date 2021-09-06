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Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент України Володимир Зеленський привітав іудейську общину країни зі святом Рош-Хашана - Новим 5782 роком.
Вітання опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
"Багатовікова традиція збирає ваші родини у ці святкові дні разом. Це час для глибоких роздумів про власні вчинки, час усвідомленого прагнення змінитися на краще та підготовки до сповненого добрими справами нового року", - сказано в привітанні.
Зеленський зазначив, що єврейська громада - невід'ємна частина українського культурного, громадського та релігійного життя.
"Бажаю вам міцного здоров'я, благополуччя та успіхів. Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і солодкий рік", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+20 хужє не будєт
показати весь коментар06.09.2021 19:52
+20 Zelya Vsyo
показати весь коментар06.09.2021 19:53
+17 Valery Greff
показати весь коментар06.09.2021 19:47
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Жена говорит: Зеля, а ты будешь жалеть если я уйду к другому?
Он отвечает: А почему я должен жалеть другого мужчину?
Это приблизительно 0.01 %,если взять ваше население за 40 млн. как у вас заявляют.
Молю Всевышнего, чтобы у них мозги встали на место и чтоб эти 0.01% поскорее от вас уехали, есть куда.
Вам сразу станет жить хорошо.
У вас сразу решатся ВСЕ ваши проблемы.
Аминь