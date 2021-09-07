Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу
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В Умані рятувальники загасили вогнище, розпалене паломниками для приготування їжі на балконі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС в Facebook.
"7 вересня в ході патрулювання піший дозор рятувальників ГУ ДСНС України в Черкаській області помітив дим з балкона будинку на вулиці Софії Перовської, 6. Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду про неприпустимість розведення багать на балконі", - йдеться в повідомленні.
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