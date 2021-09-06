Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудейскую общину страны с праздником Рош-Хашана - Новым 5782 годом.
Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Многовековая традиция собирает ваши семьи в эти праздничные дни. Это время для глубоких размышлений о своих поступках, время осознанного стремления измениться к лучшему и подготовки к полному добрых дел новому году", - сказано в поздравлении.
Зеленский отметил, что еврейская община - неотъемлемая часть украинской культурной, общественной и религиозной жизни.
"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и сладкий год", - добавил Зеленский.
Топ комментарии
+20 хужє не будєт
показать весь комментарий06.09.2021 19:52
+20 Zelya Vsyo
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+17 Valery Greff
показать весь комментарий06.09.2021 19:47
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Жена говорит: Зеля, а ты будешь жалеть если я уйду к другому?
Он отвечает: А почему я должен жалеть другого мужчину?
Это приблизительно 0.01 %,если взять ваше население за 40 млн. как у вас заявляют.
Молю Всевышнего, чтобы у них мозги встали на место и чтоб эти 0.01% поскорее от вас уехали, есть куда.
Вам сразу станет жить хорошо.
У вас сразу решатся ВСЕ ваши проблемы.
Аминь