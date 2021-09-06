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Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудейскую общину страны с праздником Рош-Хашана - Новым 5782 годом.

Поздравление опубликовано на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Многовековая традиция собирает ваши семьи в эти праздничные дни. Это время для глубоких размышлений о своих поступках, время осознанного стремления измениться к лучшему и подготовки к полному добрых дел новому году", - сказано в поздравлении.

Зеленский отметил, что еврейская община - неотъемлемая часть украинской культурной, общественной и религиозной жизни.

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"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и сладкий год", - добавил Зеленский.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 4126
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06.09.2021 19:52
+20
"Многовековая традиция собирает ваши семьи в эти праздничные дни."
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 5811
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06.09.2021 19:53
+17
Зеленский поздравил иудеев Украины с Новым годом - Цензор.НЕТ 7182
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06.09.2021 19:47
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Надо проследить, чтобы иудеи не праздновали Новый год в ночь 31 декабря
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06.09.2021 23:02 Ответить
Згідно перепису 2001 року в Україні було 103 000 жидів. Зараз мабуть вдвічі менше. А підлоти від них чомусь все більше і більше...
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06.09.2021 23:07 Ответить
Станом 2021 (вересень) в Україні офіційно лишилось всього 43 000 жидів. Тобто близько 0,1% від складу населення України.
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01.01.2022 03:52 Ответить
т.е. поздравил себя в 1ю очередь,цинично
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07.09.2021 00:09 Ответить
Однажды: Зеленський привітав іудеїв України з Новим роком - Цензор.НЕТ 3189
Жена говорит: Зеля, а ты будешь жалеть если я уйду к другому?
Он отвечает: А почему я должен жалеть другого мужчину?
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07.09.2021 00:12 Ответить
Евреев в вашей стране осталось всего 46000
Это приблизительно 0.01 %,если взять ваше население за 40 млн. как у вас заявляют.
Молю Всевышнего, чтобы у них мозги встали на место и чтоб эти 0.01% поскорее от вас уехали, есть куда.
Вам сразу станет жить хорошо.
У вас сразу решатся ВСЕ ваши проблемы.
Аминь
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07.09.2021 03:32 Ответить
Уезжают двоечники и троечники.Крепкие хорошисты и отличники остаются.
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07.09.2021 17:00 Ответить
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