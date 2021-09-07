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Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу

Новини Цензор.НЕТ Події

Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу

В Умані рятувальники загасили вогнище, розпалене паломниками для приготування їжі на балконі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.

"7 вересня в ході патрулювання піший дозор рятувальників ГУ ДСНС України в Черкаській області помітив дим з балкона будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду про неприпустимість розведення багать на балконі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Та в Ізраїлі основна маса євреїв від них плюються: не працюють, в армії служить відмовляються, розводять "срач" навкруги себе та ще й відмовляються вакцинуваться та дотримуваться протиепідемічних заходів
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07.09.2021 14:55
+24
У себя на родине они также еду готовят?
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07.09.2021 14:50
+22
шашлык на балконе, это не новость.. а как тебе такое, шлимазл Илон Маск?!
Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду - Цензор.НЕТ 9554
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07.09.2021 14:55
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Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 2269
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07.09.2021 18:48 Відповісти
Запустите туда 1000 свиней,пускай с ними отпразднуют😁😁😁
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07.09.2021 19:47 Відповісти
Это были хасиды-шахиды! Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 5696
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07.09.2021 20:26 Відповісти
На днях з Амстердама в Київ літав-більше половини рейса їх було. Один їврей даже підійшов-думав це рейс на Ізраїль...
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07.09.2021 20:39 Відповісти
ну вот на хрена этих дикарей пускать в Украину?
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07.09.2021 21:20 Відповісти
зачем вообще пускать этих животных-сектантов в Украину?
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07.09.2021 21:24 Відповісти
Спитайте у Кучми. Він це почав...
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08.09.2021 06:54 Відповісти
Ну вот 5000 афганцев и пригодятся.
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07.09.2021 23:35 Відповісти
Влаштувати в Умані для них поселення? Мультикультуралізм "однако". Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 9972
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08.09.2021 06:53 Відповісти
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