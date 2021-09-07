Епідзонування України: Показники госпіталізацій перевищені на Луганщині та Львівщині. ІНФОГРАФІКА
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Станом на 7 вересня, усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні епідеміологічної небезпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Однак, у Луганській, Тернопільській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності.
Крім того, на Луганщині та Львівщині динаміка госпіталізацій хворих на коронавірус перевищує норму. За норми не більше 50% на Луганщині вона становить 92%, а на Львівщині - 60,9%.
Перевищення норми виявлення нових випадків інфікування спостерігається у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях.
Також норма виявлення нових випадків інфікування перевищена в середньому по всій країні 4,9% при нормі для "зеленої" зони не більше 4%.
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