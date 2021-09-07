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Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека

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Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека

Міський суд Праги заочно засудив до 20 років позбавлення волі Іржі Урбанека з позивним "Бегемот", який воював на Донбасі проти України - за членство в терористичній групі і вчинення теракту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

За висновком слідства, Урбанек поїхав в Україну в 2015 році з метою підтримати бойовиків і брав участь у їхніх операціях мінімум до січня 2018 року - допомагав копати окопи, залучався до патрулювання і в тому числі брав участь у бойових діях проти української армії - під Мар'їнкою, Красногорівкою та Спартаком.

Урбанека судили заочно, він не контактував зі своїм адвокатом.

7 вересня прокурор у заключному слові запропонував засудити Урбанека до 20 років позбавлення волі. Адвокат просив виправдання або м'який вирок, висловлюючи сумніви в юридичній кваліфікації вчинків і в тому, що профіль його підзахисного у Facebook дає чіткі докази участі Урбанека в бойових діях. Суд погодився з доводами сторони обвинувачення.

Зазначають, що разом із ним воював ще один чех, Павло Ботка. У 2019 він втратив ногу, підірвавшись на вибуховому пристрої.

Мати і брат Урбанека відмовилися від свідчень у суді, але їхні свідчення в рамках справи підтвердили, що він був в Україні.

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Топ коментарі
+15
Слава Чехії!
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07.09.2021 16:58
+12
Урбанеку дали двадцатку. Надо каждому ******** из НВФ ОРДЛО дать по столько же. Особо отличившимся пожизненное. А судить обязательно публично.
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07.09.2021 17:01
+6
а у нас 5-7 лет дают таким подонкам и то многим условно или зеленский их без срока отпускает
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07.09.2021 17:14
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Слава Чехії!
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07.09.2021 16:58 Відповісти
Урбанеку дали двадцатку. Надо каждому ******** из НВФ ОРДЛО дать по столько же. Особо отличившимся пожизненное. А судить обязательно публично.
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07.09.2021 17:01 Відповісти
У нас Зеля и Окружной суд по этому делу.
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07.09.2021 18:33 Відповісти
По фото видно, чому у нього такий позивний! Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 9472
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07.09.2021 17:02 Відповісти
в тех местах где будут закапывать приблудных чехов воевавших за ДыНыРы . нужно будет потом хмель и ячмень садить . пиво будет хорошее Суд Праги заочно приговорил к 20 годам тюрьмы наемника РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 2401
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07.09.2021 17:02 Відповісти
Які ті чехи непослвдовні. Президент - пропуцинець, країна - член НАТО, громадяни їдуть воювати за длнр, судді дають за це 20 років. Якась дивна каша.
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07.09.2021 17:03 Відповісти
который воевал на Донбассе против Украины .- Пример для Израиля , наёмники которой так же воюют на Донбассе на стороне террористов.
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07.09.2021 17:07 Відповісти
а у нас 5-7 лет дают таким подонкам и то многим условно или зеленский их без срока отпускает
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07.09.2021 17:14 Відповісти
одна нога тут вторая дома Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 8997 (ц)Ботка Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 2442
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07.09.2021 17:19 Відповісти
Другим наука.
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07.09.2021 17:20 Відповісти
А у нас вбивць взагалі не карають, по програмі, тебе ждуть вдома. Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 715
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07.09.2021 17:34 Відповісти
Лето, солнышко. Два хомячка сидят на берегу реки и вяжут шапочки. Сзади бегемот подходит:
- Эй, ребята, как тут глубина, нормально?
- Да, глубоко. Бегемот разбегается и… а там воды по щиколотку, дно - железобетон, штыри торчат.
Хомячки дальше вяжут. Один другого спрашивает:
- Ты зачем его обманул? Второй отвечает:
- А ты зачем вчера мою шапочку распустил?
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07.09.2021 17:36 Відповісти
Наш суд отпусти бы, а в догонку зелебоба еще бы медаль повесил бы.
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07.09.2021 17:36 Відповісти
Руководил бы полицией в каком-нибудь крупном городе.
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07.09.2021 18:29 Відповісти
Лёлик и Болек.. Урбанек и Ботка, бл..
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07.09.2021 17:46 Відповісти
Болек и Лёлек поляки! Суд Праги заочно засудив до 20 років в'язниці найманця РФ Урбанека - Цензор.НЕТ 5766
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08.09.2021 12:22 Відповісти
Если бы в Украине власти были так же строги как в Чехии, то наши войска вошли бы в Луганск и Донецк. А так как оно сейчас, то мы будем сопли жевать ещё 100 лет и регулярно платить пенсии нынешним и будущим пенсионерам ДНР и ЛНР.
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07.09.2021 18:27 Відповісти
вот он - настоящий Суд!..)))))))))))))))))))))))))))))
это не наши прихлебатели....
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08.09.2021 01:23 Відповісти
 
 