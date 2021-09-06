Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудейскую общину страны с праздником Рош-Хашана - Новым 5782 годом.

Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Многовековая традиция собирает ваши семьи в эти праздничные дни. Это время для глубоких размышлений о своих поступках, время осознанного стремления измениться к лучшему и подготовки к полному добрых дел новому году", - сказано в поздравлении.

Зеленский отметил, что еврейская община - неотъемлемая часть украинской культурной, общественной и религиозной жизни.

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"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и сладкий год", - добавил Зеленский.