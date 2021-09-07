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Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду

В Умани спасатели потушили костер, разведенный паломниками для приготовления пищи на балконе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"7 сентября в ходе патрулирования пеший дозор спасателей ГУ ГСЧС Украины в Черкасской области заметил дым с балкона дома по улице Софии Перовской, 6. Поднявшись на 6 этаж, спасатели с помощью огнетушителя потушили обустроенную паломниками зону барбекю и провели с гражданами разъяснительную беседу о недопустимости разведения костров на балконе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+29
Та в Ізраїлі основна маса євреїв від них плюються: не працюють, в армії служить відмовляються, розводять "срач" навкруги себе та ще й відмовляються вакцинуваться та дотримуваться протиепідемічних заходів
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07.09.2021 14:55
+24
У себя на родине они также еду готовят?
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07.09.2021 14:50
+22
шашлык на балконе, это не новость.. а как тебе такое, шлимазл Илон Маск?!
Хасиды в Умани разожгли костер на балконе многоэтажки, чтобы приготовить еду - Цензор.НЕТ 9554
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07.09.2021 14:55
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Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 2269
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07.09.2021 18:48 Ответить
Запустите туда 1000 свиней,пускай с ними отпразднуют😁😁😁
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07.09.2021 19:47 Ответить
Это были хасиды-шахиды! Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 5696
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07.09.2021 20:26 Ответить
На днях з Амстердама в Київ літав-більше половини рейса їх було. Один їврей даже підійшов-думав це рейс на Ізраїль...
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07.09.2021 20:39 Ответить
ну вот на хрена этих дикарей пускать в Украину?
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07.09.2021 21:20 Ответить
зачем вообще пускать этих животных-сектантов в Украину?
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07.09.2021 21:24 Ответить
Спитайте у Кучми. Він це почав...
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08.09.2021 06:54 Ответить
Ну вот 5000 афганцев и пригодятся.
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07.09.2021 23:35 Ответить
Влаштувати в Умані для них поселення? Мультикультуралізм "однако". Хасиди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу - Цензор.НЕТ 9972
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08.09.2021 06:53 Ответить
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